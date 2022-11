Sopranos-ster Michael Imperioli duikt op in ‘The White Lotus’: ‘Ik weet echt niet hoe je grappig moet zijn op een scherm’

Van een van de beste series uit de geschiedenis naar een van de beste series van 2021: het is een kleine stap voor Michael Imperioli (56). De acteur die wereldberoemd werd als Christopher Moltisanti uit The Sopranos, duikt nu op in het tweede seizoen van het zwartkomische The White Lotus, dat zich deze keer voltrekt op Sicilië. ‘Ik weet echt niet hoe je grappig moet zijn op een scherm.’

Michael Imperioli speelt Dominic Di Grasso, een Amerikaan van Italiaanse afkomst die samen met zijn vader en zijn zoon op vakantie is in een hotel van de White Lotus-keten op het eiland. Maar zoals de vele fans van het briljante eerste seizoen van de komische dramaserie weten, slaat de paradijselijke sfeer snel om en wordt het luxeresort een slagveld waar de personages al hun grote en kleine ruzies op uitvechten.

Het eerste seizoen van The White Lotus kreeg twintig Emmy-nominaties en was een groot succes voor HBO. Ik kan me voorstellen dat je dan niet twijfelt als je gevraagd wordt voor seizoen twee.

Michael Imperioli: “Ik had dat eerste seizoen niet gezien, moet ik tot mijn schaamte toegeven. Maar op aandringen van mijn manager heb ik het bekeken en ik vond het grandioos, zoals ongeveer iedereen. De diepgang van de personages, de nuance in de scripts, hoe (scenarist) Mike White mensen die heel makkelijk stereotypes konden zijn, neerzet als individuen met goede en slechte kanten… The White Lotus is grappig en entertainend, maar tegelijk een serie die iets zegt over onze tijd, over hoe wij allemaal worstelen met onze rol in de maatschappij, ze laat je nadenken over jezelf en de wereld.”

Het centrale thema in dit seizoen is volgens White ‘de verhouding tussen mannen en vrouwen en de positie van de man in de wereld vandaag’. Jouw personage speelt daar een centrale rol in.

Imperioli: “Dominic, zijn vader Bert en zijn zoon Albie zijn drie generaties mannen, die elk hun eigen opvattingen hebben over wat een man hoort te zijn. Bert is oldskool, een echte macho die dingen zegt en doet waar je vandaag normaal gezien niet meer mee wegkomt. Albie behoort tot de post-#MeToo-generatie en Dominic zit ertussenin: hij vindt zijn vader dominant en seksistisch, maar tegelijk denkt hij dat de generatie van zijn zoon te ver gaat. Ons verhaal laat vooral zien hoe iedereen een product van zijn tijd is en hoe moeilijk het is om daarvan los te komen.”

‘The White Lotus’ is een komedie, een genre waar jij, voor zover ik weet, weinig ervaring mee hebt. Was dat een uitdaging?

Imperioli: “Ik had voor ik hieraan begon nog nooit in een komische reeks gespeeld. Dus ja, ik was zenuwachtig, omdat ik echt niet weet hoe je grappig moet zijn op het scherm. Maar The White Lotus is geen typische sitcom, het is meer een zwarte komedie, in gelijke delen tragisch en grappig, zoals het leven zelf. In die zin deed het me wat denken aan The Sopranos, dat tussen alle geweld en drama door evengoed grappig kon zijn.”

Het eerste seizoen werd opgenomen tijdens een van de lockdowns, waardoor cast en crew ook de hele tijd verbleven in het hotel waar alles werd opgenomen. Hoe was dat in Sicilië?

Imperioli: “We logeerden niet in het hotel, maar we zaten natuurlijk wel allemaal een paar maanden lang samen op het eiland. Ik heb veel tijd gespendeerd met Murray (F. Murray Abraham, die Bert speelt, red.). We hadden ons vast restaurantje in Noto, een stadje niet ver van de set, waar we elke avond gingen eten en urenlang zaten te praten en te kijken naar de mensen die passeerden. Na een paar weken stond dat plekje bekend als ‘de tafel van de Amerikanen’ (lacht).”

‘The White Lotus’ – seizoen 2 Beeld HBO

Een opmerkelijke parallel tussen Dominic en Christopher uit The Sopranos: het zijn allebei verslaafden. Christopher zat aan de heroïne, Dominic is seksverslaafd en zag daarom zijn huwelijk stuklopen.

Imperioli: “Ja, Mike zocht een acteur die ervoor kon zorgen dat een personage de vreselijkste dingen mocht doen maar toch nog charmant bleef, en blijkbaar lag mijn vertolking van Christopher in de lijn van wat hij verwachtte. Verslavingen zijn dus een rode draad in mijn carrière (lacht). Maar ik heb ook veel begrip voor en medelijden met mensen die in zo’n zwart gat vallen, en zichzelf en hun omgeving tekortdoen.”

Er gaat nauwelijks een interview met jou voorbij zonder dat The Sopranos ter sprake komt. Maar het valt op dat je nog altijd met plezier over de serie praat: veel acteurs die wereldberoemd zijn geworden met één rol vinden het vaak lastig om daar jaren later steeds weer op te worden aangesproken.

Imperioli: “Ik heb daar geen probleem mee. Waarom zou ik? Ik heb zoveel aan The Sopranos te danken: succes, rijkdom, enkele van de mooiste vriendschappen uit mijn leven... Ik vind het ook mooi hoe de serie steeds nieuwe fans vindt, zelfs bij jongere generaties.”

Tijdens de lockdowns bleek het plotseling zelfs hip om The Sopranos in te halen, en dat net op het moment dat jij en collega-acteur Steve Schirripa de podcast Talking Sopranos lanceerden.

Imperioli: “Er was ons in 2019 al gevraagd om zo’n podcast te maken, maar ik wilde dat niet. Ik zag het gewoon niet zitten om de reeks te herbekijken. Sinds de dood van Jim (James Gandolfini, die Tony Soprano speelde, red.) in 2013 was de gedachte alleen al te pijnlijk. Maar omdat jonge mensen me steeds vaker aanspraken over de serie, hebben Steve en ik uiteindelijk toch beslist om die podcast te maken. En net toen we de eerste aflevering wilden opnemen, op 25 maart 2020, ging de wereld op slot. Op dat moment dachten we: we laten het zo. Maar plotseling bleek dat veel mensen The Sopranos thuis begonnen te bingewatchen, dus zijn we toch maar verdergegaan.”

Michael Imperioli (als Christopher Moltisanti) en James Gandolfini (als Tony Soprano) in ‘The Sopranos’. Beeld AP

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd uit die podcast?

Imperioli: “Ik heb een nog dieper besef gekregen van hoe goed The Sopranos was (lacht). Tijdens de opnames zelf heb ik daar nooit bij stilgestaan, maar de scenario’s, de soundtrack, de regie, de casting… alles was perfect. Aan de andere kant was het voor mij ook een soort afscheid, een eerbetoon aan de mensen die ondertussen overleden zijn.”

Zoals Tony Sirico, die Paulie Walnuts speelde. Hij stierf afgelopen zomer.

Imperioli: “Hij was een erg goede vriend. Voor we aan The Sopranos begonnen, had ik hem nochtans niet graag. We hadden samen een paar kleine films gemaakt en ik kwam hem daarna af en toe tegen op feestjes of premières en hij was vaak een beetje gemeen. Tony had geen filter, hij zei alles wat in hem opkwam, en toen ik eens klaagde dat mijn carrière wat in het slop zat, antwoordde hij: ‘Dat verbaast me niet, jij gaat nooit doorbreken.’ (lacht) De sfeer tussen ons bij de opnames van de pilootaflevering van The Sopranos was dus gespannen. Maar daarna leerde ik hem beter kennen en zijn we vrienden voor het leven geworden.”

Mag ik tot slot nog één anekdote uit je carrière checken? Je hebt je rol in The Sopranos te danken aan je bijrolletje in Goodfellas, waar je de arme jongen speelde die eerst door het personage van Joe Pesci in zijn voet wordt geschoten en later ook wordt neergeknald. Klopt het dat je tijdens de opnames naar het ziekenhuis moest?

Imperioli: “Ja, inderdaad. Dat was voor alle duidelijkheid niet de schuld van Joe, het kwam door een stom ongeval. In de scène waarin Spider vermoord wordt, moest ik met een glas in mijn hand achterover vallen. Normaal gezien heb je dan een speciaal namaakglas vast, waaraan je je niet kunt bezeren, maar bij mij bleek dat per ongeluk een echt glas. Mijn hand lag open en ik moest direct naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling. Toen ik daar binnenkwam, brachten ze me meteen naar een operatiezaal omdat ze dachten dat ik echt was neergeschoten – mijn hemd hing vol met namaakbloed. Terwijl de dokters aan het zoeken waren naar de wonden, moest ik zeggen dat ik acteur was en dat alleen de snee in mijn hand echt was (lacht). Ze konden daar niet mee lachen. Ik moest terug naar de wachtzaal en heb daar nog uren gezeten voor ze mijn hand zijn komen verzorgen.”

‘The White Lotus’ – seizoen 2, momenteel op Streamz

