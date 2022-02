‘Sla me nog een laatste keer!’ Hoe een taalfout een wereldster maakte van Britney Spears

Een Zweedse producer met een gebrekkige kennis van de Engelse taal stond in 1999 garant voor het succes van ‘...Baby One More Time’, de eerste monsterhit van Britney Spears.

“Wacht even! Denk je écht dat ik een zin als ‘Hit me baby one more time’ over mijn lippen krijg? Hell no!” Tja, T-Boz van het Amerikaanse r&b-trio TLC was in 1999 heus niet de enige die op haar achterste poten stond bij het horen van de tekst van ‘... Baby One More Time’. Een liedje waarin een meisje aan haar ex vraagt om haar nog eenmaal knock-out te meppen? Excuseer? TLC was een van de eerste artiesten die het nummer toegestuurd kregen van Max Martin, een Zweedse producer die grote hits had geschreven voor Ace of Base (‘All That She Wants’ en ‘The Sign’) en voor The Backstreet Boys.

Klein probleempje: het Engels van Martin was in die tijd ronduit ondermaats. In een poging om een liedje over liefdesverdriet te schrijven, liet hij de protagoniste van de song smeken om een telefoontje van haar ex. “Bel me alsjeblieft nog eens op” werd in Martins krakkemikkige vertaling niet “Hit me up one more time” maar “Hit me baby one more time”, zonder het woordje ‘up’, wellicht omdat precies die lettergrepen perfect in de groove vielen. Niet verwonderlijk was de eerste reactie van de Engelstalige platenbazen eentje van verbijstering en gefrons. Maar Martin vertikte het de tekst te veranderen.

De Zweedse popgigant kon toen niet weten dat hij goud in handen had. Op de oorspronkelijke demo van ‘... Baby One More Time’ zou Martin, die er toen uitzag als een hell’s angel, zelf alle partijen hebben ingezongen. “Hij zingt fantastisch”, aldus muziekjournalist John Seabrook in Entertainment Weekly. “Op die demo klinkt hij exact als Britney Spears en zingt hij zelfs de klagerige mow-wow-partijen die de song bekend maken.” Behalve de iconische oh bay-bay bay-bay dan. Die vond Spears ter plekke uit. In combinatie met de vier hoekige synthnoten die de song aftrappen, vormde het een dodelijk openingssalvo van een van de grootste pophits van rond de millenniumwissel.

Hees

Het zegt veel over de onderbelichte branie die de 16-jarige Britney Jean Spears aan de dag legde tijdens de opnames. De uit Mississippi afkomstige zangeres had er een showbizzcarrière op zitten bij het kinderprogramma The Mickey Mouse Club en droomde ervan countrypop à la Sheryl Crow te zingen. Haar platenlabel had ambitieuzere plannen met haar. Ze stuurden haar naar Max Martins studio in Stockholm waar ze in amper tien dagen tijd vier singles opnam. De avond voor ze aan ‘... Baby One More Time’ begon, luisterde ze intensief naar ‘Tainted Love’ van Soft Cell, omdat ze het een sexy nummer vond en een gelijkaardige onderkoelde sensualiteit wilde. “Ik vond dat mijn stem een beetje hees moest klinken,” vertelde ze aan muziektijdschrift Rolling Stone, “dus ik bleef de avond ervoor heel lang op, zodat ik me ’s ochtends niet uitgerust voelde. Daarom zing ik zo laidback en mellow. Da’s heel sexy in de lage registers.”

Ook tijdens de opnames van de videoclip van ‘... Baby One More Time’ voerde Spears het ­hoogste woord. Ze verwees het oorspronkelijke idee van regisseur Nigel Dick naar de prullenmand: het verhaaltje over een meisje dat op een andere planeet landt en er als gek begint te feesten, vond ze belachelijk. Spears wilde een clip waarin ze in de klas zit te balen en “droomt van mooie jongens”. Ook de styling kwam van haar: de kostschooloutfit met de blote navel, items waar puriteins Amerika in 1999 overheen struikelde.

“Ach, al die ouders vrezen dat ik een slecht rolmodel ben”, aldus Spears in Entertainment Weekly. “Maar ik ben een performer. Het is niet mijn job om jouw kinderen op te voeden.”