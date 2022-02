Snoop Dogg is de nieuwe eigenaar van Death Row, het label dat zijn naam niet gestolen heeft

Bijna dertig jaar nadat zijn debuut Doggystyle verscheen, koopt rapper Snoop Dogg het legendarische label Death Row Records: groot gemaakt door artiesten als Snoop, 2Pac en Dr. Dre, en kapotgemaakt door een te letterlijke interpretatie van het concept gangstarap.

“Er is daar niets meer. Suge Knight zit in de gevangenis, Dr. Dre is weg en 2Pac is dood. Dat zegt me dat ik ofwel dood zal gaan, ofwel in de gevangenis zal belanden, ofwel niets zal zijn.” Met die woorden nam Snoop Dogg in 1998 afscheid van Death Row Records, het beruchte hiphoplabel dat vijf jaar eerder zijn iconische debuutalbum Doggystyle had uitgebracht. Het vertrek van Snoop was het laatste dominosteentje dat viel. In 2006 vroeg Death Row het faillissement aan.

Deze week raakte bekend dat Snoop de nieuwe eigenaar is van Death Row Records. Dit weekend wordt zijn nieuwste album verwacht, met de veelzeggende titel B.O.D.R., ofte: Bacc on Death Row. “Het voelt goed om eigenaar te zijn van het label waarvan ik aan het begin van mijn carrière deel uitmaakte, als een van de stichtende leden”, stelde Snoop in een statement. Al is “een van de stichtende leden” een klein loopje met de waarheid: Death Row werd in 1991 opgericht door de criminele zakenman Suge Knight en rappers The D.O.C. en Dr. Dre, met wie Snoop Dogg momenteel een optreden tijdens de Super Bowl voorbereidt.

Hoe dan ook schreef Snoop Dogg met Doggystyle en de opvolger Tha Doggfather (1996) een belangrijk hoofdstuk in de korte geschiedenis van Death Row. Daarnaast was hij ook te horen op Dogg Food (1995) van Tha Dogg Pound, en bovenal op twee klassiekers: The Chronic (1992) van Dr. Dre en All Eyez on Me van 2Pac (1996). Het zijn die albums die van Death Row het beroemdste hiphoplabel van de jaren 90 maakten, en in de woorden van journalist Justin Tinsley, “een krachtig voorbeeld van zwart ondernemerschap”. Maar ondertussen maakten de betrokkenen van Death Row het beruchtste hiphoplabel.

Zo werd 2Pac door Knight naar Death Row gehaald toen de rapper in de cel zat, veroordeeld voor groepsverkrachting. Knight – die momenteel een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit voor doodslag – hield wel van het gangsta-imago dat aan 2Pac kleefde, en deed hem de belofte: ik betaal je borgsom als je voor Death Row tekent. Waarop 2Pac van het grote Interscope, dat nauw verbonden was aan Death Row, naar Knights label verhuisde. Het bracht de beef tussen de East Coast, belichaamd door The Notorious B.I.G. en Puff Daddy’s label Bad Boy, en de West Coast, belichaamd door 2Pac en Death Row, tot een hoogtepunt.

Suge Knight en Tupac Shakur, in een beeld uit de film 'Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac' (2021). Beeld Photo News

Diss track

Het imago van Death Row als thuisbasis van gangstarap vaarde er wel bij. Op zijn hoogtepunt draaide het label een omzet van zo’n 100 miljoen dollar per jaar. Maar de gewelddadige tactieken van Knight, die Death Row had opgericht met geld van drugscrimineel Michael Harris en centen die hij onder druk afhandig had gemaakt van rapper Vanilla Ice, stootten ook artiesten af. “Het was niet echt de ideale omgeving”, herinnert een studiotechnicus zich in het boek Changes: An Oral History of Tupac Shakur. “Ik kom binnen en achter mij zit Nate Dogg op de zetel met een pistool.” MC Hammer hield het na een jaar, zonder een plaat uit te brengen, voor bekeken. En erger: ook Dr. Dre trok in 1996 de deur van Death Row achter zich dicht.

Datzelfde jaar kreeg de naam ‘Death Row’ een wrange bijklank toen 2Pac in Las Vegas werd doodgeschoten. Knight zat naast hem aan het stuur. Een jaar later werd Knight veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, waarna Interscope het label liet vallen. Snoop Dogg uitte zijn frustraties in ‘Pimp Slapp’d’, een diss track aan Knights adres. Tot 2006 hield het label zich in leven door onuitgebrachte compilaties, vooral met songs van 2Pac, op de markt te brengen.

Na het faillissement raakte Death Row in coma, met eigenaars die het label steeds doorverkochten. Tot het nu weer bij Snoop Dogg is terechtgekomen. Hij is vastbesloten om het label nieuw leven in te blazen, want Death Row heeft “een immense, onaangesproken toekomstige waarde.” Maar ook nu duikt de controverse al op: Snoop Dogg werd beschuldigd van aanranding en riskeert een schadevergoeding van 10 miljoen dollar te moeten betalen. Hij ontkent de aantijgingen.