Sorry, Brooklyn Nine-Nine: politieblunders zijn niet langer funny, laat staan haha-funny

Verklap het niet aan Mia Doornaert, maar een van de kwaliteiten die van Brooklyn Nine-Nine al negen jaar lang meer maken dan een simpele sitcom die zich afspeelt in een New Yorks politiekantoor, is de bereidheid van makers Dan Goor en Michael Schur om sociaal onrecht aan te kaarten en sociale minderheden front-and-centre te zetten. Het is een reeks waarin de zwarte, homofiele Captain Holt (Andre Braugher) politiechef is, en waarin de outing van de biseksuele no-nonsense-flik Rosa Díaz (Stephanie Beatriz) een thema werd in het vijfde seizoen, terwijl de zwarte brigadier Terry Jeffords (Terry Crews) werd geconfronteerd met de vooroordelen van racistische agenten.

Maar de strijd voor sociale gerechtigheid kwam nooit zo expliciet op de voorgrond als in het achtste en laatste seizoen dat nu – eindelijk – ook in deze contreien op Netflix is te zien. De productie van de laatste rit werd opgeschoven door de coronapandemie en afleveringen werden herschreven nadat George Floyd werd vermoord door een politieagent in Minneapolis. Wanneer wereldwijd protesten ontstaan die politiegeweld aankaarten, wordt het plots moeilijk om leutig te gaan doen over een chaotisch politieteam dat de boel al eens in de soep doet draaien.

Dat maakt van seizoen 8 op komisch vlak ongetwijfeld de zwakste jaargang van Brooklyn Nine-Nine. George Floyd komt, zeker in de eerste episodes, regelmatig ter sprake, en Rosa verlaat het korps om privédetective te worden en slachtoffers van politiegeweld bij te staan: in zo’n context is het moeilijk om een malloot als Jake Peralta (Andy Samberg) grappen te laten maken of flaters te laten slaan. Politieblunders zijn niet langer funny, laat staan haha-funny.

Toch biedt de context van seizoen 8 de perfecte aanleiding om de cirkel van Brooklyn Nine-Nine volledig rond te maken. De rode draad was altijd al de surrogaatvader-zoon-relatie tussen Peralta (“die alle puzzels kan oplossen, behalve die van volwassenheid”) en Holt, de “robot”. Acht seizoenen lang zijn de malloot en de regelneef dichter naar elkaar gegroeid, maar uiteindelijk is het toch Peralta die de grootse evolutie doormaakt, naar een verantwoordelijke flik die inziet dat papierwerk correct moet worden ingevuld en dat regels er zijn voor een reden: in het laatste seizoen biecht hij zelfs op dat hij zijn boekje te buiten gaat, ook al weet hij dat daar een lange schorsing aan vast hangt.

Dat klinkt niet bijster sexy, maar het zegt iets over de vindingrijkheid van Goor en Schultz dat Brooklyn Nine-Nine acht seizoenen lang tot bingewatchen en bulderlachen heeft verleid, en en passant een belangrijk cliché van de tv-politie in de vuilbak heeft gegooid: de flik-die-zijn-boekje-te-buiten gaat – hallo Witse, hallo De Cock-met-C-O-C-K, hallo alle Amerikaanse tv-flikken – heeft afgedaan. Maar alstublieft: verklap het niet aan Mia Doornaert.

Het achtste seizoen van Brooklyn Nine-Nine, nu op Netflix.