Songwriter Julie Byrne verwerkt verdriet in nieuw album: ‘Ik had verwacht dat ik door pijn zou worden verduisterd’

Rouw en betoverende schoonheid. Ze kunnen wel zeker door één hemelpoort. Dat bewijst The Greater Wings. Het derde album van de Amerikaanse Julie Byrne is een onaards mooi rapport van liefde en verlies.

Op haar eerste album in zes jaar verwerkt de Amerikaanse songschrijfster Julie Byrne niet alleen het onverwachte overlijden van haar producer en muzikale partner Eric Littmann, die stierf op 31-jarige leeftijd. Ze herwerkt datzelfde verdriet ook tot een liefdesbrief aan het leven zelf. De ingehouden fluisterliedjes, waarbij je de zachte hand van Nick Drake voelt, zijn vaak van zo’n overweldigende splendeur dat Byrne je zonder verwijlen op sleeptouw neemt.

Sufjan Stevens’ morose meesterwerk Carrie & Lowell leunt aan bij de sfeer op deze plaat, maar zo troosteloos wordt het hier nooit. Vertelde Stevens over een ontwricht gezin, gewelddadige romances en een doodswens, dan lezen de pastorale folksongs van Julie Byrne veel zachter weg. Ze klinken ook meer troostend, meditatief en liefdevol. Maar net zo goed legt Byrne haar uitgewoonde hart bloot, en laat ze haar stem onbeschroomd breken als porselein. The Guardian bedacht de plaat recent met vijf sterren, en elders struikelen ook gerenommeerde media als Pitchfork, Uncut, Mojo of The New York Times vandaag over de superlatieven.

Zo’n tien jaar geleden liep ze al in de kijker, dankzij een debuut dat houtje-touwtje aan elkaar hing met cassettedemo’s, maar toen al een bijzonder talent deed vermoeden. In 2017 vestigde Byrne haar naam als folkchanteuse met het broze Not Even Happiness, waarop Littmann voor het eerst mee het klankbeeld bepaalde. Ze herinnert zich nog precies de dag dat hij haar leven drastisch zou veranderen. “Ik hield meteen van hem”, bekende Byrne onlangs aan The Guardian. Tijdens het SXSW-festival van 2014 in Austin, Texas had Littmann geholpen bij het opzetten van een livesessie op een droge, dichtgeslibte kreekbedding. “Hij zei altijd dat hij zich door mij uitverkoren voelde”, herinnert ze zich. Voor haar voelde het alsof ze elkaar over de eeuwen heen altijd hadden gekend. Halsoverkop werden ze verliefd, en na een maand woonden beide samen onder een dak. Na een jaar was de amour fou uitgedoofd, maar als soulmates bleef het vuur laaiende. Littmann zou de schaduwheld worden van een songschrijfster die altijd had gezworen dat ze een eenzame wolf was.

Een ander levend wezen zou daar mee verandering in brengen. Bij de kreek waar ze elkaar leerden kennen, hoorde ze voor het eerst de roep van een rouwduif. Tot op vandaag hoort ze in het lied van die treurduif nog de soundtrack van hun eerste ontmoeting. Tegenwoordig zijn dergelijke vogels ook doodgewoon in de buurt van Byrne in New York, waarheen ze verhuisde na het overlijden van Littmann in juni 2021. Een ervan koert meestal bij het raam van haar studio. Bestaat toeval dan toch niet? Voor Byrne lijkt het niet alleen alsof ze zo een hand toegereikt krijgt vanuit het hiernamaals. Treurduiven staan net zo goed symbool voor rust en vrede. En die zoekt ze hoorbaar op met The Greater Wings.

Julie Byrne. Beeld RV Tonje Thilesen

Bizar genoeg had het album al goeddeels vorm gekregen voor Littmann overleed: je hoort die laatste zelfs in een paar songs piano en synth spelen. Toch kun je niet naar de songs luisteren zonder je gewaar te worden van een doodssluier die over het album gedrapeerd is. Ook niet toevallig: voor haar derde album had Byrne besloten om liedjes te schrijven over verlangen, verlies en verdriet. De drie V’s die je hart met vijzen dichtdraait. De ambities waren grootser, net als de arrangementen met strijkers, synths, piano... én harp: het uitgelezen instrument van het engelenorkest aan het firmament, inderdaad. Dat het album verstoken blijft van drums of andere percussie zorgt net zo goed voor een transcendentaal gevoel. Alsof je zweeft over de muziek heen. Net zo goed haalden de teksten snel het echte leven in. Zo lijkt ze in ‘Portrait of a Clear Day’ over Littmann te verzuchten: “I get so nostalgic for you sometimes”. Toch blijkt afsluiter ‘Death is the Diamond’ het enige liedje dat Byrne bewust schreef na de dood van haar boezemvriend: “I have been missing you now with my whole life / Does my voice echo forward?”

“Ik ben een deel van mezelf kwijtgeraakt”, gelooft de songschrijfster vandaag. Ze probeerde zijn aanwezigheid ook haast wanhopig in de songs op te roepen, alsof het een fantoomledemaat betrof. Die zucht naar een innige verbinding is meteen ook de lijm die The Greater Wings samenhoudt.

Even zag het er naar uit dat de plaat nooit het daglicht zou zien. Na de dood van Littmann bleef het album zes maanden op een plank stof vergaren. De songs waren té zwaar om dragen. Maar zoals ze vandaag stelt: “I couldn’t outrun my grief”. Verdriet kun je tijdelijk ontwijken, maar niet ontlopen. Ze volgde de suggestie op van haar platenlabel om in zee te gaan met Alex Somers. Die producer werkte eerder met Sigur Rós, vormde met frontman Jónsi ook een duo en tilde Julianna Barwick naar een hoger plan. Goed volk dus.

In haar eigen ervaring, is rouw niet alléén verdriet, gelooft Byrne vandaag. Er drupt wel degelijk verdriet, maar volgens haar gaat het nog zoveel meer over leven en herdenking. Over oneindige liefde die ze voor haar vroegere geliefde voelde, wat haar dankzij deze plaat nog zoveel duidelijker werd. “Ik had verwacht dat ik door pijn zou worden verduisterd,” vertelt ze. “Maar ik ben nu vooral zo dankbaar dat we een groot deel van zijn laatste jaar hebben mogen besteden aan waar we het meest van hielden, naast van elkaar.”

The Greater Wings is verschenen bij Ghostly International/Konkurrent