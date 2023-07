Sony Pictures stelt grote films uit vanwege stakende acteurs, andere studio’s overwegen hetzelfde

Naar verwachting zullen andere grote filmstudio’s Sony’s voorbeeld volgen. Warner Bros zou overwegen om onder meer sciencefiction-epos Dune: Part 2 uit te stellen naar volgend jaar, zeiden ingewijden onlangs tegen het Amerikaanse blad Variety. Enkele kleinere studio’s hebben al films uitgesteld. Dit duidt erop dat ze er niet van uitgaan dat de staking snel voorbij zal zijn.

Naast Kraven the Hunter is het vervolg op de film Ghostbusters: Afterlife uitgesteld naar volgend jaar, melden Amerikaanse media. Bovendien hebben meerdere Sony-films die al in 2024 gepland stonden een latere releasedatum gekregen. Van de animatiefilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, die eigenlijk in maart moest verschijnen, is helemaal niet meer duidelijk wanneer hij uitkomt.

Het probleem is niet een gebrek aan acteurs op de set: de meeste van deze films zijn al (bijna) voltooid. De hinderpaal is dat de acteurs ook niet meedoen aan promotieactiviteiten. Dat betekent: geen interviews met sterren, geen glamoureuze fotoshoots op rode lopers en geen enthousiaste posts op sociale media. Studio’s vrezen dat dit gebrek aan aandacht leidt tot een lagere kaartverkoop.

Ook de uitreiking van de Emmy Awards, een prestigieuze Amerikaanse filmprijs, gaat in september niet door vanwege de staking, zeggen ingewijden tegen onder meer The Los Angeles Times. Een prijsuitreiking waar niemand prijzen in ontvangst neemt, is immers weinig waard. Een nieuwe datum is niet bekend.

De Amerikaanse acteursvakbond, waar zo’n 160.000 acteurs bij zijn aangesloten, besloot halverwege juli het werk neer te leggen nadat scenarioschrijvers twee maanden eerder hetzelfde hadden gedaan. Beide groepen eisen meer inkomsten van streamingdiensten.

Acteurs vragen daarnaast bescherming op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zo zouden studio’s figuranten tegen eenmalige betaling willen ‘scannen’, om de digitale kopieën goedkoop te kunnen inzetten op de achtergrond.

Ook als de verlamming van de Amerikaanse filmindustrie uiteindelijk van korte duur blijkt, kunnen de gevolgen lang voelbaar blijven. Grote producties vragen een jarenlange planning en die is volkomen in de war geschopt. Zo zal het filmen van Gladiator 2, een historisch spektakelstuk met een budget van 200 miljoen dollar waarvoor al grote Romeinse decors waren neergezet in Marokko en Cyprus, vrijwel zeker vertraging oplopen.

De potentiële economische gevolgen van het arbeidsconflict zijn enorm. Niet alleen de studio’s dreigen vele honderden miljoenen dollars mis te lopen, ook de vele bedrijven die afhankelijk zijn van de Amerikaanse filmindustrie verliezen klandizie, van kappers tot cateraars.