‘Sorry, de machine is in de war’: Comité Hypnotisé en Holden+Zimpel sturen de Feeërieën de kosmos in

Wie zijn eigen schedel graag al eens openbreekt als een Kinder Suprise-eitje, schoof donderdagavond aan voor een voorlaatste dag Feeërieën. Tim Vanhamels nieuwe project Comité Hypnotisé en James Holdens verse collab met Zimpel scheurden onbeschroomd ons multiversum aan stukken.

Tim Vanhamel rolde met de spierballen onder zijn Comité Hypnotisé-alias (***) en dat was verrassend. Vanonder een komisch ogend rijsthoedje, verborgen achter plantenpotjes, vuurde de Millionairefrontman tiltgeslagen tribal beats af op het zittende publiek. Onheilspellende klankcollages spreidden een bedje voor breakbeats die als mitrailleurs door de Gare Maritime kletterden. The Chemical Brothers in Borneo. Zoiets. Zat de duivel Vanhamel weer eens op de hielen? Of pepte hij zich met zijn setje alvast op voor de show van Millionaire die hij anderhalf uurtje later op het Mechelse Maanrockfestival zou spelen?

Zo nietsontziend als Comité Hypnotisé op de Feeërieën uit de hoek kwam, zo bedachtzaam en geestesverruimend klinkt datzelfde project op Dubs Pour Oh La La, het puike debuut dat vorige maand verscheen op het Belgische kwaliteitslabel Cortizona. Vanhamel vertrekt er vanuit de dubfilosofie, een mengpaneel als voornaamste instrument, maar laat zijn wonderlijke knip -en plakwerkjes vertakken tot een puzzel van subgenres. Denk daarbij niet alleen aan de creatiefste cut-‘n-pastemuziek uit de jaren negentig – Ninja Tune, iemand? – maar ook aan de klankexperimenten van David Byrne of van Mark Stewart. Wij hoorden in Vanhamels olijke nevenschikkingen en zijn charmante mix van groezelige productiestijlen zowaar Sukia, de Californische weirdoband in 1996 het fenomenale Contacto Espacial con el Tercer Sexo uitbracht, een dolle mélange van elektronica, funk en exotica. Check het uit, kids, maar niet op Spotify waar daar is het ding nog steeds niet te vinden.

Kakofonie

In Brussel ging Vanhamel een stuk driester tekeer. De bonkende ritmes die log over de kasseien stampten en ons ei zo na van ons stoeltje flikkerden, gingen te leen bij industriële muziek. Diezelfde beats durfden al eens van de groove afglijden als een kaduke treinwagon van aangevroren sporen. De intellectuelerig over hun kin strijkende muziekafficionado’s in de zaal dachten vast aan Kevin Martin en diens groteske bewerkingen van Jamaicaanse rootsgenres met The Bug. Zouden zij des nachts, uren na de show, nog eens hun eigen platenkast doorcruisen, op zoek naar al die voortreffelijke herrie uit hun tienerjaren, een sherry bij de hand en de babyfoon op maximum?

In Vanhamels geïnspireerde setje ontwaarden wij een flard van zijn ‘F O’, in Brussel gestoeld op een meedogenloze drumcomputerbeat waar je elk moment een baslijn van Bootsy Collins of de vocoders van Zapp bij verwachtte. Maar het Comité opteerde voor hallucinogene, kakofonisch verantwoorde noise die de loeiende Sufi-trance van The Master Musicians Of Joujouka in gedachten riep. Alweer: check het uit op YouTube, kids. Maar niet zonder roesmiddelen. Al was het maar straffe hoestsiroop.

Vermakelijke show, zeker, alleen doet Comité Hypnotisé dit wellicht gebalder in een kleine club. Of een kerker. Een berengrot misschien? Wij stellen volgaarne de kruipkelder onder ons huis ter beschikking, Tim. Wel oppassen voor de hondsdolle ratten.

Derde Oog

Een halfuurtje later donderde een oorlogsdrum aan den einder. Wij rukten prompt een bajonet van onder onze regenjas maar kijk, het waren simpelweg de basdrums van Holden en Zimpel (****) die met het Feeërieënpubliek het zwerk inkringelden. Van James Holden zijn we zijn geflirt met psychedelische avantgarde intussen gewend. In een vorig leven mocht deze Britse producer dan wel Madonna, Britney Spears en Depeche Mode remixen, een artistieke renaissance dwong hem meer dan tien jaar geleden evenwel de armen van Shiva in, het Derde Oog wijdopen, de laatste zakjes mdma verkruimeld op de dansvloer onder zijn zware combatboots. De ene trance werd ingeruild voor de andere, progressieve Johnnytechno voor Marrokkaanse Gnawa.

Met de Poolse jazzclarinetist Waclaw Zimpel deelt Holden een kalverliefde voor Queen maar dat was er in Brussel niet aan te horen. Holden is klassiek geschoold (hij speelt oa. viool en piano), Zimpel is tuk op oude Poolse folkmuziek. Beiden zijn gefascineerd door Amerikaanse avantgardisten zoals Pauline Oliveros en Steve Reich. Op de Feeërieën bouwde het duo verder op de composities van hun vorig jaar verschenen ep’tje Long Weekend.

Dikke lagen analoge synthambient, retrofuturistische krautrockgrooves, een dramatisch echoënde klarinet die de Kosmische freakout telkens weer verankerde in een zompige ondergrond: Holden & Zimpel haalden nu de mosterd bij de Tangerine Dreams van deze wereld, wat verderop lonkten ze onbeschroomd naar de toekomst van dit type geestesverruimende improvisaties. Bij momenten raakte Zimpels blues verstrikt in een tot in de oneindigheid vertakkend web vol digitale pulsen. Hoorden we daar een morzel jazz worden verpletterd onder een waterval van schroot? Of een streepje Fennesz in ‘Tuesday’, eb en vloed in tergende slowmotion, weifelend tussen weeë dub of digitale abstractie.

“I have to be honest, the machine’s a bit confused”, gaf Holden ruiterlijk toe toen zijn metalige pulsen het vertikten zich aan een mastodontenbas te vergrendelen. Nu wil het dat wij een zwak hebben voor machines die het ook allemaal niet meer weten. Dus kop op, James! Laat die dingen maar horten en pruttelen.

Wij kwamen er helemaal in toen het duo ‘India’ van John Coltrane binnenstebuiten keerde: een meditatie, een zucht, een papieren bootje in een beekje vol PFOS. Holdens ruisende, knarsende, piepende stoorzenders drongen diep in de poriën van Zimpels idylle om er boosaardig te etteren. Apocalyptische horrorambient vol montone drones. Zou Coltrane er grijnzend zijn duim bij hebben opgestoken?

In de climax vervloeiden Holdens ambient en Zimpels etherische blues tot een ijselijk geloei. Een hulpkreet voor Zeus. Een smeekbede om verlossing.

Een staande ovatie volgde. Terecht.

Gezien op 26 augustus op de Feeërieën, Brussel