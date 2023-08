Soms volstaat een zootje ongeregeld met verschroeiende riffs: nieuwe plaat van Royal Blood doet wat ze moet doen

De Britse beukrockers van Royal Blood hebben met Back to the Water Below (★★★☆☆) een plaat bekokstoofd die kan dienen als synthese van hun eerste twee gelauwerde langspelers. Maar verder schuwt het Britse duo een voorzichtig avontuur ook niet.

Frontman Mike Kerr nam het advies van Jack White ter harte, toen hij samen met zijn bondgenoot Ben Thatcher de studio indook voor hun vierde langspeler met Royal Blood. White vertrouwde Kerr toe dat het hem dertig jaar had gekost om erachter te komen dat in de studio slechts één wet geldt: wat eerst in je knikker opkomt, blijft vaak het verst rollen.

Diep vanbinnen wist ook de snarendrijver van Royal Blood dat je eerste idee goud is. Maar in het verleden spoelde hij die gedachte weleens onachtzaam door het toilet. “Soms spendeerde ik maanden aan het overdenken en kapotmaken van mijn songs, en in het beste geval keerde ik uiteindelijk regelrecht terug naar waar ik begon”, bekende hij onlangs in het Britse muziektijdschrift NME.

De raad van White zou Royal Blood geïnspireerd hebben tot deze “instinctieve” nieuwe plaat. Geen onverdeelde zegen, want met de intuïtie van Kerr zat het dit jaar niet altijd even snor.

De wisselbeker Nickelback voor gênantste podiumincident ging een paar maanden geleden bijvoorbeeld nog naar Royal Blood. Op het Big Weekend-festival van BBC Radio 1 in Schotland vond de frontman dat het publiek niet enthousiast genoeg de handen op elkaar zette tijdens hun optreden. Genoeg aanleiding om een kinderachtige driftbui te krijgen op de planken. Hoon en hyenagelach waren zijn deel, waarop Royal Blood een paar tellen te laat besefte dat ze vooral kwaad bloed hadden gezet.

Zou de kwal die op de albumhoes prijkt van zelfreflectie getuigen? En heet één song niet toevallig ‘There Goes My Cool’? Met hun albumomslag en Beatles-eske powerballad lijkt Kerr zichzelf alleszins vrijmoedig door de mangel te halen. Ten tijde van hun vorige plaat, Typhoons, zei Kerr al eens dat “een plaat je uiteindelijk een beter mens kan maken”. Toen ging het over een hardnekkige alcoholverslaving die hij probeerde te overwinnen, vandaag lijkt hij zijn ego mee de deur te willen wijzen.

Op muzikaal vlak mag het ego wél de teugels vieren. De vorige plaat van Royal Blood werd nog geproducet door Paul Epworth en Josh Homme van Queens Of The Stone Age, maar de twee boezemvrienden van Royal Blood maakten dit album nu gewoon zelf in hun thuisstudio.

“Ben en ik kennen elkaar ongelooflijk goed, en deze plaat gaat over eerlijk zijn tegen elkaar”, legt Kerr uit. “Omdat we geen producer wilden, konden we nog openhartiger en brutaler zijn. Een producer dwingt je graag om verschillende oorden op te zoeken waar je normaal niet zou komen. Dat kan een zegen zijn. Maar eerlijkheid kan ook erg krachtig zijn. Het gaat vaak alleen om de chemie tussen ons, niet eens om de instrumenten die we bespelen.”

Beeld Tom Beard

Aan een regelboek wilde het duo zich niet houden. Maar zo ongehoorzaam klinkt Back to the Water Below nu ook weer niet. De vooruitgestuurde single ‘Mountains At Midnight’ klinkt zelfs als een vrij doordeweekse versie van Royal Blood, net als ‘Tell Me When It’s Too Late’.

Witheet gitaargeweld

De grootste sterkte? De songs herinneren je er weer fijntjes aan wie ze zijn, wat ze doen en waar ze voor staan: witheet gitaargeweld waar effectpedalen de sporen krijgen, terwijl drums zorgen voor grof geschut. Ook ‘Tell Me When It’s Too Late’ gaat verder op dat elan. Ontstellend veel variatie schuilt er niet in hun sound. Diepgang ook al niet. Maar soms heb je al genoeg aan een zootje ongeregeld dat grossiert in verschroeiende riffs en morsige garagerock om meegesleept te raken in hun konijnenpijp.

Toch legt de groep ook meer creatieve vrijheid aan de dag. De hartslag van de songs wordt niet alléén gevormd door een moddervette beat en mokerdrums. Steeds vaker wint de verstilling (‘Waves’, ‘The Firing Line’) en tegelijk begeeft het album zich ook op een breder sonisch terrein. Er is het dansbare, aan Muse schatplichtige ‘Shiner in the Dark’ of de verduisterde glamrock van ‘Pull Me Through’. Kijk eens aan! Royal Blood verbreedt de bloedbaan, en verdient dan toch méér dan een halfslachtig festivalapplausje.

Back to the Water Below verschijnt op 8/9 bij Warner Records.