Sopraan Elise Caluwaerts: ‘Ik identificeer mij niet volledig als vrouw’

Als Elise Caluwaerts zingt, trillen ook tot dusver onbekende dimensies van het universum mee. Ze schitterde op podia van Brussel tot Tokio,New York en Shanghai, en nu presenteert de Vlaamse sopraan een cd met de liederen van Alma Mahler, die een eeuw geleden de wereld betoverde. Een gesprek over krachtige vrouwen, kunst, liefde en engagement. ‘De macht is nog te veel in handen van mannen.’

Uw interviewer heeft geen levensadvies gegeven aan Elise Caluwaerts. Ze heeft er niet om gevraagd en heeft het, denk ik, niet nodig. Caluwaerts is een zelfverzekerde en succesvolle vrouw die het leven omarmt, die omarmd wordt door het leven, en die als sopraan in alle hoeken van de wereld mensen in vervoering brengt.

Soms vraagt ze wel raad aan journalisten, zei ze ooit in een interview. En is ze benieuwd naar wat hen drijft, dat ook. Die vraag kreeg ik. Het antwoord is irrelevant, maar voor wie nieuwsgierig is: vaderschap en kennisverwerving. “Ik ben die vragen beginnen te stellen omdat ik het op een gegeven moment beu was om altijd zoveel persoonlijke informatie prijs te geven aan journalisten”, lacht ze met een zoete grijns. “Ik vond dat een oneerlijke deal, dus wilde ik uit ondeugendheid ook eens zulke vragen stellen. Noem het een soort revanche om de verhouding in evenwicht te brengen. Collega’s van u gaven heel intieme verhalen prijs, moesten soms huilen. Want als je doorvraagt naar waarom iemand iets doet, kom je bij de essentie van de mens aan.”

Ze begrijpt het wel, verklaart ze, die vrijpostigheid van de interviewer. “Het werk van een kunstenaar is nu eenmaal persoonlijk − je vertolkt op een intense manier de gevoelens die iedereen kent. Dat is mooi, het kan veel teweegbrengen bij mensen. Dus ik snap wel dat journalisten ook persoonlijke vragen stellen.”

Wat háár drijft? “Het is de liefde die mij drijft”, glimlacht ze − ze glimlacht zelfs als ze boos is, zal ik snel merken. “Performers vragen liefde. Hou van mij: dat is het gewoon. Zoals in dat liedje van Raymond van het Groenewoud: Je veux de l’amour. Dat is een drijfveer. Altijd de relatie met anderen. Anderen omhelzen. Ik krijg daar waanzinnig veel voor terug.”

De aanleiding voor dit gesprek is haar nieuwe cd, waarop ze de zeventien liederen zingt die van Alma Mahler bewaard zijn gebleven. Mahler is natuurlijk de naam die bij het brede publiek vooral aan de legendarische componist Gustav kleeft, de eerste echtgenoot van Alma, die in 1911 overleed. Waarna Alma nog twee keer hertrouwde: met Walter Gropius, de architect die de befaamde Bauhaus-stijl lanceerde, en met de joodse schrijver Franz Werfel, met wie ze vlak voor de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten vluchtte − waar ze in 1964 overleed. Meer dan om haar muziek staat Alma Mahler bekend om haar rijke en tumultueuze liefdesleven. Behalve drie huwelijken met wereldberoemde mannen had ze ook vele affaires in artistieke kringen, onder meer met kunstschilders Gustav Klimt en Oskar Kokoschka. “Als je haar mannen en minnaars bekijkt: dat is de kunstgeschiedenis van het begin van de 20ste eeuw”, zegt Caluwaerts.

BIO geboren in Brussel / studeerde aan de conservatoria van Antwerpen, Brussel en Den Haag / zong als operasoliste in talloze producties, overal ter wereld / maakte in 2022 het project Opera on Brainwaves met fashiontech­designer Jasna Rok / richtte in 2023 DeMaestros op, een stichting voor talentonwikkeling voor kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden

Is uw cd met haar liederen een statement?

“Ja, het is een statement. De liederen van Alma zijn briljant en staan op zich, maar ik wil ook duidelijk maken dat de muzikale canon niet gedomineerd wordt door mannen omdat er geen vrouwelijke componisten hebben bestaan. Die waren er altijd wel, in elke eeuw, maar ze werden niet serieus genomen door uitgevers en programmatoren.”

Zij offerde zich wel op voor Gustav, toen ze met hem getrouwd was. Zijn werk ging boven alles, zij vond het haar taak om alle ‘hindernissen’ uit zijn weg te ruimen.

“Het ging nog veel verder. Toen ze elkaar ontmoetten, was dat vuurwerk. Hij schreef haar dat hij zeker wist dat ze de liefde van zijn leven was, en toen hij haar ten huwelijk vroeg, eiste hij dat ze het componeren zou opgeven.”

En zij stemde daarmee in?

“Zij was een kind van haar tijd. Ze schrijft letterlijk in haar dagboeken: ‘Het is een vloek om een meisje te zijn’. Ze componeerde zo graag, maar vroeg zich af of het toch niet beter was een groot genie te dienen, omdat ze een vrouw was. Mahler heeft haar composities ook niet bekeken, tot vlak voor zijn dood, na een gesprek met Sigmund Freud in Leiden. Niemand weet wat er tijdens dat gesprek gezegd is, maar meteen daarna vroeg hij Alma om haar liederen te tonen. En hij begon te huilen van spijt, om wat hij haar ontzegd had. Hij zorgde vervolgens voor de publicatie van haar eerste liedcyclus.”

Uit haar brieven en dagboeken blijkt wel dat ze antisemitische ideeën had.

“Ook daar was ze misschien een kind van haar tijd. Ik weet niet helemaal wat ik daarvan moet denken. Ze durfde nijdig uit de hoek komen, er zat ook die pinnigheid in haar. Maar ze is met twee joden getrouwd geweest, en met haar laatste man is ze uit nazi-Duitsland gevlucht. Het is een oncomfortabele gedachte dat ze soms ook nare uitspraken deed, die trouwens zeldzaam waren, maar veel meer kan ik er niet over zeggen.”

Heeft ze een gelukkig leven gehad?

“Ik denk vooral dat ze een groots en meeslepend leven heeft gehad. Geluk, tja, dat weet ik niet, dat is zo moeilijk om te vatten. Maar ze was een bijzondere, magnetische vrouw, voor wie alle mannen meteen als een blok vielen − en ze zeiden allemaal, zoals Gustav, meteen dat zij de vrouw van hun leven was. Ze was ook een wonderkind: op haar vijftiende speelde ze op de piano vijf uur lang Wagner uit het hoofd. En ze was mooi. Ze werd het mooiste meisje van Wenen genoemd.”

U kent haar kleindochter.

“Ja, ik ken Marina. Daarom kan ik mij bij die adoratie ook wel iets voorstellen. Marina heeft dat ook, die grote charme. Alma was een sterke vrouw, en dat zotte liefdesleven hoorde daar misschien wel bij. Als je over haar leest, ligt de nadruk wel op dat seksuele. Dat is de mannelijke blik: een krachtige vrouw wordt altijd geseksualiseerd. De mannelijke blik ervaart bij die kracht een soort ervaring van macht en gevaar, en linkt dat aan seks. Terwijl dat zeker niet altijd de bedoeling is. Het erotische is dikwijls een soort neveneffect.”

Is het niet andersom? Ervaren sommige mannen aantrekkelijke vrouwen niet als machtig, omdat ze zich door hen geïntimideerd voelen, en zwak en kwetsbaar zijn?

“Dat is mogelijk. Maar effect staat los van intentie. Je kunt als vrouw niet controleren wat een man voelt. En je mag zeker je eigen vuur niet doven omdat andere mensen daar wat ongemakkelijk van kunnen worden. Het is je levenstaak om dat vuur brandend te houden. Als vrouw, maar ook als man. Alleen moet je het wel voor jezelf kunnen erkennen. En de moed hebben om je leven waar te maken. Dan zijn we weer bij die essentie.”

Overkomt u dat ook vaak, dat mannen terstond verliefd op u worden en zeggen dat u de vrouw van hun leven bent?

“Ja. (lacht) Dat is vaak wel projectie, hè. Dat overkomt mensen die op een podium staan.”

Vindt u dat vervelend of aangenaam?

“Ik heb daarmee moeten leren omgaan. Al heel jong. Op mijn zeventiende trad ik op als zangeres, en voor die tijd werkte ik al als model. De aandacht komt op je af en aanvankelijk denk je dat je je anders moet gedragen. Maar dat moet je vooral niet doen. Als je intentie zuiver is, heb je het effect niet in de hand. En als zangeres is er nu eenmaal dat aspect waarbij je de droom bent. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Op het podium ben ik nooit saai of moeilijk of gewoontjes. (lacht) In het echte leven af en toe wel, laat ik mij vertellen.”

Uw leven staat wel in het teken van de kunst. U zult nooit uw carrière opgeven voor een relatie, zei u ooit. Dat is een breekpunt. In die zin bent u het tegendeel van Alma.

“Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar ik denk wel dat dat heel juist is. Ik leef mee met vrouwen die zichzelf moeten wegcijferen om een gezinsleven en een relatie te hebben. Ik zorg ook graag voor mensen, ik kook voor vrienden, en ik vind het niet erg om er voor iemand te zijn, maar ik wil meer dan dat. Ik ben ook financieel onafhankelijk. En in een relatie blijkt dat toch altijd moeilijk. Ik kan niet inbinden op totale gelijkwaardigheid. Dan zou ik het gevoel hebben dat ik mijzelf verloochen.”

Hebben mannen daar nog een probleem mee?

“In theorie niet, maar in de praktijk vaak wel. Zeker. Het is iets emotioneels, het gaat over macht. Mannen vinden het fijn om de sterkste te zijn. Zelf zijn ze vaak gepassioneerd door hun werk, maar als een vrouw gelijkwaardigheid vraagt, is dat lastig. Ik weet niet of ik ooit die artistieke, knappe, intelligente man zal tegenkomen die voor mij zal zorgen zoals ik voor hem zorg. Ik ben niet ongelukkig, hoor. Ik geniet van mijn vrijheid en ben goed omringd, maar het zou wel mooi zijn om samen met iemand iets op te bouwen.”

Een gezin, is dat een verlangen?

“Eigenlijk wel, ja. Sinds covid zelfs heel erg. Toen de pandemie begon, had ik een relatie, met een man die ook operazanger is. Wij hebben jarenlang een prachtig en sociaal leven geleid − van het ene gala naar het andere, van New York naar China naar Londen.”

U hebt groots en meeslepend geleefd.

“Dat is zo, dat wilde ik ook. Maar toen de pandemie toesloeg, was het ineens: cold turkey, afkicken. Daarop is de relatie met mijn ex gestrand. Wij waren het niet gewoon om altijd bij elkaar thuis te zijn. Om voortdurend samen te wonen en elkaar toch ruimte te geven. Vóór covid zong hij soms in China en ik in New York, dus wij waren erg zelfstandig ook. En ineens was er die lockdown. Geen optredens en gala’s meer. Alleen maar ontspanning. Ik wist niet hoe dat moest. En wandelen, altijd maar wandelen. (lacht) Saai, saai, saai.”

Kunt u daar ondertussen van genieten?

“Ja, ik heb door covid nieuwe skills moeten ontwikkelen en dat is wel gelukt. Er hangt een prachtige traagheid over gewoon thuis zijn, dat vind ik fijn, dat is echt verschoven bij mij. Ik organiseer nu regelmatig etentjes voor vrienden, ik kook graag, ik lees veel, ik ben graag thuis. Al gaat het leven van vroeger straks weer beginnen: dit najaar zit ik vier maanden in Denemarken met een hoofdrol aan Danish National Opera.”

U leidt een bestaan waarbij u veel moet reizen en soms maanden van huis bent omdat u een productie hebt in het buitenland. Is dat niet eenzaam?

“Waarom denkt u dat ik een hondje heb? Milou is een teckel die net geen acht kilogram weegt, zodat ze meekan op het vliegtuig.”

Stel: een man dient zich aan die volledig in functie van u wil leven, alles opgeeft en overal met u meereist. Is dat een akelig of een verleidelijk idee?

“Dat is verleidelijk. Ja, eigenlijk wel. Ik zou dat heel leuk vinden. Ik word blij van dingen delen, van ervaringen delen. Van een zekere huiselijkheid ook, die ik voor covid dus niet kende. Toen bestond het leven alleen maar uit champagne, premières en muziek.”

Hoe blijft een mens met beide voeten op de grond als ze voortdurend van het ene gala naar het andere moet?

“Weet ik niet. Wat is dat, de grond? (lacht) En waarom moet je daar met twee voeten op?”

Omdat je anders vroeg of laat in een krater kunt vallen, als het tegenzit of op is?

“Ik denk dat ik met mijn relatie iets dergelijks heb meegemaakt, het einde daarvan heb ik wel als een nekslag ervaren. Maar verder weet ik niet goed wat ik op uw vraag moet zeggen. Het leven is voor mij één lange flow, je raakt voortdurend nieuwe dingen aan. Als het werkt, werkt het, en als er geen respons komt, ga je verder. Het ego is ook je vriend als je kunstenaar bent. Het stimuleert je om altijd beter te worden. Wij streven naar het sublieme. De materie waarmee muzikanten werken is het sublieme, kun je zeggen.”

En van zingen word je gelukkig, zei u ooit.

“Dat is iets chemisch in je brein. Je wordt high, euforisch. Je krijgt een geluksgevoel. En dankzij die muziek leef je in een soort van fictieve wereld waar je in het gewone leven geen toegang toe hebt − de ideale wereld die de Griekse filosoof Plato beschrijft in zijn allegorie van de grot: mensen denken dat de schaduwen die ze zien de echte wereld vormen, maar de echte en ideale wereld bevindt zich buiten de grot. Als muzikant heb je daar toegang toe, en voor ons is die ideale wereld echt. Dat is iets heel moois, wat veel goedmaakt in de concrete wereld van alledag.”

U bent ook wel erg betrokken bij de concrete wereld. Ik merk dat u vaak meedoet aan benefieten voor het goede doel.

“Ja, ik ga meestal in op zulke vragen. In Londen en in de Verenigde Staten, waar ik lang gewoond heb, is zo’n benefiet iets normaals, iets wat je voor je gemeenschap kunt doen. Noem het een voorrecht om iets te kunnen betekenen. Ik hou daarvan; als iedereen bijdraagt, maken we samen een betere wereld. In Engeland was ik betrokken bij een mentorprogramma voor kinderen die opgroeien in armoede, en daarmee ben ik hier in Antwerpen ook begonnen: het heet DeMaestros en ik werk met de steun van mensen uit allerlei sectoren.”

Wat doet DeMaestros precies?

“Samen muziek maken en talent ontwikkelen. Dat doet iets ongelooflijks met het zelfbeeld van die kinderen en jongeren. En een goed zelfbeeld is de sleutel voor succes, voor geluk, voor goede relaties, noem maar op. Mijn engagement gaat ver. In de winter komen bij mij soms vluchtelingen logeren: minderjarigen die met de boot naar Europa zijn gekomen, en die wachten op papieren. De regering laat die mensen buiten slapen, zeker als het jongens zijn. Dat kan een eerstewereldland niet maken, vind ik. Echt, nee, sorry, daar kan ik erg kwaad van worden. Dat is slecht beleid.”

U zegt het met de glimlach.

“Ik kan lachend boos zijn. (lacht) Want dat maakt mij echt boos, het is een schande, het is niet wat wij hebben afgesproken, wij moeten de Conventie van Genève respecteren en mensen in nood fatsoenlijk opvangen.”

Het is bewust beleid dat niet te doen, om zo anderen af te schrikken.

“Dat maakt het inderdaad nog erger, het gebeurt bewust. En zo duwt men mensen in de criminaliteit en de verslaving. Omdat men het niet goed organiseert. Die mensen hebben ook potentieel, laat hen niet verloren gaan, verkommeren in de Brusselse metro. Geef die mensen kansen, wees desnoods pragmatisch en denk aan alle knelpuntberoepen die we hebben. Echt, organiseer dat. En aan wie beweert dat we dat niet kunnen: ga weg. (lacht) Wij kunnen dat wél. Los het op. Regel het. U hoort het, ik hou nogal van efficiëntie.”

Confederalisme nu!

(lacht) “Nee, absoluut niet. Ik ben een mega-belgicist, onze identiteit is prachtig, complex, pluralistisch. En in het buitenland betekent ‘Vlaming’ niets, geloof me. In New York kennen ze Vlaanderen niet. Brussel en België wel. Nee, België splitsen is totaal absurd. Wat dan weer goed past bij de Belgische identiteit, dat wel.”

Uw moeder zit in de politiek, bij Groen.

“Ja, in Holsbeek op het lokale niveau, en ook provinciaal in Vlaams-Brabant. Maar ze houdt er nu mee op. Ze is er ooit ingerold omdat Jozef, de achtjarige zoon van haar beste vriendin, is doodgereden toen hij de straat overstak en werd geraakt door een chauffeur die veel te snel reed. Zo begon mijn moeder zich in te zetten voor veilige fietspaden en lokale politiek en is ze bij Groen terechtgekomen.”

Er is veel te doen geweest rond het cultuurbeleid in Antwerpen, onder meer toen die projectsubsidies werden geschrapt. Hoe staat het er nu voor?

“Ik heb zelf niet zoveel te maken met subsidiedossiers, maar ik word wel boos van die algemene trend. Het is kortzichtig en gaat spijtige gevolgen hebben op lange termijn. Ik ken mensen die zwaar het slachtoffer zijn geworden van het beleid. En als je dat vergelijkt met het buitenland, staat België achter qua diversiteit in kunst − eigenlijk in alle sectoren. Ook daar laten we potentieel liggen. Terwijl de kunsten een exportproduct zijn. Alle kunststromingen die met subsidies gestimuleerd werden, hebben nu de wereld veroverd. Subsidies brengen geld op, net zoals subsidies aan bedrijven geld kunnen opleveren.”

Over diversiteit gesproken: volgt u het debat over wokeness?

“Natuurlijk. Veel vrienden van mij zijn er ook bij betrokken, onder meer schrijfster Gaea Schoeters. Die woke-beweging stelt dingen ter discussie: de canon, het patriarchaat...”

Wat is dat juist, het patriarchaat?

(lacht) “Die vraag wordt alleen door mannen gesteld. Elke vrouw weet: het patriarchaat, dat is waar wij middenin zitten. Voor mij betekent het dat de blik waarmee naar dingen en mensen gekeken wordt, mannelijk is. Daarom dat een krachtige vrouw als bedreigend wordt ervaren. Gelijkwaardigheid is er nog niet. Een man die dominant is, wordt sociaal aanvaard. Bij een vrouw is dat: wow, amai. De macht is nog te veel in handen van mannen.”

Het is geen samenzwering, als u dat denkt. Wij vergaderen daar niet over.

“Nee, maar u weet evengoed als ik dat je bekwaamheid niet het enige is wat telt om in een machtspositie te komen. Ook je netwerk telt, en hoe je gezien wordt. Er is een positieve evolutie aan de gang, op heel wat plekken, dat wel. Wokeness is een goede graadmeter. Wokeness is de vinger aan de pols, wijst de weg naar de samenleving die we willen. Het gaat over rekening houden met anderen, bijvoorbeeld ook met trans personen. Discussies over voornaamwoorden mag je niet zomaar wegwuiven. Het gaat om bewustwording.”

Het transdebat is veruit het delicaatste van dit moment. Er is veel kritiek op het feit dat sommige kinderen puberteitsblokkers krijgen, bijvoorbeeld.

“Ik wilde ook een jongen zijn toen ik kind was. Sterker nog: ik wist dat ik een jongen was. (lacht) Dat is gek, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik wilde geen meisjeskleren dragen. En toen ik in de puberteit kwam en borsten kreeg, was ik razend kwaad omdat mij zoiets moest overkomen.”

Dan mag u blij zijn dat men u destijds geen puberteitsblokkers heeft gegeven.

“Misschien wel, ja. Maar heel eerlijk: ik identificeer mij nog altijd niet volledig als vrouw. Ik vind het niet erg dat ik een vrouw ben, en dat ik op het eerste gezicht heel vrouwelijk overkom − dat is oké, dat is zeker ook een deel van mijn identiteit. Maar als ik vriendinnen hoor praten over vrouwelijkheid, vraag ik mij soms af waarover ze het hebben. Mijn partners hebben mij ook altijd, al lachend, ‘in touch met mijn mannelijke kant’ genoemd. Ik wil niet de hele tijd zorgen, of mijn haar doen. Ik wil mee aan tafel zitten, mee beslissen, dingen doen, projecten waarmaken. Daarom is deze tijd zo fijn om in te leven.”

De tijd kent een gunstige kanteling.

“Zeker. We hebben een lange weg afgelegd, met MeToo ook. Dat is voor bijna elke vrouw heel heftig geweest. Wat ik van mijn vriendinnen heb gehoord, de ervaringen van seksueel geweld, dat is nog altijd gigantisch. Het is goed dat die shift er is.”

Een bevriende actrice vertelde me dat tussen de 60 en de 70 procent van de mannen die ze is tegengekomen, varkens zijn, bij wijze van spreken.

“En wat bedoelt ze daarmee?”

De term was van mij, ik stelde haar zo de vraag: mannen die je proberen lastig te vallen, intimideren, aan je willen zitten...

(kordaat) “Aan mij zit niemand. Nooit. Nooit gebeurd. Ik heb een hele grote mond. Mannen hebben zeker dingen geprobeerd, maar ik ben ronduit bits op dat gebied. Ik verdraag geen shit, van niemand. Ik barst liever dan ik buig. Ik ontplof liever dan dat er dingen gebeuren die ik niet wil. Maar als je ze laat doen, denk ik dat 60 tot 70 procent wel klopt. En dat is ontzettend jammer.”

Hebt u al rollen gemist omdat er iets in ruil werd verwacht?

“Zeker. En dat is echt vuil, als aan een machtspositie seks vasthangt. Het liefste wat je als zangeres en kunstenaar wilt, is de job. Daar zou je alles voor doen. Dus het is heel oneerlijk als daar misbruik van wordt gemaakt. Ik heb zo al mooie opdrachten gemist, maar ik heb er geen seconde spijt van. Ik heb dan andere opdrachten in de plaats gedaan. Wat niet wegneemt dat zulke pogingen tot misbruik echt niet oké zijn.”

Even terzijde: worden er voor de opvoering van een opera ook triggerwarnings gegeven, zoals dat bij theater tegenwoordig blijkbaar vaak het geval is?

“Nee.”

Toch gebeuren er ook erge dingen in opera’s: moord, ziekte, doodslag. Af toe valt er allicht naaktheid waar te nemen.

“Zoals alle kunst is opera een spiegel voor de mens. Dat zegt alles. Ik ben niet voor triggerwarnings, ik vind ook niet dat men het narratief van een opera moet veranderen omdat iets niet meer in deze tijd zou passen. In die zin zou ik dus veeleer niet-woke zijn. Noem mij dan maar humanistisch. En naaktheid: ik zou niet weten wat daar het probleem mee kan zijn. Naaktheid, dat is de mens zoals hij is. Daar moeten we niet raar over doen.”

Toen we over dit interview belden, zei u meteen dat u graag gefotografeerd wilde worden zoals op dat beroemde beeld van de film American Beauty. Waarom?

“Ik hou van fotografie. Ik hou van beelden creëren bij de muziek die ik breng. Ik heb voor al mijn albums gekozen voor fantastische fotografen. Nu wilde ik graag een poëtisch beeld: een vrouw bedekt door rozenblaadjes. Een krachtig beeld. In de liederen van Alma spelen bloemen, sensualiteit, vrouwelijke kracht en naaktheid een belangrijke rol. En ik ken de fotografen, Lalo en Eva, al lang. Ze zijn bij de beste fotografen die ik ken, en ik wilde met hen dit wonderlijke, passionele beeld maken.”

Iets merkwaardigs is dat u niet wil dat wij uw leeftijd kennen.

“Mijn leeftijd verklap ik niet. Mijn jongste zus weet dat op mijn grafsteen drie mogelijke geboortejaren moeten staan, met telkens een vraagteken erachter − mijn laatste grap, zeg maar. Bijna niemand weet hoe oud ik ben, op familie en een paar erg goede vrienden na.”

Maar wie dat wil uitzoeken, kan toch achterhalen hoe oud u bent, en dat pakweg op Wikipedia zetten?

“De informatie die daarover al online heeft gestaan, was altijd verkeerd. Ik behoud mij het recht voor om dat voor mijzelf te houden. Mensen willen altijd maar weten hoe oud je bent, alsof je daaraan iets kunt afmeten. Het bepaalt hoe iemand je ziet, ook. Ik wil mij niet laten beperken omdat mensen denken dat je op een bepaalde leeftijd iets niet meer of juist wel zou moeten kunnen, of bepaalde dingen wel of niet zou moeten doen. Ik wil dat gevoel van vrijheid behouden.”

Geniet u van de roem?

“Het maakt deel uit van mijn job om mensen iets te laten meemaken wat ze nog nooit beleefd hebben. Om hen te ontroeren, te raken, aan het huilen te brengen. Dus die ster zijn, dat is mijn job. Maar los daarvan interesseert roem mij niet. Als ik herkend word, krijg ik vaak het gevoel dat ik in een film zit of zo. Al ben ik mij bewust van mijn verantwoordelijkheid: als je succes mag ervaren, is dat een cadeau en moet je iets terugdoen voor anderen. Ik denk dat mijn moeder mij dat idee heeft meegegeven. Ik probeer dat te doen.”

U hebt mij de vraag niet gesteld, maar ik wil er zelf mee afsluiten: welk levensadvies geeft u mij en onze lezers?

“Voel wat je in essentie wil doen in dit leven, en ga daar keihard voor. Dat wil niet zeggen dat je je gevoel moet volgen, het betekent iets anders: het heeft te maken met het vinden van je lotsbestemming, met wat je kunt doen in de wereld. En wat juist voelt. Ik zie veel mensen vastlopen in een verhaal dat niet hun verhaal is, en dat brengt veel ongeluk. Pel alle lagen van jezelf en onderzoek wat je wilt. En doe dat dan, ook als je niet meteen succesvol bent. En laat je niet ontmoedigen. Want in die keuze zit het geluk. (lacht) Dat is mijn raad.”

Alma. Meine Seele, een cd met de liederen van Alma Mahler, komt op 1 mei uit bij Outhere Music. Releaseconcert op 29 april om 19 uur in Mechelen: lunalia.be/programma/alma