‘Soms moet je zelf een trend zetten’: toppers en trends bij boekhandel De Reyghere

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Thomas Barbier van De Reyghere, Brugge.

Wat doet het goed in jullie boekhandel?

“Non-fictie is vanouds een sterkhouder bij ons en de afgelopen tijd was dat niet anders. Wendy Wauters’ De geuren van de kathedraal is onze absolute nummer 1, wat zou kunnen verbazen omdat het over de Antwerpse kathedraal gaat en niet over die van Brugge, maar haar manier om naar de geschiedenis te kijken, aan de hand van de mensen die erdoor lopen, is verfrissend.

“Alicja Gescinska’s Confituur-essay Humanitas, waarin ze een pleidooi houdt voor een nieuw humanisme tegen het huidige doemdenken in, is in geen tijd naar de top doorgeschoten, en terecht: een tot de verbeelding sprekend essay.”

Ziet u momenteel trends in de verkoop?

“Soms is het niet voldoende om een trend te volgen, maar moet je er een proberen te zetten. We merken dat er vandaag een frisse wind door de Franse literatuur waait – denk maar aan het succes van Mohamed Mbougar Sarrs De diepst verborgen herinnering van de mens. Daarom zetten we de Fransen extra in het zonnetje, niet alleen in vertaling trouwens.

“Ik heb net Mise en pièces van Nina Leger gelezen, een feministische erotische roman die toepasselijk bekroond werd met de Prix Anaïs Nin. Andere auteurs van wie ik vind dat ze een jong publiek kunnen aanspreken, zijn Jérôme Colin, de Belgische Adeline Dieudonné en Nicolas Mathieu, van wie onlangs Connemara in vertaling verscheen bij Meulenhoff.”

Van welk boek had u meer of minder verwacht?

“Kathleen Vereeckens Margriete loopt opmerkelijk goed. Een roman over de zus van de gebroeders Van Eyck, waarin ze voor de keuze komt te staan tussen het huwelijk en de kunst. Als boekhandel staan we daar helemaal achter, maar je weet nooit of het publiek volgt. Dat doet het echter meer dan verwacht.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Om bij mijn Franse thema te blijven, naar Anthony Passerons Les enfants endormis, dat net vertaald is als De slapende kinderen, maar dat ik toch in het origineel wil lezen. Het speelt in de jaren 1980 en gaat over een slagerszoon uit een klein dorp die besmet raakt met aids en door zijn familie wordt verstoten. De roman won vorig jaar de Prix Première Plume en oogstte lovende kritieken, dus ik ben benieuwd.”