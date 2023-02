Snapshots zonder pantser van fotograaf Tony Vaccaro: ‘Ik gaf mensen niet de kans om zich beter voor te doen dan ze zijn’

Eind vorig jaar overleed de Amerikaanse fotograaf Tony Vaccaro, een paar dagen na zijn honderdste verjaardag. De man schopte het van berucht oorlogsfotograaf tot chroniqueur van de Amerikaanse society.

Van een professionele metamorfose gesproken. Tony Vaccaro werd wereldberoemd met zijn frontfoto’s tijdens de Tweede Wereldoorlog – zijn bekendste beelden maakte hij tijdens de Slag om de Ardennen, vanaf december 1944. “Het was noodzakelijk om 272 dagen lang evil te zijn. Maar ik wou het niet voor altijd blijven”, vertelde hij in 2007 over die woelige periode. Na de oorlog bleef hij in Berlijn hangen om er de wederopbouw van de verwoeste metropool te documenteren. Tot hij in 1949, volledig gedesillusioneerd door de gruwelen van het wereldwijde conflict, weer voet op Amerikaanse bodem zette en zichzelf een belofte maakte: nooit ofte nimmer zou hij nog een gevecht documenteren.

Danseres en zangeres Gwen Verdon in een hangmat met uitzicht over New York City, 1953. Beeld Tony Vaccaro/Getty Images

En dus deed hij wat niemand op dat moment van hem verwachtte: somptueuze modereportages shooten voor glossy’s als Harper’s Bazaar, en the rich and famous portretteren in opdracht van onder meer Newsweek en Time. Grootheden als Jackson Pollock, Sophia Loren, Leonard Cohen en Peggy Guggenheim werden door Vaccaro op schijnbaar onbewaakte momenten vastgelegd, als snapshots waarin hij heel even het pantser van glitter en glamour kon doorbreken. “Ik wou hun emoties en gevoelens reproduceren, daarom werkte ik altijd heel snel. Op die manier gaf ik mensen niet de kans om zich beter voor te doen dan ze zijn”, vertelde hij in 2007 aan The Santa Fe New Mexican.

De Amerikaanse kunstverzamelaar Peggy Guggenheim in een gondel voor de trappen van haar palazzo aan het Canal Grande in Venetië, 1968. Beeld Tony Vaccaro/Hulton Archive/Getty Images

Jackson Pollock verplaatst het doek ‘The Springs’ in zijn atelier in East Hampton, 1953. Beeld Tony Vaccaro/Getty Images

Kunstenares Georgia O’Keeffe toont een werk uit haar ‘Pelvis Series- Red With Yellow’ in de woestijn van New Mexico, 1960. Beeld Tony Vaccaro/Getty Images

En hij had er heel wat voor over om het de geportretteerden naar hun zin te maken. Zo wou kunstenares Georgia O’Keeffe in 1960 aanvankelijk niet door hem gefotografeerd worden. “Iemand van mijn kaliber heeft recht op een bekendere fotograaf”, vertelde ze Vaccaro doodleuk. In plaats van af te druipen, stelde hij voor om voor haar te koken, zodat hij toch niet voor niets naar haar huis in New Mexico was afgereisd. O’Keeffe stemde toe, was gecharmeerd door zijn kookkunsten en poseerde nadien gewillig voor de lens. Resultaat: fantastische beelden van de artieste die in de woestijn haar abstracte werk toont.

Begin jaren tachtig borg de zoon van Italiaanse migranten zijn camera voorgoed op. Zijn werk werd nadien herontdekt en getoond in toonaangevende musea en galerieën. Met zijn franjeloze aanpak heeft Vaccaro dan ook een hele generatie fotografen beïnvloed. “Ik heb nooit iemand ontmoet die zoals jij werkt”, zei een verbaasde Georgia O’Keeffe aan het einde van haar shoot tegen Tony Vaccaro.

Fotoshoot voor Marimekko, Helsinki, 1964. T Beeld Tony Vaccaro/Getty Images

Model en actrice Isabella Albonico voor het Guggenheim Museum in New York, 1960. Beeld Tony Vaccaro/Getty Images