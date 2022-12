Snoepjes voor je oren: dit waren de beste podcasts van 2022

10. Blauwe M&M’s

Veel reportages die een blik achter de schermen beloven zijn niet half zo sappig als deze reeks van de Nederlandse VPRO en 3FM. Managers, zaaldirecteurs en podiumbouwers praten met hoorbaar plezier en veel details over die keer dat Prince in hun club speelde, U2 hun stadion net niet deed instorten en John Cale dringend drugs nodig had. Verfraaid met de juiste archieffragmenten en bergen muziek, maar vooral met enorm veel liefde verteld.

9. Voltooid leven

Uitgekomen in half december, maar deze fraaie portrettenreeks van The Podcast Planet in opdracht van vzw Recht op Waardig Sterven verdient meer liefde. Voltooid leven volgt vier mensen die hebben beslist dat ze het met het leven hebben gehad. Ze vertellen hun verhaal traag en precies, wars van goedkope emotie. Als luisteraar word je enkel gevraagd om te begrijpen waarom mensen hun bestaan en artsen hun geweten op de weegschaal leggen. De getuigenissen van de achterblijvers zijn soms heftig, maar de toon blijft altijd bewonderenswaardig sereen.

8. Het mysterie van de Diriyah Star Night

Diriyah Star Night, een schilderij van Jeroen van der Most, wordt op een veiling verkocht voor 3,2 miljoen dollar. Zo leest Van der Most het toch zelf in een Saudische krant, want in werkelijkheid is het zijn schilderij niet en heeft hij geen cent gezien. Een verhaal van het soort dat je zelf niet verzint, door journalist Lex Boon tot een spannende whodunit geboetseerd. Onze favoriet op Podimo, het Deense podcastplatform dat dit jaar naar Nederland kwam.

7. Deliver Us from Ervil

Deze uitgesponnen kroniek begint rustig, met mormonen die hun eigen Utopia willen bouwen in de woestijn van Mexico. De ellende begint wanneer zoon des huizes Ervil LeBaron de pedalen verliest in zijn pogingen om de gemeenschap samen te houden. Deliver Us from Ervil gaat niet alleen over de steeds driestere misdaden die LeBaron zijn volgelingen laat plegen, maar ook over hoe journalisten en politieagenten de handen in elkaar slaan om hem te pakken te krijgen. Eén voorbeeld om de omvang van dit verhaal te schetsen: een sekteleider die de moord op zijn eigen broer bestelt, zou in veel andere podcasts de grote climax zijn. Hier is het aflevering twee van de dertien. Dat je niet in de intriges verdwaalt, is de verdienste van journalist-verteller Jesse Hyde.

6. Zo geboren

Zo geboren begint met Raf, die meer wil weten over zijn overleden vader Edgard. Maker Kenneth Berth zoekt mee en wil onderweg iets kwijt over hoe homo’s zoals Edgard zich amper veertig jaar geleden moesten verbergen. Dat Raf in de laatste aflevering de tips gebruikt die hij na de eerste episodes kreeg, houdt je als luisteraar betrokken bij deze met eightiesklanken opgesmukte reeks.

5. Sorry About the Kid

Alex McKinnon verloor dertig jaar geleden als kind zijn broer. Nu kan McKinnon die broer niet meer levend kan voorstellen. In Sorry About the Kid puzzelt hij bij elkaar wat nog overschiet, met de hulp van onder anderen zijn therapeut. De afleveringen van deze podcast over leed, rouw en de eindigheid van het geheugen duren gemiddeld een halfuur, maar zijn zo beklijvend je ze moeilijk in één keer kan beluisteren.

4. Hey Paul

Hey Paul begint met een vraag van StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier aan haar idool Paul McCartney: ‘How do you let it be?’ Terwijl ze een manier zoekt om de Beatle te strikken, vindt ze een stukje van zichzelf dat ze al iets te lang onder de mat heeft laten liggen. In de loop van de podcast gaat het steeds minder uitmaken of ze McCartney te spreken krijgt. Meer dan over het idolen gaat deze persoonlijke reeks over fans en over het gevoel dat het juiste liedje op het juiste moment je als mens helemaal door elkaar schudt.

3. Case 63

Dat Julianne Moore en Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis) de hoofdrollen spelen in Case 63 is niet eens het strafste aan deze sf-thriller over een man die beweert dat hij uit de toekomst komt en een psychiater wil overtuigen om een andere vrouw van een vliegtuig te houden. Het speciale is net dat je bijna alléén maar die twee acteurs hoort. Zij creëren met bijna niks veel spanning en laten je voelen wat een tijdmachine is: voor je het weet, ben je een uur verder.

2. Mother Country Radicals

Toneelschrijver Zayd Dohrn heeft een heel goede reden om een podcast te maken over de Weather Underground, de extreemlinkse organisatie die in de jaren zestig verantwoordelijk was voor bomaanslagen op het Pentagon en het Capitool: zijn ouders waren de leiders van de groepering. Dohrn interviewde zijn moeder voor deze alternatieve geschiedenis, die in Europa maar weinig belicht is en bovendien een les kan zijn in een op veel vlakken onrustige tijd.

1. De kunst van het verdwijnen

Er is een straathoek in de Joodse wijk van Antwerpen waar in 2019 een bank werd overvallen, in 1980 een granaataanslag werd gepleegd en in 1942 Joden werden gedeporteerd. Dat is toeval, maar in de handen van de juiste mensen wordt toeval schoonheid. Dat bewezen Bart Van Nuffelen en Lucas Derycke door de drie verhalen te vermengen tot één podcast. Dat moet een complexe klus geweest zijn, maar als luisteraar glij je zachtjes mee van de ene anekdote in de andere. Naadloze montage, een scenario vol suspense en een soundtrack die doet wat hij moet doen zonder zich op te dringen: geen podcast die dit jaar beter in elkaar zat. Het gerommel dat u hoort aanwaaien vanuit Antwerpen-Centraal, dat is het geluid van de hypetrein. Spring erop!