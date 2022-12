Spannende sciencefiction, creatieve zielen en oude besjes: dit zijn de interessantste podcasts.

De Morgen gidst u door het interessantste wat er te beluisteren valt.

Toekomstmuziek

De titel van de uitmuntende sciencefictionreeks Case 63 verwijst naar het patiëntennummer van de man (Oscar Isaac) die tegen psychiater Eliza Knight (Julianne Moore) beweert dat hij uit de toekomst komt. Knight moet volgens hem een andere vrouw verhinderen om op een vliegtuig te stappen, omdat zij patiënt nul is van een nieuwe pandemie die al het leven op aarde zal wegvagen. Doordat je alleen Moore en Isaac hoort, krijg je als luisteraar maar mondjesmaat informatie. Het resultaat is een minimalistisch verteld, maar onwaarschijnlijk spannend verhaal dat met zijn korte afleveringen vlot wegbinget. Misschien wel de meest verslavende fictiepodcast van het najaar.

Case 63, op alle podcastplaformen.

Barok

In Barokke influencers warmen creatieve zielen op voor het gelijknamige festival dat volgend jaar in Antwerpen plaatsvindt. Wat hebben kunstenaars vandaag nog aan Bach en Rubens, is de vraag. Veel, zo blijkt: via Memes van ’t Stad zit je snel aan de devotieprenten die de jezuïeten gebruikten om het woord van de Heer te verspreiden onder laaggeletterden.

Barokke influencers, op alle podcastplatformen.

Derde leeftijd

Gaea Schoeters en Annelies Verbeke schreven voor het Hermesensemble, de Volksopera en Acteursgroep Wunderbaum een dolle operette over een rust- en verzorgingstehuis in Sinterklaastijd. Tussen de aria’s, romantische scènes en komische misverstanden door is Boze bejaarden een kritisch pamflet tegen de manier waarop we met oude mensen omgaan.

Boze bejaarden, op alle podcastplatformen.