‘Soms heb je aan drie namen genoeg om weg te zappen’: naar deze 10 Vlaamse tv-programma’s kijken wij (niet) uit

Na een zomer waar het tv-aanbod vaak even triestig was als het weer, trekken de Vlaamse tv-zenders vanaf vandaag alle registers over om de kijkers opnieuw blij te maken en van Netflix weg te houden. Wat voor nieuws komt er allemaal op ons af en waarom zouden we moeten kijken?

Maandag

Onverwacht

Wat is het? Stephanie Planckaert en haar 16-jarige dochter Iluna gaan op ontdekkingstocht in de wereld van seks en zwangerschap bij Iluna’s leeftijdsgenoten.

Waarom zou je kijken? Een belangrijk onderwerp dat best wat aandacht verdient. Door een 16-jarige dit te laten doen, vermijd je meteen dat je boven de hoofden van de tieners heen spreekt. En met Stephanie Planckaert, zelf tienermoeder, heb je ook iemand die uit ervaring spreekt.

Of toch maar zappen? Alweer die Planckaerts, die na hun Eén-reeks niet meer van het scherm te slaan zijn (er komt zelfs nog een spin-off op Ketnet).

Om 20.35 uur op Eén

Het Scheldepeloton

Wat is het? Reeks over vijf jonge renners uit het Gentse: Wouter Weylandt, Iljo Keisse, Dimitri De Fauw, Kurt Hovelijnck en Bert De Backer. Ze dromen ervan profrenner te worden, maar hun verhaal neemt dramatische wendingen.

Waarom zou je kijken? De tv-reeks is gebaseerd op De val, het knappe boek van Matthias M.R. Declercq. Wat de vijf meemaakten, hou je bijna niet voor mogelijk. Het lijkt een aaneenschakeling van pech, ellende en drama. De eerste aflevering, over de betreurde Wouter Weylandt, zorgt nu al voor kippenvel. Ook voor wie helemaal niet van koers houdt.

Of toch maar zappen? Het boek raakte de juiste snaar, maar op televisie is het soms moeilijk de juiste toon te houden en neigt men al wat vaker richting melodrama. Benieuwd of de makers hier aan de goede kant van de lijn blijven.

Om 21.20 uur op Canvas

De Verhulstjes Saint-Tropez

Wat is het? Realityreeks over de familie Verhulst, maar deze keer vanuit hun vakantiehuis in Saint-Tropez.

Waarom zou je kijken? Een miljoen kijkers smulden dit voorjaar van De Verhulstjes. Niet omdat het zo spannend was, maar Gert Verhulst en co. gaven net voldoende inkijk in hun leven om te blijven kijken. Met de droogheid van de pater familias als extra troef. Nu komt door nog de inkijk in de luxueuze vakantievilla bij. Het succes lijkt verzekerd.

Of toch maar zappen? Gert. Marie. Viktor. Soms heb je aan drie namen genoeg om vlug de zapper in de hand te nemen.

Om 20.35 uur op Play4

Nog op maandag

Nieuwe seizoenen van Spoed 24/7 en Snackmasters (VTM) en de na een maand voetbal is ook Extra Time terug. VTM pakt ook uit met Red Light, de fictiereeks die ook al op Streamz te zien was. Op Play4 kan je ook kijken naar Huizenjagers buitenland, hetzelfde programma als Huizenjagers, maar dan – welja – in het buitenland.

Dinsdag

Kinderen van de migratie

Wat is het? Documentairereeks die het verhaal vertelt van de arbeidsmigranten in ons land sinds WO II.

Waarom zou je kijken? Of het nu over de kinderen van de collaboratie, het verzet, de Holocaust of de kolonie ging, deze Canvas-reeks slaagde er telkens in om een beladen geschiedenis op een menselijke en toegankelijke manier te brengen. Kinderen van is zo’n zeldzaam programma waar je nog iets van opsteekt en anders naar de dingen doet kijken.

Of toch maar zappen? Weinig argumenten te bedenken om niet te kijken, tenzij u niet houdt van argumenten zodat u schuimbekkend ranzige Facebookcommentaren kan blijven posten onder elk nieuwsbericht over migratie en vluchtelingen.

Om 21.20 uur op Canvas

Natalia in het eerste seizoen van 'The Best Of', een spin-off van 'Liefde voor muziek'. Beeld VTM

The Best Of

Wat is het? Veertig artiesten coveren de vijf beste hits van De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki.

Waarom zou je kijken? Liefde voor muziek bewees de voorbije jaren al meermaals hoe ogenschijnlijk vreemde combinaties verrassende nummers opleveren. Mauro die een nummer van De Kreuners zijn eigen draai geeft? We zijn er wel benieuwd naar.

Of toch maar zappen? Hoe je het ook draait of keert, dit blijft een afgeleide van Liefde voor muziek, en was dat format niet een beetje op? De wat gespeelde vriendschappelijkheid tussen artiesten van allerlei slag hebben we nu wel gehad.

Om 20.35 uur op VTM

Nog op dinsdag

Eén programmeert nieuwe seizoenen van Durf te vragen en Loslopend wild, terwijl je op Canvas opnieuw naar De ideale wereld kan kijken. Op Play4 is er de terugkeer van de wetenschapsshow Scheire en de schepping.

Woensdag

Let’s Talk About Sex

Wat is het? Lieve Blancquaert zoekt uit hoe mannen en vrouwen op verschillende plaatsen en in in verschillende culturen omgaan met liefde, relaties, gender en seks

Waarom zou je kijken? “Het gaat niet over beffen en zo, nee.” Lieve Blancquaert waarschuwde in een interview in deze krant meteen kijkers met foute verwachtingen. Waar het dan wel over gaat? De relaties die we aangaan, en hoe dat overal ter wereld verschilt. Je blik verruimen, en je eigen kijk relativeren, kan nooit geen kwaad.

Of toch maar zappen? U moet nog bekomen van de les seksuele opvoeding van de Planckaerts (zie maandag).

Om 20.40 uur op Eén

In 'Viervoeters' (Play4) gaan Dominique Van Malder en Joris Hessels op zoek naar liefdevolle baasjes voor asielhonden. Beeld Play4

Viervoeters

Wat is het? Joris Hessels en Dominique Van Malder zoeken een nieuwe thuis voor asielhonden.

Waarom zou je kijken? Het was al erg, maar de coronacrisis heeft het nog schrijnender gemaakt: overvolle asielen, met dank aan mensen die denken dat een lieve schattige puppy altijd even lief en schattig blijft en geen onderhoud behoeft. Nee dus. Alle inspanningen om zo’n impulsaankopen te vermijden en honden uit het asiel een nieuw baasje te bezorgen, kunnen wel alleen maar toejuichen.

Of toch maar zappen? Het kan aan ons liggen, maar Joris Hessels en Dominique Van Malder op Play4 in plaats van een caravan, het blijft wringen. Al wringt het hier minder dan Van Malder in The Bachelor.

Om 20.35 uur op Play4

Nog op woensdag

Op VTM is er deze week de eenmalige maar blijkbaar langverwachte terugkeer van Tien om te zien. Op Eén is het uitkijken naar Pano, dat de voorbije jaren puik onderzoeksjournalistiek werk deed.

Donderdag

De tijd van ons leven

Wat is het? Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham onderzoeken of ze in een halfjaar tijdrijders van een professioneel niveau kunnen worden.

Waarom zou je kijken? BV-televisie is meestal niet de beste televisie, maar met Ouedraogo en Ham heb je toch twee spontane leden uit de BV-club, van wie we kunnen verwachten dat het fake gedoe beperkt zal blijven. Of u denkt dat er zelf een profrenner in u schuilgaat en hoopt op wat tips.

Of toch maar zappen? U wil dit format alleen een kans geven als Ruben Van Gucht de uitdaging mag aangaan.

Om 21.30 uur op Eén

Elodie Ouedraogo en Otto Jan Ham proberen zich in een mum van tijd tot tijdrijder te ontpoppen in 'De tijd van ons leven' (Eén). Beeld VRT

Alloo Live

Wat is het? Luk Alloo maakt livetelevisie vanuit een straat ergens in Vlaanderen, door aan te bellen en met voorbijgangers te praten.

Waarom zou je kijken? Het wellicht het meest gedurfde programma: rechtstreekse televisie, gewoon vanuit een straat. Benieuwd wat dat zal geven. Maar als er één iemand de guts heeft om dat tot een goed einde te brengen, is het wel Alloo.

Of toch maar zappen? Iedereen heeft een verhaal, wordt weleens gezegd. Maar er is toch ook een reden waarom tv-makers research doen en er veel op de montagetafel sneuvelt. De nietszeggendheid loert om de hoek.

Vanaf donderdag 9/9 om 20.50 uur op VTM

Alloo Live: échte live-tv van de enige man die de guts heeft om dat tot een goed einde te brengen. Beeld VTM

Nog op donderdag

Philippe Geubels maakte een derde seizoen van Is er een dokter in de zaal? Op VTM is er de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Estland, waardoor het nieuwe schema op die dag met een weekje vertraging start. Vanaf volgende week kan je kijken naar het tweede seizoen van Camping Coppens.

Vrijdag-zaterdag-zondag

Onder vuur

Wat is het? Een fictiereeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne.

Waarom zou je kijken? Zondagavondfictie op Eén heeft de voorbije jaren wel een mooie reputatie opgebouwd, met reeksen die doorgaans best te pruimen zijn. In de cast, met ook flink wat minder bekende en/of jonge acteurs, zie je eindelijk ook eens wat andere gezichten.

Of toch maar zappen? Lees de korte samenvatting van deze reeks hierboven en de kans lijkt wel erg groot dat u meteen weet hoe Onder vuur zal aflopen. Dat bespaart u meteen tien afleveringen van bijna een uur.

Vanaf zondag 12/9 om 20.50 uur op Eén

Nog op deze dagen

Vrijdag en zaterdag getrouw zijn traditiegetrouw niet de boeiendste avonden op de Vlaamse zenders. Op vrijdag kan je op VTM kijken naar een nieuw seizoen van Belgium’s Got Talent, terwijl Eén en Play4 het op buitenlandse fictie houden. Idem voor zaterdag, waar je naast het onvermijdelijke FC De Kampioenen de keuze hebt uit films. Op zondag, ten slotte, is er een nieuw seizoen van De Columbus, terwijl VTM op wat kijkers hoopt met Viva Vermeire.