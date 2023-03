‘Sommige kandidaten zie je bibberen op het podium nadat ze alles hebben gegeven op het podium’: achter de schermen bij ‘The Masked Singer’

50.000.000 Elvisfans can’t be wrong: als das ganze Volk ook in dit derde seizoen verslingerd blijft aan The Masked Singer, zélfs met Andy Peelman in het speurdersteam, dan moet er toch iets inherent deugen aan die op het eerste, tweede én derde gezicht volstrekt onnozele freakshow. We legden het oor te luisteren bij een handvol sleutelfiguren van het meest succesvolle VTM-programma sinds, euhm, Nonkel Jef. ‘Drugs doen we niet. Maar er sneuvelen véél gin-tonics achter de schermen.’

Voor we achter de schermen duiken om de geheimen van The Masked Singer te ontrafelen, blijven we nog even vóór de schermen. Daar zitten de vijf speurders op een rij, en die beginnen er ieder seizoen weer net zo onbevangen aan als u en ik. De wisselbeker Bart Peeters voor Extreem Enthousiasme Over Om Het Even Wat gaat dit tv-seizoen alvast bij unaniem besluit naar Bart Cannaerts, gewaardeerd panellid in het programma dat hij zelf ooit met het treffende adjectief ‘superonnozel’ vermocht te bedenken. Je weet eigenlijk al op voorhand wat hij zal antwoorden, maar dat maakt de vraag niet minder oprecht:

Echt of gespeeld?

Bart Cannaerts: “Zéker niet gespeeld.

“Kijk, bewijzen kan ik het natuurlijk niet. Maar ik ben er heel zeker van dat, toen ik vorig jaar zelf deelnam (als ‘Cycloop’, red.), mijn stem op tv beter klonk dan in de studio. Niet dat ik anders een Pavarotti ben, maar ik herinner me dat ik op dat Masked Singer-podium echt wel vijftig keer slechter zong dan normaal. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe achterlijk moeilijk het is om toon te houden in zo’n veel te zwaar en te warm pak, en dat maakt het makkelijker om oprecht enthousiast te zijn over deelnemers die daar toch in slagen.”

Jij draait intussen al een hele tijd mee op tv. Heb je een theorietje op overschot over de krankzinnig hoge kijkcijfers van The Masked Singer?

Cannaerts: “De meest plausibele theorie die ik al heb gehoord is dat elk kind tussen 7 en 15, maar dan ook echt élk kind tussen 7 en 15, het gezien moet hebben: ze vinden het leuk én ze willen erover kunnen meepraten op school. Als alle ouders van die kinderen meekijken – wat ze ook doen, want het is een gezinsprogramma – dan zit je al snel aan twee miljoen kijkers. Het gekke is: de meeste kinderen zullen pakweg Marc Coucke niet eens kennen. Maar ze zien een zingende hond, en ze beginnen meteen te gokken. Je kunt onmogelijk níét beginnen te gokken wanneer je naar The Masked Singer kijkt, hè? Ook al denk je: ‘Ben ik hier nu wérkelijk mijn hoofd aan het breken over een zingend zeepflesje? What’s wrong with me?’ (lacht)”

Hoe is het met je populariteit onder 7- tot 15-jarigen gesteld?

Cannaerts: “Die is in één klap van nul naar honderd gegaan. Kinderen kijken niet naar De slimste mens en gaan niet naar comedyshows: tot vóór mijn deelname was ik dus volkomen onbekend bij die, euh, doelgroep. Maar sinds vorig jaar willen kinderen ineens met me op de foto. Mijn dochter is 6: ze weet al lang dat het mijn beroep is om mopjes te maken, maar ze kon zich daar eigenlijk niks bij voorstellen. Nu is haar blik op mij veranderd omdat andere kindjes haar over mij aanspreken. Ik vind dat allemaal oké, ook al omdat ik denk: over twintig jaar zal ik als stand-upcomedian nog altijd een publiek hebben (lacht).”

Geeft het feit dat jij zelf al eens hebt deelgenomen je een voordeel als speurder? Stroper wordt boswachter, dat idee?

Cannaerts: “Goh, niet echt. Behalve dan dat ik heel goed let op hoe de deelnemers het podium op- en af wandelen: ik weet dat je daar soms de neiging hebt om even uit je rol te vallen. Ik betwijfel of het op tv te zien zal zijn, maar ik heb tijdens de opnames één deelnemer op een onbewaakt moment een bepaalde beweging zien maken waarvan ik dacht: ahá. Ik wist meteen wie het was.”

Vlak voor de eerste opname liet je je deze topquote ontvallen: ‘Er is één iemand van wie ik denk dat hij zich een klein beetje versproken heeft.’

Cannaerts: “Ja, maar ik bleek ongelijk te hebben: de man in kwestie – ik ga zijn naam niet vermelden – heeft niet meegedaan. Een geluk misschien, want anders hadden ze ’m evengoed een boete van 200.000 euro kunnen aansmeren – dat beruchte contract is niet mals (grinnikt).

“À propos. Aan het begin van aflevering twee vroeg Jens Dendoncker me: ‘En, hoe vond je de eerste aflevering?’ ‘Ik vond het heel leuk’, zeg ik, ‘Maar wel wat sneu voor Marcske.’ Er komt geen reactie, waarop ik: ‘Och, wat zeg ik nu! Ik bedoel natuurlijk Herman!’ Pas op dat moment besef ik: ‘Fok! Er zitten hier driehonderd mensen in de zaal die er vorige week niet waren. Die mogen helemaal niet wéten dat Marcske uit F.C. De Kampioenen in het Skiwi-pak zat!’”

De volgende ochtend lag er een dwangsom van 200.000 euro op je deurmat?

Cannaerts (lacht): “Potverdorie zeg, was dat even schrikken. Máár: zo weet ik tenminste waarvoor ik de rest van mijn leven zal moeten werken.”

Annick Gielens (rechts): ‘Alles aan onze kostuums moet kloppen. Zo hebben we voor Hippo zangeres Lizzo als voorbeeld genomen.’ Beeld VTM

DE STYLISTEN: ‘Frigo en Barbecue’

Een kiwi in een skipak, een nijlpaard in een tutu, een zeeppomp met sterallures... Geen wonder dat de pakken van The Masked Singer zo geflipt zijn: het bijzonder sympathieke duo dat ze mee heeft bedacht is zelf óók prettig gestoord.

In hoge VTM-kringen worden jullie de meesterbreinen achter The Masked Singer genoemd: ‘Hun aanwezigheid maakt een verschil van dag en nacht.’

Annick Gielen: “Het is fijn dat dat zo gezegd wordt, want we hebben soms het gevoel dat het evident is wat we doen.”

Amke Rijkenbarg: “Terwijl we amper ons bed zien! Nee, we willen vooral benadrukken dat het teamwork is. Niet alleen de kostuums, trouwens. Van poetsploeg tot producer: elk departement is belangrijk.”

Hoe ziet het perfecte The Masked Singer-pak eruit?

Rijkenbarg: “Het moet, in de mate van het mogelijke, beweeglijk zijn, er moet expressie in zitten, en het mag ook wel wat verbloemen. Is de persoon achter het masker lang of kort, dik of dun? Daar moet de kijker het raden naar hebben.

“Wat we ook heel belangrijk vinden: een aantal kostuums moeten uniseks zijn. Je mag bij de eerste aanblik niet weten: dát is zeker een man.”

Zijn de pakken op maat van de deelnemers gemaakt? Ik hoor dat Konijn werd aangepast toen bekend raakte dat Conner Rousseau dat pak zou aantrekken.

Gielen: “Klopt, we waren ook gewoon niet tevreden. We vonden de oorspronkelijke versie te kinderachtig. En we stonden erop: voor ons moest het een wít konijn zijn.”

Aha?

Rijkenbarg: “Ja, omdat er heel lang een wit konijn in ons atelier heeft rondgehuppeld: een overblijfsel van een videoclip die er ooit gedraaid is. Dat was een bijzonder eigenwijs beest. Een Conner dus (lacht).”

Halen jullie wel vaker inspiratie uit je eigen leven?

In koor: “Jáá!”

Rijkenbarg: “Zo is Leeuw ontstaan uit een jeugdherinnering van ons. Ken je de serie Daktari uit de jaren 60? Daarin had je een schele leeuw die Clarence heette.”

Gielen: “En vanuit die sprankel inspiratie beginnen we dan een heel personage te bedenken.”

Als jullie hele dagen over schele leeuwen en witte konijnen dromen, denken jullie dan nooit: ik word knettergek?

Rijkenbarg: “O, dat zijn we al!”

Gielen: “Het is een vereiste voor de job.”

Rijkenbarg: “Voor elk pak hebben we onze eigen bijnaam. Als we bijvoorbeeld IJskoning en Flamme Fatale bespreken, dan hebben wij het over Frigo en Barbecue.”

Hoe hoog ligt het niveau van onze pakken in vergelijking met de buitenlandse versies van The Masked Singer?

Gielen: “Héél hoog. Ik zeg dat niet om te stoefen, maar we kijken allebei naar die andere shows, en...”

Rijkenbarg (toont een foto van een armetierig carnavalskostuum): “Dat is de Hippo uit het Duitse The Masked Singer. We bestellen onze kostuums bij hetzelfde atelier. Toen we over óns nijlpaard vertelden, zeiden ze: ‘O, daar hebben we al een ontwerp van. Goed zo?’”

Gielen: “‘Ik denk het niet!’ (lacht) Dat van ons moest véél beter: we hebben de Amerikaanse R&B-zangeres Lizzo als voorbeeld genomen.”

Hebben jullie zelf weleens een pak gepast?

Rijkenbarg: “We hebben ze allemaal, stuk voor stuk, aangetrokken. Zelfs als ze honderd maten te groot waren.”

Gielen: “Zo voelen we wat de beperkingen zijn, waar het niet goed zit.”

Rijkenbarg: “We zijn de enigen die alle pakken van The Masked Singer hebben gedragen, dus wij kunnen het weten: het allervervelendste pak was dat van Bambi. Met dat loodzware gewei.”

Edelhert, bedoel je?

Gielen: “Bambi dus (lacht). Verdorie, respect voor de man die dáárin heeft opgetreden (Johnny Logan, red.). Met wat meer tijd hadden we dat pak vervangen, want eigenlijk was het niet te doen.”

Tot slot iets wat ik me al lang afvraag: welke drugs werken het best in de gemiddelde The Masked Singer-brainstormsessie?

Gielen: “Drugs doen we niet. Maar drank wel, hè?”

Rijkenbarg: “Ja, dat is een ander verhaal. Er sneuvelen véél gin-tonics in ons atelier.”

En flessen wodka: alle kostuums zijn na gebruik zo bezweet dat ze moeten worden ontsmet met alcohol.

Gielen: “Dat doet me eraan denken: we zoeken nog een goeie wodkasponsor. Voor de kostuums, hè?”

Rijkenbarg: “Voorál voor de kostuums.”

Lene Bettens, opnameleider: ‘Wat als de kandidaten naar het toilet willen? Niks, ze moeten maar braaf vooraf gaan.’ Beeld vtm

DE OPNAMELEIDER: ‘Ouderwets krijtbordje’

Ooit al stiekem gehoopt dat zo’n Champignon eens pardoes van het podium zou denderen? Pech, want op de set loopt ene Lene Bettens rond, een van de opnameleiders die ervoor zorgen dat zoiets zeker níét gebeurt.

Lene Bettens: “Een opnameleider is getrouwd met de call sheet – er mag zo min mogelijk van het schema worden afgeweken – maar binnen die strakke planning proberen we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. We zijn eigenlijk reisleiders op een luxueuze all-invakantie, waar de cocktail al klaarstaat voor je beseft dat je dorst hebt (lacht).

“Voorts zorgen we er met ons team voor dat de deelnemers veilig en wel op het podium geraken. De eerste keer dat ze in vol ornaat het podium betreden, staan we er met z’n allen rond, als jagers die een mammoet omsingelen – of beter: een Leeuw. En tussen de opnames door staan we als gekken met waaiers te wapperen, om toch wat lucht in die pokkehete pakken te krijgen.”

Als je zo’n masker opheft, zit er dan telkens een vloekende BV onder?

Bettens (lacht): “Ze klagen vooral over de warmte. Nu, ik kijk niet onder die maskers, want ik hoor niet bij het groepje ingewijden dat vooraf weet wie de kandidaten zijn. Voor de communicatie is dat niet altijd gemakkelijk: de kandidaten mogen niet praten, dus moeten ze hun boodschap op een ouderwets krijtbordje krabbelen. En we hebben een eigen gebarentaal: ‘Als je onmiddellijk van het podium wilt worden gehaald, doe dan dít teken.’”

Wat is het teken voor ‘Ik moet nu naar het toilet of mijn pak is naar de vaantjes’?

Bettens: “Dat hebben we niet. Ze moeten gewoon braaf op voorhand gaan, net als iedereen (lacht).”

Vind je het niet spijtig dat je niet weet wie er onder de maskers zit?

Bettens: “Ondertussen weet ik het wel, want bij de ontmaskering moet ik er telkens bij zijn. Maar ik vind het net léúk om het zo lang niet te weten: zo kan ik gewoon mee raden!”

Marc Coucke (Kolonel Mops) en Floris Bosveld (rechts): ‘Als Nederlander ken ik de meeste deelnemers niet. Dat is een voordeel: miljardair of komiek, het maakt voor mij niet uit.’ Beeld vtm

DE CHOREOGRAFEN: ‘Deeltijds psycholoog’

Blijkt in de wat harkerige eigenaar van Anderlecht plots een verrassend zwierige danser te schuilen, dan zitten choreografen Shiobian Dumas en Floris Bosveld daar voor iets tussen.

Hoeveel overtuigingskracht kostte het om een van ’s lands rijkste personen als een hond met vlooien achter zijn oor te laten krabben?

Shiobian Dumas: “Werkelijk geen! Marc Coucke maakte vanaf het begin duidelijk dat hij nooit iets halfslachtig doet.”

Floris Bosveld: “Een groot voordeel is dat wij beiden Nederlanders zijn en de meeste deelnemers dus niet kennen. Zo beginnen we er zonder vooroordelen aan: ons maakt het geen zier uit of iemand miljardair, komiek of olympische bobsleeër is.”

Jullie moeten mensen op zeer korte tijd een flinke dosis podiumprésence bijbrengen.

Dumas: “Gebrek aan ervaring is eigenlijk een voordeel, die kandidaten durven meer risico’s te nemen. Ze redeneren: ‘Ik bén geen zanger, dus ik maak er gewoon het beste van.’”

Ik zie mensen ook bewegingen maken die je nooit van ze zou verwachten zonder masker.

Dumas: “Absoluut. Je kunt je stoutste droom beleven zonder dat iemand je herkent. Dat wil iedereen toch stiekem?”

Kruipen jullie zelf al eens in zo’n pak, om te weten wat wel en niet kan?

Bosveld: “Niet in alle pakken, maar dan vooral omdat we er niet in passen (lacht).”

Dumas: “Gelukkig maar: als we écht wisten hoe zwaar het in die pakken is, zouden we veel minder van de deelnemers durven te vragen.”

Naast choreograaf moeten jullie ook deeltijds psycholoog zijn.

Bosveld: “Alle deelnemers stappen met veel goesting in het avontuur, maar op een bepaald moment slaat de twijfel toe. Als je eenmaal in zo’n pak zit, kun je vaak niet je beste zang- en dansprestatie neerzetten, en dan zijn wij er om de kandidaten gerust te stellen.”

Jullie bedenken ook mee de karaktertrekken. Ik herinner me ene Wolf die nogal opzichtig flirtte met Julie Van den Steen.

Bosveld: “Wij zijn er pas in het tweede seizoen bijgekomen, dus daar hebben we niks mee te maken. Maar ik ken Kevin Janssens intussen een beetje en het zou me niets verbazen mocht dat volledig uit zijn koker zijn gekomen (lacht).

“De meeste karaktertrekken bespreken we vooraf, en dan oefenen we ook al op de reacties, bijvoorbeeld wanneer een speurder de juiste naam gokt. Maar in the heat of the moment vliegt veel van die voorbereiding meteen het raam uit.”

Van wiens evolutie waren jullie het meest onder de indruk?

Dumas: “Papegaai (Mathias Vergels in seizoen twee, red.) zag zichzelf in het begin absoluut niet als een showman, maar is heel sterk in die rol gegroeid. Net zoals Conner Rousseau als Konijn, trouwens. En in het huidige seizoen vind ik dat Champignon het onwijs goed doet.”

Bosveld: “En de jongste afvaller natuurlijk, Timmy Simons. Die was, zacht uitgedrukt, niet de grootste danser toen hij aankwam, maar hij is zo ver uit zijn comfortzone gestapt dat hij die achteraf niet meer terugvond (lacht).”

DE CREATIVE DIRECTOR: ‘Copulerende nijlpaarden’

Hét hoogtepunt van The Masked Singer is iedere week weer het extravagante podiumspektakel. Dat danken we aan Maryse van den Wyngaert, regisseur van de studioshow en creative director van de acts.

Maryse Van den Wyngaert: “Zo’n Masked Singer-pak heeft maar één emotie, dus de sfeer moet volledig gezet worden door de show errond. Dat is de taak van mijn team. Zo kan zelfs de breed lachende Champignon een emotioneel nummer brengen.”

Welke act moeten zelfs sceptici gezien hebben?

Van den Wyngaert: “In de vierde aflevering, die deze week wordt uitgezonden, zingt Hippo ‘Tainted Love’ van Soft Cell. Oplettende kijkers zouden in de achtergrond weleens een glimp van een stel copulerende nijlpaarden kunnen opvangen: die pasten pérfect bij het nummer. Al moet je wel heel goed kijken – het blijft natuurlijk een familieprogramma.”

Smokkelen jullie vaker natuurbeelden in de show?

Van den Wyngaert: “Dit was eerder een uitzondering (lacht). Maar er is wel meer dat de kijker niet weet. Neem nu de zesde aflevering: daarin zal een van de figuren ‘Chained to the Rhythm’ van Katy Perry brengen. Om me voor te bereiden luisterde ik naar het refrein, je kent het wel: (zingt) ‘Turn it up, it’s your favorite song. Dance, dance, dance to the disco song’. Dus de act lag voor de hand: een discotheek met een grote spiegelbal bovenaan.”

Maar Katy zíngt toch helemaal niet ‘disco song’?

Van den Wyngaert: “Exact! Op een repetitie viel mijn frank, ‘distortion’ zingt ze! Maar het was veel te laat om alles om te gooien. Gelukkig werkt de act toch, en als ik dit had meegenomen in het graf, had niemand het ooit geweten. Helaas ben ik daar te eerlijk voor (lacht).”

Denken de deelnemers mee na over de show? Herman Verbruggen was van plan Skiwi in een rolstoel op het podium te laten arriveren.

Van den Wyngaert: “Oei, ik weet niet meteen waar we een rolstoel op Skiwi-formaat hadden moeten vinden (lacht). Als kandidaten met een idee op de proppen komen, kijken we natuurlijk altijd wat mogelijk is. Een klassieker is dat ze graag uit de lucht willen afdalen, maar daar is onze infrastructuur helaas niet op voorzien. ‘Wandel maar over de catwalk,’ zeg ik dan, ‘dat is al gevaarlijk genoeg.’”

Daar zit een verhaal achter!

Van den Wyngaert (lacht): “Zoals je je wel kunt voorstellen, is het zicht van onze kandidaten niet optimaal. Toen we Foxy Lady, die ook nog eens op hakken loopt, tijdens een repetitie over de catwalk lieten paraderen, was meteen duidelijk dat daar ongelukken van zouden komen. Idee afgevoerd! In een van de shows zie je haar zelfs bijna van het podium vallen, maar gelukkig kan ze zich nog net herpakken. Dat is trouwens ook niet de eerste keer: Bart Tommelein danste in zijn ene aflevering zó hard dat hij ook bijna over de rand donderde. Maar we kunnen de show niet stilleggen: dan zouden de kandidaten hun optreden moeten overdoen, en daarvoor is het veel te zwaar.”

Je vraagt je soms af waarom ze blijven toezeggen.

Van den Wyngaert: “Ik zou het niet kunnen, in zo’n benauwend pak. Sommige kandidaten zien echt af. Als ze na afloop bij de speurders staan, nadat ze alles hebben gegeven op het podium, zie je ze soms bibberen op hun benen. Dan is het tijd om het gesprekje snel af te ronden.”

Om nog maar te zwijgen van de stank. Zijn de verhalen waar?

Van den Wyngaert: “Absoluut! Vergelijk het met wekelijks een marathon lopen in dezelfde wollen trui: elke week ruik je dat pak weer van iets verder. Hulde voor de kandidaten die de finale halen.”

Wat me blijft fascineren is dat er nog nooit een naam écht is uitgelekt.

Van den Wyngaert: “Ik hoop vurig dat dat zo blijft. Maar niemand in mijn omgeving probeert het uit me te sleuren, want dat zou de magie verpesten.”

DE CASTING DIRECTOR: ‘Iedereen fanatiek’

Als uw kinderen nog altijd met nachtmerries kampen sinds onder het koddige hoofd van Kolonel Mops plots een onaangekondigde Marc Coucke tevoorschijn kwam: met klachten kunt u terecht bij casting director Dimitri Smeulders.

Dimitri Smeulders: “De ideale The Masked Singer-kandidaat bestaat niet. Er bestaat wél een ideaal The Masked Singer-deelnemersveld: een rijk geschakeerde verzameling mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende sectoren, die dus ook verschillende doelgroepen aanspreken. Zoals je weet is The Masked Singer géén zangwedstrijd.”

O nee?

Smeulders: “Nee, het is in de eerste plaats een familieprogramma. Jong en oud kijken samen, dus moeten er mensen deelnemen die door de allerkleinsten worden herkend, maar óók mensen uit de interessesfeer van de grootouders.”

Hoe gaat zo’n eerste telefoontje? Moeten potentiële deelnemers een geheimhoudingscontract ondertekenen voor ze opnemen?

Smeulders (lacht): “Zo complex is het gelukkig nog niet. Maar het programma staat of valt natuurlijk wel met de geheimhouding: zo weinig mogelijk mensen mogen iets weten. We contacteren onze kandidaten dus niet via hun manager maar rechtstreeks. In het mailverkeer zijn we nog voorzichtiger, daar gebruiken we codewoorden. Zo hadden al onze mails met Marc Coucke het onderwerp ‘Dossier Sint-Pieter’.

“Als je aan de telefoon zegt: ‘Hallo, ik ben van productiehuis Fremantle’, dan weten de mensen al hoe laat het is. Dat was in het eerste seizoen wel anders: toen moesten we het concept nog uitleggen en lachten ze ons soms vierkant uit (lacht). Maar: sommige van die mensen bellen ons nu zélf terug, omdat ze toch willen meedoen.”

En die steken jullie dan in een pak zoals Skiwi?

Smeulders (lacht): “Neenee. Herman Verbruggen, die in Skiwi zat, hebben we trouwens maar één keer moeten bellen.”

Bij hem kon je de teleurstelling na zijn ontmaskering próéven. Wie had het daar in drie seizoenen The Masked Singer het zwaarst mee?

Smeulders: “Ik denk dat Herman toch een van de meest aangeslagen kandidaten was. Ik vond dat mooi. Ik heb ’m na zijn uitschakeling nog elke dag gehoord. Na verloop van tijd heeft hij het kunnen verwerken (lacht).”

Is het psychologisch zwaar om aan The Masked Singer mee te doen?

Smeulders: “Héél zwaar. Daarom ben ik het aanspreekpunt van de kandidaten, hun steun en toeverlaat. Ik probeer er 24/7 voor hen te zijn. Dat is nodig, toch zeker tot de trein goed en wel vertrokken is. Want dat heb ik al vaak gemerkt: het avontuur van The Masked Singer wordt leuker naarmate het langer duurt. En hoe leuker het is, hoe minder zo’n pak begint te wegen.

“De kandidaten, ook degenen die hun deelname aanvankelijk niet serieus nemen, zijn al-le-maal fanatiek. Na verloop van tijd wórden ze hun personage. En ze trainen! Er zijn er die handdoeken voor hun gezicht binden, of vier mondmaskers tegelijk. Mathias Vergels had zelfs een vest met gewichten gekocht, om daarmee op de loopband zangoefeningen te doen.”

Meedoen aan The Masked Singer kan best eenzaam zijn, lijkt me.

Smeulders (knikt): “Je werkt hier steeds in kleine ploegjes, vaak mag je niks zeggen. De meeste kandidaten vertellen het wel aan hun partner – anders zou die al snel een affaire vermoeden – maar sommigen houden hun deelname voor letterlijk íédereen in hun leven geheim.”

Wie, bijvoorbeeld?

Smeulders (denkt na): “Onze huidige speurder Kevin Janssens, toen die in het eerste seizoen in het pak van Wolf zat. En dit jaar zijn er nog een paar. (Monkelt) Maar ik mag de deelname van Beyoncé natuurlijk nog niet verklappen.”

Is zij niet dé ideale The Masked Singer-deelnemer?

Smeulders: “Uiteraard, élke editie van The Masked Singer ter wereld heeft haar al gevraagd, wij ook. Maar iedereen weet dat ze nooit... (Corrigeert zich) Nee, wie weet! In The Masked Singer kan álles.”

DE MAKER VAN DE CLUEFILMPJES: ‘Geen pottenkijkers’

Wie elke week aan de buis gekluisterd zit om de identiteit van de deelnemers te achterhalen, is volledig aan eindredacteur Elke Verschoren overgeleverd: zij schept er een duivels genoegen in u op het verkeerde been te zetten.

Elke Verschoren: “Vanaf het moment dat de BV’s hun masker opzetten, richten we ons volledig op de kostuums: de echte naam van de kandidaat wordt nóóit meer uitgesproken. In onze onderlinge communicatie zul je nergens ‘Marc Coucke’ terugvinden, het ging steevast over Kolonel Mops. Dat blijft helaas ook hangen: als ik Conner Rousseau tegenkom, spreek ik hem nog altijd aan met Konijn (lacht).”

Eerlijk: ik gok áltijd fout. Ik verdrink elke keer opnieuw in de foute tips.

Verschoren (lacht): “In elk filmpje zitten enkele misleidende tips, maar er zitten ook genoeg échte in, hoor. Humo maakte zelfs deel uit van zo’n hint: de Comedy Cup die aan Skiwi werd uitgereikt. Herman Verbruggen heeft daar natuurlijk nooit aan meegedaan, dus dat was een beetje misleidend, maar iedereen kent hem van een komische rol.”

Is er een geheime sleutel om te weten welke tips de juiste zijn?

Verschoren: “Wat denk je zelf (lacht)? Soms zijn de aanwijzingen heel cryptisch: bij de Robots vorig seizoen verwezen de cijfers 2016 en 2805 naar Aster Nzeyimana’s debuut in Het Journaal op 28 mei 2016. Maar vaak ligt het er gewoon dik op. In de kleedkamer van Herman knalde ‘Santé Santé’ loeihard door de boxen, het nummer dat Marijn Devalck onder de naam Balthazar Boma heeft uitgebracht.”

Klopt het dat de tips na het eerste seizoen cryptischer zijn geworden omdat er te snel juist werd geraden?

Verschoren: “Dat hebben we alleszins nooit bewust beslist. Misschien zijn de kandidaten gewoon minder herkenbaar, of hebben we na twee seizoenen instinctief bijgeleerd wat voor tips we best niet geven.”

Amateurspeurders vinden elkaar op Facebook. Houden jullie zulke groepen in de gaten?

Verschoren: “Vast en zeker, en het is opvallend hoe goed mensen speuren! Soms steken we er tips in waarvan we niet verwachten dat ze opgepikt zullen worden, maar dan zie je dat een nietszeggend getal als 201917438 bij Konijn metéén wordt ontcijferd als de 17.438 voorkeursstemmen die Conner Rousseau in 2019 haalde.

“Anderzijds pleziert het ons natuurlijk ook dat mensen in een soort tunnelvisie terechtkomen en focussen op elementen die we niet eens als misleiding hadden bedoeld. Dan zie je duizenden mensen druk speculeren over een opschrift dat toevallig op de filmlocatie te zien was (lacht).”

De setting van de video’s is ook altijd vrij spectaculair.

Verschoren: “Daar steken we heel veel tijd in. Het moeten plekken zijn waar zeker géén pottenkijkers langskomen.”

Het zijn ook de enige momenten dat de BV niet zelf in het pak kruipt.

Verschoren: “Klopt, daarvoor zoeken we in onze kennissenkring naar mensen met een soortgelijke lichaamsbouw. Ze moeten vooral fit zijn, want dat zijn zéér veeleisende draaidagen, vaak twaalf uur aan een stuk. Veel kandidaten zouden dat gewoon niet aankunnen.

“Omdat ze de opnames niet zelf meemaken, zijn de deelnemers bij de voice-overs altijd heel benieuwd naar de tips.”

Met al die Vlaamse dialecten lijken die stemopnames me ook geen sinecure.

Verschoren: “Dat is inderdaad altijd een hele zoektocht. Neem nu Marc Coucke: je kon zijn stem door elk denkbaar effect gooien, na één zin wist iedereen wie er in die mopshond zat. Tot Marc vertelde dat hij dankzij zijn schoonfamilie ook de Limburgse tongval meester is. De speurders gokten op Jan Peumans, dus hij heeft niet gelogen (lacht).”

Houden jullie rekening met de reputatie van de kandidaten? Toen bleek dat socialist Conner Rousseau als Konijn met bankbiljetten had gestrooid, klonk er wel wat commentaar.

Verschoren: “Het is en blijft een entertainmentprogramma: je moet er niet te veel achter zoeken. Conner heeft zijn personage en de video’s niet zelf bedacht, maar heeft er ook nooit over geklaagd. En soms mag het toch eens wat stouter, niet? (lacht)”

Amen!

