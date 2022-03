‘Somebody Somewhere’: misschien wel van het beste wat je in lange tijd op televisie kon zien

“De nieuwe komedie Somebody Somewhere draait om Sam, die door muziek zichzelf hervindt. De serie is gebaseerd op het leven van comedian en zangeres Bridget Everett, die eveneens de hoofdrol vervult.” Terwijl de streamingplatformen vaak met de meest wervende, van superlatieven bulkende teksten en promo’s uitpakken om nieuwe reeksen in de markten te zetten, moet een flink deel van hun nieuwigheden het met een pak minder aandacht en bedroevend saaie teksten stellen. Zoals Somebody Somewhere. Geen haar op je hoofd dat er ook maar een seconde aan denkt deze reeks te bekijken na het lezen van die twee duffe zinnen.

Tot je her en der een recensie ziet verschijnen, en enkele tweets die wijzen op die kleine maar fijne HBO-serie. Dat die misschien toch wel de moeite is om eens te kijken. Dat die reeks een fijn stukje televisie is, misschien zelfs van het beste wat je in lange tijd kon zien. Dus kijk je, en weet je al na de eerste aflevering dat Somebody Somewhere inderdaad veel meer waard is dan zomaar twee inspiratieloze zinnen in een serieoverzicht.

De setting mag dan wat saai zijn - de stad Manhattan in Kansas, ergens in het midden van de Verenigde Staten -, Somebody Somewhere schotelt je een resem kleurrijke personages voor die je niet snel zal vergeten. Te beginnen met Sam uiteraard, het hoofdpersonage dat terug in Kansas verzeilt na het overlijden van haar zus en maar wat aanmoddert. Via een oude schoolgenoot Joel komt ze in een soort zangkoor terecht, een vrijplaats voor iedereen in Kansas die niet binnen het traditionele plaatje valt. Zoals Joel en Sam, of zoals Fred Rococo, de master of ceremony tijdens die zangstondes in de kerk. En dan heb je nog de wat uiteenvallende familie van Sam, met een drankzuchtige ma, een veel te brave vader en een zus die met alles en iedereen worstelt.

Somebody Somewhere is het werk van Bridget Everett (49), die Sam speelt. Een personage dat wel heel erg dicht bij haarzelf ligt. Everett kwam ook uit Kansas, verloor ook een zus en groeide op in een gezin waar alcohol (te) rijkelijk vloeide. En net als Sam in de reeks zocht ze jarenlang naar haar plaats. Verhuisd naar New York, probeerde ze het lange tijd tevergeefs te maken op het podium. Ze ging aan de slag als serveerster, was een vaste klant in de karaokebar en maakte naam in de underground-cabaretscene. Met vaak vrij scabreuze acts en nummers als ‘What I Gotta Do... to Get that Dick in My Mouth’ en ‘Put Your Dick Away’ jaagde ze het publiek meer dan eens op stang.

Zeven korte afleveringen telt Somebody Somewhere, samen goed voor nog geen drie uur televisie. Maar wel drie uur fijne, grappige, hartverwarmende en ontroerende televisie. En het goede nieuws is dat er al zeker een tweede seizoen komt.

Somebody Somewhere is nu te zien op Streamz.