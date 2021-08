Sofia Helin kruipt in huid van historische held: ‘Er lopen nog dino’s rond die zich vastklampen aan vroeger’

Sinds de wereld Sofia Helin kent als Saga Norén van The Bridge grijpt de Zweedse actrice elke kans om een statement te maken. In Atlantic Crossing brengt ze een Noorse kroonprinses tot leven. ‘Waarom exact kunnen vrouwen geen historische helden zijn?’

Het is een luie maar logische vergelijking: Atlantic Crossing is voor Scandinavië wat The Crown voor Groot-Brittannië was.

Terwijl een aanzienlijk deel van de wereldbevolking intussen bekend is met het reilen en zeilen van het Britse koningshuis, is de Europese royalty – met uitzondering van Prins Laurents brokkenparcours – onbekend terrein. Atlantic Crossing zoomt in op de levensloop van de in Zweden geboren Noorse kroonprinses Märtha (1901-1954). Wanneer de nazi’s haar land binnendringen, vlucht ze met haar kinderen naar de Verenigde Staten. Daar biedt president Franklin D. Roosevelt (vertolkt door Kyle ‘die van Twin Peaks’ MacLachlan) hen onderdak, wat uitmondde in “een mogelijke romantische relatie”, aldus Roosevelts zoon.

Märtha wil van de situatie gebruik maken om invloed uit te oefenen op het Witte Huis, zodat Amerika niet alleen haar geliefde Noorwegen maar bij uitbreiding heel Europa te hulp schiet in de strijd tegen de Duitsers. Roosevelt wil zijn kiezers echter niet van zich vervreemden, die sterk gekant zijn tegen deelname aan de oorlog, Märtha neemt daarop een voortrekkersrol en stapt uit haar schulp om het Amerikaanse publiek te beïnvloeden.

Atlantic Crossing krijgt de kritiek krijgt niet historisch correct te zijn, ook al krijgt de kijker de mededeling dat de reeks “gebaseerd is op een waargebeurd verhaal”. Sofia Helin hekelt de gedachte dat de bijdrage van vrouwen aan de geschiedenis beperkt of onbestaand zouden zijn. “En waarom exact kunnen vrouwen geen historische helden zijn? Ik zal het je zeggen: omdat de geschiedenis grotendeels is vastgelegd door mannen, waardoor sommige verhalen niet zijn beschreven en dus niet bovendrijven.”

Hoewel kroonprinses Märtha, net als Sofia Helin, geboren is in Zweden, had ze nog nooit van haar gehoord. “Dát triggerde mij het hardst. Hoe komt het dat iemand uit onze contreien, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, geen erkenning krijgt?” Maar ook: “Hoe moet het geweest zijn om destijds een vluchteling te zijn, a luxury refugee?”

Feminist

Tijdens haar research prijsde Helin zich naar eigen zeggen gelukkig dat ze geen vrouw in de jaren 40 is. In Zweden en ver daarbuiten is ze naast vooraanstaand acteur een uitgesproken feminist. In 2017 stond ze op de voorlinie toen een Zweedse #MeToo-storm losbrak. 456 theater- en tv-actrices getuigden over seksueel misbruik in de entertainmentsector. “Wij zwijgen niet langer”, was de boodschap.

“Wat het kostbaarst was aan die actie was dat niet enkel actrices een sterk signaal hebben gegeven. Ook dokters, advocaten, zangeressen, danseressen en prostituees ondertekenden het manifest en kwamen naar buiten met shockerende getuigenissen. Ik hoopte bij de start dat de actie de entertainmentsector zou overstijgen. De regering heeft ons uitgenodigd om in dialoog te treden over het probleem. Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen niet geïntimideerd worden?”

Sofia Helin is een spreekbuis sinds ze op fenomenale wijze de ongrijpbare politierechercheur Saga Norén neerzette in The Bridge. Ze oefent macht uit, net zoals kroonprinses Märtha gezien haar status als royalty het verschil kon maken. “Dat is een interessante vergelijking. Ik heb een zekere verantwoordelijkheid: telkens ik een voet op een set zet, probeer ik mijn positie te gebruiken om het verschil te maken.”

Ze wil erover waken dat iedereen respectvol behandeld wordt, maar ze is zelf ook waakzaam, “want macht helpt corruptie in de hand. Ik heb al veel over dat onderwerp gelezen en macht misbruiken blijkt heel menselijk te zijn. Daarom ben ik extra voorzichtig met wanneer en waarvoor ik mijn stem gebruik.”

Piëdestal

Exact twintig jaar geleden studeerde Helin af aan de Stockholm Theatre Academy. Is er een wezenlijk verschil tussen toen en nu? “In mijn eerste rol speelde ik een zieke prostituee op de vlucht die gered werd door een mannelijke superheld. Nu kan ik een kroonprinses vertolken die wereldgeschiedenis heeft geschreven. Beantwoord ik daarmee je vraag?”, grijnst ze. “Niet alleen ik, maar elke vrouw in de industrie voelt het verschil.”

Een script dat is aangebracht door een vrouw belandt niet langer rechtstreeks bij het vuilnis. Doordat de oogkleppen stilaan afvallen, is het makkelijker om een idee door te duwen, “maar zelfs voor de #MeToo-beweging was er verandering aan de gang en werd er niet meer uitsluitend vanuit een mannelijk perspectief geschreven. Het is niet langer uitzonderlijk om een vrouw op een piëdestal zetten, zoals in Atlantic Crossing gebeurt.”

Sofia Helin was executive producer van Heder, een Zweedse serie over advocates die seksueel geweld aanvechten. Met drie bevriende actrices werkt ze nu aan Lust, een komische reeks over seks na je veertigste waar HBO Max intussen de rechten van kocht. Atlantic Crossing werd gemaakt door een scenarioschrijfster en er waren vijf vrouwelijke producers op de set.

“Dat draagt bij tot een veilig gevoel op de set, ja, maar het gaat niet enkel om vrouwen, ook om de jongere werknemers. Voelen zij zich veilig en begrepen?” Er is in elk geval de wil om een inclusieve industrie na te streven, besluit Sofia Helin. “Er lopen nog dino’s rond die zich vastklampen aan vroeger. Maar de toekomst oogt rooskleurig.”

Atlantic Crossing is te zien via myLum.tv.