Sneeuwwitje-actrice Rachel Zegler onder vuur na kritiek op ‘verouderd’ sprookje: ‘Laten we eerlijk zijn, die prins was een stalker’

‘Snow White’ is de nieuwste titel in het lange rijtje live-action remakes van Disney. Hoofdrolspeelster van de in 2024 te verschijnen film is de 22-jarige Amerikaanse actrice Rachel Zegler. Nadat er eerder al wat commotie was omtrent haar casting — een Sneeuwwitje met Colombiaanse roots is volgens sommigen een brug te ver — krijgt Zegler nu ook kritiek naar aanleiding van enkele uitspraken die ze in de media deed over de tekenfilmklassieker.

“De film dateert uit 1937 en is overduidelijk verouderd, als het aankomt op vrouwen in machtsrollen en de plaats van vrouwen in de maatschappij”, zei Zegler in een gesprek met Extra TV. “De focus ligt daar op het liefdesverhaal en de man die haar letterlijk stalkt. Dat hebben we deze keer niet gedaan. Het draait helemaal niet om een liefdesverhaal, wat absoluut geweldig is.”

“Sneeuwwitje wordt niet langer gered door de prins op het witte paard en droomt ook niet van de ware liefde”, vertelde de actrice aan Variety. “De prinses droomt er daarentegen van een onbevreesde, moedige, eerlijke en trouwe leider te zijn.” Tot slot vertelde ze ook dat ze de originele Disneyfilm slechts één keer had gezien voordat ze werd gecast voor de rol, omdat ze de film als kind eng vond.

‘Niet feministisch’

Haar uitspraken worden niet door iedereen gesmaakt, waardoor de West Side Story-actrice behoorlijk onder vuur wordt genomen. Zo zijn heel wat sociale media-gebruikers van mening dat Zegler wat meer waardering mag hebben voor deze grote nieuwe rol. “Als je het origineel zo haat, waarom zou je dan de remake willen maken?”

“Het bekritiseren van Disney-prinsessen is niet feministisch. Niet elke vrouw is een leider of wil een leider zijn. Niet elke vrouw wil of hunkert naar macht. En dat is oké”, staat er onder meer te lezen. “Alleen omdat een vrouw iets anders waardeert, maakt haar dat niet minder waardevol. Er is niets mis met verliefd zijn of hulp aanvaarden.” Een ander vult aan: “Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven zo’n neerbuigende Disney-prinses heb gezien.”