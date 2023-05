Songfestival-fans krijgen maar niet genoeg van Hannah Waddingham, toch moest ze lang wachten op een doorbraak

Tot spijt van wie het benijdt, Gustaph was een absolute hit bij de fans van het Eurovisiesongfestival. Maar als er toch één persoon was tegen wie onze landgenoot het moest afleggen in de halve finale, dan was het wel de Britse presentator Hannah Waddingham (48). Nochtans moest ze ooit naar de VS om ‘serieus genomen te worden’.

Als u de afgelopen dagen een van de talloze Songfestival-kijkers was die maar niet kon plaatsen waar u presentator Hannah Waddingham van kende: schaam u! Specifieker: “Shame!”, gevolgd door het gerinkel van een bel.

Want zoals Peter Van De Veire tijdens de halve finale ook al aanhaalde, had Waddingham al een iconische rol beet in de vijfde seizoensfinale van Game of Thrones. Al is dat maar het topje van de ijsberg die haar carrière inmiddels is. Ondertussen heeft ze al kleppers achter de riem als Sex Education en - veel belangrijker nog - Ted Lasso, maar we lopen op de zaken vooruit.

Om echt te kunnen begrijpen hoe een presentatrice eigenhandig het publiek uit haar hand kan laten eten, zoals de 48-jarige Britse dat doet, moeten we terug naar het begin.

Septa Unella (Hannah Waddingham), de 'Shame'-non uit ‘Game of Throne’s, en Cersei Lannister (Lena Headey). Beeld HBO

Want lang voordat er sprake was van haar betrokkenheid bij semi-pornografische riddershows en politieke liedjeswedstrijden, zat Hannah Waddingham ontelbare uren voor en op de planken. Zowel haar moeder als haar grootouders langs die zijde waren namelijk operazangers. Een talent die ze eerst leerde observeren, om dan zelf te hanteren. Ze speelde in prominente stukken op zowel West End als Broadway, zoals Kiss Me, Kate van Cole Porter en de Monty Python-show Spamalot, waarvoor ze ook Olivier Award-nominaties mee in de wacht sleepte.

Op het kleine scherm bleef het echter wachten op een doorbraak. Tijdens oudere interviews haalde ze meermaals aan hoe “verschrikkelijk moeilijk” het was om als theateractrice serieus genomen te worden. “Op Britse tv zie je voortdurend dezelfde gezichten, en dat frustreerde me enorm”, zo blikte ze in 2021 al terug in een podcast. Het frustreerde haar zo erg dat ze zich genoodzaakt voelde om naar de Verenigde Staten te trekken.

En dat deed ze, min of meer. Zoals eerder vermeld kwam er een eerste grote doorbraak met Game of Thrones. Een show met Britse acteurs, locaties en inspiraties - maar bovenal gestuurd door een Amerikaanse studio en diens schrijvers en producers. Haar (korte) rol als de strenge non in de HBO-knaller werd er een voor de geschiedenisboeken, al bleef ze als actrice nog redelijk onder de radar vliegen.

Ted Lasso

Het succes leidde naar enkele kleine rollen in de VS, tot haar toen driejarige dochter de diagnose Henoch-Schönlein purpura kreeg; een zeldzame aandoening waarbij de bloedvaten ontstoken raken. Het werkleven in de VS en het privéleven in het VK raakte zo in de knoop, en die hakte ze ook meteen door. Ze besliste dat ze geen rollen meer zou aannemen waarvoor ze moest reizen of lang weg zijn. “In de eerste plaats ben ik een moeder, belangrijker nog: een alleenstaande moeder”, zou ze tegen haar managers in de VS en het VK gezegd hebben.

In interviews zal ze later vertellen dat ze, nadat ze weer bij haar dochter was, ‘het universum’ vroeg om een snel herstel en - als ze zo brutaal mocht zijn - een nieuwe job die hen “financieel kon ondersteunen én om de hoek ligt”.

Twee maanden later ging ze op auditie voor Ted Lasso, het paradepaardje van Apple TV+. “Geen mop, die reeks wordt op veertig minuten van mijn thuis gefilmd”, aldus Waddingham. In de show speelt ze Rebecca Welton, door een vechtscheiding de kersverse eigenaar van voetbalclub Richmond. Om haar voormalige echtgenoot het leven zuur te maken huurt ze een Amerikaanse footballcoach - die andere sport, weet u wel - in om de club te laten falen.

Jason Sudeikis en Hannah Waddingham in 'Ted Lasso'. Beeld Apple

Waddingham wentelt zich in de rol van Welton, alsof ze ervoor geboren is en niemand anders ooit in aanmerking had kunnen komen. Ted Lasso is inmiddels een hit en de ooit onderschatte actrice veroverde er talloze prijzen, waaronder een Emmy, én een internationaal publiek mee.

“Je denkt niet dat je carrière op gang komt als je 40 bent”, vertelde ze vorig jaar aan nog in een podcast. “Als moeder denk je dat het wat langzamer gaat.”

Fanfavoriet

Maar van langzaam is er nu geen sprake. Als copresentator van het Eurovisiesongfestival bewees ze deze week nogmaals wat ze in haar mars heeft. Charismatisch tot op het bot, zo veelzijdig getalenteerd dat het oneerlijk wordt en een absoluut ravissante verschijning. Songfestival-kijkers maakten in groten getale duidelijk dat de 48 jaar jonge Waddingham nu al hun favoriet van het jaar is.

Volg alles over Gustaph en het Eurovisiesongfestival in ons dossier. Of download de app van De Morgen en krijg meteen een bericht bij belangrijk en opmerkelijk nieuws. Zo hoeft u niets te missen.

Want hoewel alle presentatoren het goed doen dit jaar, lijkt het wel een herculestaak om uit haar schaduw te treden. Zo krijgen Twitteraars maar niet genoeg van haar monoloog tijdens de eerste halve finale dinsdag. Ze vertelde het publiek moeiteloos alle stemvoorwaarden in vloeiend Frans, voordat ze zich naar de camera’s draaide en zei: “Zie je wel Europa, sommigen van ons nemen wel de moeite om een andere taal te leren.” Een scherpe knipoog naar Amanda Holden, die in 2021 de stemresultaten van het VK aankondigde met “Bon Soir. Goedenavond. Dat is goedenavond in het Frans en Nederlands, hoewel ik absoluut geen idee heb welke wat is.”

🎥 | hannah waddingham presenting in french at the #Eurovision First Semi Final pic.twitter.com/atnbiNZEZ3 — best of hannah waddingham (@ofwaddingham) 9 mei 2023

Zoals Britse media als The Independent het ook al omschreven, mogen we het plotse momentum van Waddingham niet zomaar afschrijven als een Assepoester-verhaal, maar eerder als het verhaal van een diva en superster die simpelweg haar kans afwachtte.

Zaterdagavond zal ze tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival zonder twijfel nog eens alles uit de kast halen. En als u nu nog niet overtuigd bent om te kijken - en te supporteren voor onze Gustaph -, schaam u!