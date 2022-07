‘Spartacus Run’: een in 2021 nog schier onbevattelijk duo schiet tekort

Wat moet Michel Wuyts een rotleven hebben. Negenentwintig jaar van zijn tijd op deze planeet heeft die man gewijd aan het absolute kruim van wat zich ooit op een zadel heeft gehesen, om nog geen zes maanden na zijn afscheid van de VRT de vele creatieve manieren te moeten proberen beschrijven waarop schlagerzangeres Lindsay De Bolle nu weer het water in lazert. Wat men noemt: een chasse-patate.

In Spartacus Run levert Wuyts commentaar bij BV’s – en hoe B zijn ze toch telkens weer… – die geen hindernissenparcours kunnen zien zonder het als een dolle tegemoet te snellen. Te land, ter beek en in de strontlucht van één specifieke kruipopdracht Gaan Ze enthousiast De Uitdaging Aan. En dat kan maar tot één ding leiden: toptelevisie.

En dat had het kunnen zijn. Goed, het is een schaamteloze poging mee te surfen op het succes van De Container Cup, maar als lijdende BV’s het doel is, kopieer er dan maar op los! BV Jackass! Wie kunnen we komend najaar zoal uit een kanon schieten, bij voorkeur in de richting van een netelwei?

Zo’n programma kan werken, maar dit doet het alvast niet. Bij De Container Cup ben je nog oprecht begaan met de prestatie an sich: wie zal het halen? Of je nu wil of niet, je laat je meeslepen in de bijwijlen beangstigende competitiedrift van de atleten. Bij Spartacus Run kijk je naar twee worstjes drijvend op het water. Bij het ene programma heb je de speelse onnozelheid van de twee presentatoren, bij het andere de halfafwezige commentaar van iemand die zijn geld aan het tellen is en de op een geheel ander niveau van onnozelheid opererende Andy Peelman.

Charisma heeft die man zeker, en dus moet van hem een ster worden gemaakt, alsof ze er de straat niet mee plaveien. Je breekt je de nek over charisma. Al een geluk dat we niet ook nog iets van waarde moeten vrezen. Laten we bij het uitdenken van een programma eens beginnen met een bestaansreden en pas later beslissen wie we er in al zijn charismatische vlotbinnenglijdendheid overheen gieten.

Waarin het in 2021 nog schier onbevattelijke duo Andy Peelman-Michel Wuyts tekortschiet is hun rol. Een programma als dit is gebaat bij de ‘good cop-bad cop’-dynamiek: Peelman is adequaat als zusje aan de zijlijn, maar Wuyts had kunnen schitteren in de rol van strenge leraar, zoals in zijn nog Museeuwvrije jaren in het onderwijs. Zeker wanneer politici als de inmiddels ook in het schepencollege van VTM zetelende Jinnih Beels, hoofdchristen Sammy Mahdi, en natuurlijk – professoren onder elkaar – Ben Weyts zich op het sjorhout wagen, kun je toch niet pseudopoëtisch in het ijle blijven palaveren?

Bij zo’n Spartacus Run schijnt volhouden belangrijk te zijn, maar ik zie enkel mensen die zich bij iets hebben neergelegd.

Spartacus Run, van maandag tot donderdag omstreeks 21.40 uur op VTM.