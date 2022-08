Slipknot op Pukkelpop: Het bombardement én de bloem die nadien fier overeind blijft ★★★★☆

Meteen een bekentenis. Dit was mijn Slipknot-vuurdoop, mijn allereerste uitje als maggot, een weinig weloverwogen duik in de donkerte van één van ‘s werelds beroemdste heavymetalbands, en bovenal: een ontgroening van het soort waar Reuzegommers trillend als een riet voor terugdeinzen. Welaan dan: tien ronde bevindingen!

1. Slipknot is een barrage van een band

Een batterij houwitsers die nooit zonder projectielen komt te zitten. Een zó snel spelende juggernaut dat het grote lawaai vanavond er vast aan te wijten was dat ze met hun negenen gewoon dóór de geluidsmuur waren gevlamd. Tegelijk waren ze, zoals tijdens enkele zachtere streepjes ‘Wait and Bleed’, méér dan geweld alleen: het bombardement én de bloem die nadien fier overeind blijft. Alle onderdeeltjes, zelfs de trommelaars, zaten precies op hun plaats: een Zwitsers uurwerk van een band, een voetbalploeg met elf — of toch minstens negen — Kevin De Bruynes.

2. Corey Taylor is een James Hetfield van een frontman

Madeliefje en grasmaaier in één, op en top professional, met staalkabels opgespannen stierennek, feilloze zangstem, charismamagneet. Hij speelt geen gitaar, maar zijn bindteksten over de fans (“vanaf nu heeft iedereen hier familie over heel de wereld!”) klonken des te welluidender.

3. Wát een song is ‘Psychosocial’

Tot wát voor natuurkracht groeit-ie live uit! Dit was het perfecte, bijna ontroerende midden tussen krijsend lawaai en - ontploffend in het refrein - weelderige melodie. Zelfs Pico Coppens ging zelden zo hard.

4. Het was drie jaar geleden dat Slipknot in België stond

Maar zij deden alsof zij jarenlang in een verre oorlog waren gaan vechten en vanavond in ons hun lang verloren gezin herkenden. Blij dat ze waren om - weliswaar voor het eerst in twintig jaar - op Pukkelpop te staan. Ook al staat op hun tourmerch overal dat ze vanavond in Leuven zouden spelen.

5. Ze wisten tenminste dat ze in België stonden

“Zijn jullie klaar voor jullie volkslied?”, vroeg Taylor. Waarop met ‘Surfacing’ - boem, knal, alles kapot - een weliswaar zéér vrije interpretatie van de Brabançonne volgde.

6. Waar was het publiek?

Tijdens ‘Custer’ kon Taylor een schamper lachje niet onderdrukken bij de povere poging van de massa om een nochtans niet uit meerdere lettergrepen bestaand ‘dat-dat-da’ mee te brullen. Misschien had de regen iedereen weggevaagd: een zondvloed vóór een band met songs als ‘Sulfur’ en ‘Unsainted’ is ook weer niet zo gek.

7. Ik was niet alleen

Een heel publiek liet zich kennen als Slipknot-maagd, waarop oudgediende Shawn ‘Clown’ Crahan - de percussionist - likkebaardend een rubbertje bovenhaalde. Achteraf niemand gehoord die zich dat beklaagd heeft.

8. Beste tekst: “I wanna slit your throat and fuck the wound” uit ‘Disasterpiece’.

Tevens de op één na minst succesvolle Tinder-quote, na ‘Ik ben fan van Niels Destadsbader.’

9. Het enige minpuntje dat je Slipknot zélf kon aanwrijven

De soms iets te lange pauzes tussen twee nummers. Bij het waterboarden is het óók zaaks om tussen twee plonsjes zo weinig mogelijk ademruimte te laten. Het tempo was moordend, maar ze verzuimden het zaakje af te maken, dat weigerachtige publiek finaal bij de keel te grijpen.

10. De hoogtepunten waren legio

‘The Heretic Anthem’, ‘Before I Forget’, ‘Dead Memories’, ‘Duality’ - maar niets kon op tegen de pure, allesverzwelgende overmacht van ‘Psychosocial’. “And the rain will kill us all / We throw ourselves against the wall.” Maar we stáán er nog.

Slipknot ervaren, dat is, weet ik nu, als een schat opduiken van de zeebodem: eerst opgezwolgen worden door de duisternis, en dan bovenkomen - naar adem happen, hijgend neerzijgen, bekomen - met fucking góúd.