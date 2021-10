Sommige hansworsten zijn zo ergerlijk dat je weer van hen gaat houden. En dit personage is een van hen

Gunter Van Assche zet de blik op oneindig. Vandaag: de rubriek Ontspoord in Iedereen beroemd.

“Papa moet kaka doen! Het is al een beetje in zijn broek.” Het spreekt vast boekdelen over onze graad van volwassenheid - nooit boven de twaalf jaar geraakt, en bijzonder trots op die mentale impasse - maar de rol die Peter Van den Eede voor zijn rekening nam in een van de meest onderschatte sketches uit de Vlaamse televisiegeschiedenis zal ons eeuwig bijblijven. In die bewuste running gag zie je de acteur gecrispeerd waggelen naast een dreumes, terwijl hij wanhopig wijst naar zijn onderrug. Overstemd door straatgeluiden waarschuwt hij voor aanstormende diarree, waarop het ineens akelig stil wordt. Geloof ons: de grap gaat zwart op wit misschien wat snel verloren, maar zelfs bij het schrijven van de voorgaande zin gibberen we als de onnozele puber die we altijd zijn gebleven.

Die sketch komt uit Kijk eens op de doos van de betreurde (pdw): een serie die nog eens haar opwachting mag maken in de eindeloze reeks re-runs op televisie. Vandaag werkt Van den Eede zich gelukkig andermaal tot groot vermaak in de kijker. In Iedereen beroemd neemt hij met glans de rol van frustraatforens op zich. Het soort sikkeneurige chicaneur dat je op familiefeesten probeert te vermijden, maar dan toch in je gezichtsveld opdaagt om de sfeer te versjteren. Je schat hem lager middenkader, zonder hoop op promotie: daar zitten een gruwelijk karakter en affreuze koffie-adem voor iets tussen. Oh ja, u ként hem zonder twijfel.

Met een sardonisch genoegen speelt Van den Eede deze geborneerde punaisepoetser, die in elk gesprek spijkers op laag water zoekt én vindt. De benen verkrampt gekruist, de krant net iets te hoog opgestoken, al was het maar om goedgelovige mensen diets te maken dat het hier een Serieuze Mens betreft. Hij is in deze terugkerende rubriek ook gezegend met het onwaarschijnlijke geluk om steevast de aardigste medereizigers ter wereld voor zijn neus te krijgen. Een minder vergevingsgezinde gesprekspartner had hem immers al láng een hengst voor zijn bek verkocht. Aan de haard vermoeden we een vrouw die vruchteloos verlangt, op de werkvloer collega’s die hem een trage folterdood toewensen. Sla ons dood: geen idéé hoe we zo immens verknocht konden raken aan dit perfide personage. Het zal de lenigheid van de lul zijn, zeker? Sommige hansworsten en haarklovers zijn zo ergerlijk dat je weer van hen gaat houden.

Het meest ergerlijke is dat deze verzuurde zemelaar de helft van de tijd ook overschot van gelijk heeft. Wanneer hij struikelt over taalfouten, of zich sarcastisch uit over banaliteiten, merk je dat diezelfde pietluttige pezewever soms ook in jezelf huist. Het is een innerlijke muggenzifter die je voortdurend het zwijgen probeert op te leggen om de sfeer niet te verknallen, of vriendschappen te ondermijnen.

Van den Eede speelt zijn rol als azijnpisser ook niet grotesk, waarmee hij de gemakkelijke lachers op zijn hand zou krijgen. Nee... dit is Satan in maatpak. Gesteld dat de duivel een deerniswekkende druiloor zou zijn. Die je eeuwige diarree zou toewensen. Het lijkt al bijna in zijn broek.

‘Ontspoord’ in Iedereen beroemd, woensdag en vrijdag om 19.40 uur op Eén.