Sorry dames, maar ‘Gutsy’ is vooral een cringefest

Als iemand die – op zijn minst al numeriek – tot het niet-dominante geslacht binnen zijn eigen huisgezin behoort, stel ik me ernstige vragen bij de relevantie van een cringefest als Apple TV+’s Gutsy. De achtdelige minidocureeks, waarin Hillary en Chelsea Clinton op bezoek gaan bij een resem onvervaarde vrouwen in een poging om de huidige maatschappelijke positie van de vrouw te vatten, steunt op een onverwoestbaar fundament van goede bedoelingen, maar slaagt er vervolgens niet in om daar een solide bouwsel op neer te zetten.

Een heerschap zijnde dus, een dat bovendien ondanks de met rasse schreden naderende vijftig nog altijd behept is met het soort mannelijke infantiliteit waarvan vrouw en (plus)dochters geregeld spontaan met de ogen gaan rollen, kan ik natuurlijk niet inschatten hoe nijpend de vrouwenkwesties zijn die de moeder-dochtertweespan aankaart in deze minidocureeks, een uitwas van het Book of Gutsy Women dat ze in 2019 al publiceerden. Ik leef samen met een vrouw die maatschappelijk vele malen succesvoller is dan ikzelf, én handiger in de tuin, dus ik neem het allemaal maar gemakshalve voor waarheid aan. Maar iemands chromosomensamenstelling heeft bij mijn weten geen invloed op diens vermogen om een documentaire te herkennen die effectief ergens naartoe gaat, en die kwaliteit heb ik bij Gutsy helaas nergens ontdekt.

Staan de twee dragende persoonlijkheden van Gutsy dat in de weg? Ja en nee. Hillary, alles met een licht geamuseerde afstandelijkheid ondergaand, maakt het je als kijker wel behoorlijk lastig om de mens los te zien van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en meervoudig presidentskandidaat. De koudste rillingen van plaatsvervangende schaamte krijg je dan ook wanneer zij aan doe-opdrachten deelneemt, zoals in een clownschool of op balletles bij Goldie Hawn en haar dochter Kate Hudson. Dan walst Chelsea, ondanks het feit dat ze al jaren in raden van bestuur zetelt, een power woman van inmiddels 42 jaar, veel spontaner over het scherm. Maar ze hadden vooral geluk dat hun naam deuren opent bij andere straffe vrouwlui. Anders hadden we als kijkers nooit ontdekt dat Amy Schumer ook gewoon à l’improviste het soort pikgrappen kan bovenhalen waarmee ze hele zalen plat krijgt.

De gesprekken gaan echter zelden in de diepte, en geven Gutsy het wollige gevoel van een resem koffie- en theekransjes, dankzij het goed gespekte productiebudget gelukkig wel op caféterrassen over de hele wereld. Al dat typisch Amerikaanse gebrabbel dat de meeste geïnterviewden tentoonspreiden, dat uitpakken met verbale souplesse, helpt natuurlijk ook niet om van kijken naar Gutsy een plezier te maken. En de twee dames hebben serieuze kosten aan de moppen die ze onderling tappen.

Gutsy, nu te zien op Apple TV+