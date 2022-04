‘Skinty Fia’ van Fontaines D.C. stelt hun andere albums vlakaf in de schaduw ★★★★☆

Hoe zou het voelen om een Ier te zijn en in Londen verzeild te raken? Geen pretje, gokken we op basis van het sombere Skinty Fia, een plaat die barst van onderhuidse spanning en nostalgische verwijzingen naar de Ierse identiteit. Het openingsnummer ‘In ár gCroíthe go deo’ - struikel vooral niet over uw tong - ontleent zijn titel bijvoorbeeld aan een Ierse uitdrukking die zoveel betekent als ‘voor eeuwig in ons hart’, een opschrift dat de anglicaanse kerk recentelijk nog bizar genoeg te politiek vond om op een grafsteen te laten etsen. De van kletterende beats voorziene titelsong is dan weer een roestige Ierse krachtterm die zich laat vertalen als ‘verdoemenis van het hart’.

Op Skinty Fia zingt frontman Grian Chatten over de negatieve spiraal waarin Ierland is beland, over de liefde die per definitie gedoemd is om zwartgeblakerd te raken, over de lusten en lasten van het leven voor een Dublinse belhamel in Londen en over de tol van de roem. Chatten is gelukkig een snuggere tekstschrijver die behendig alle valkuilen van sentimentaliteit of fletse romantiek weet te vermijden. In plaats daarvan zaait hij liever verwarring.

Het beste voorbeeld is ‘I Love You’, waarin hij speelt met het misplaatste schuldgevoel van een expat. Die intense song flirt met politieke, culturele en religieuze referenties (“I loved you like a penny loves the pocket of the priest”). Een song als ‘Jackie Down The Line’ neemt op zijn beurt toxische mannelijkheid op de hak en in ‘The Couple Across the Way’ worden minstens even giftige relaties tegen het licht gehouden. In die laatste song haalt Chatten ook een accordeon boven, een geschenk van zijn moeder, en het uitgelezen instrument om vertrouwd Ierland weer wat dichter tegen de borst te drukken.

Sonic Youth en The Fall zijn nog steeds de hoekstenen voor Fontaines D.C., maar net zo goed komt Interpol je voor de geest in het meeslepende ‘Bloomsday’. En elders lijkt The Cure ook zelden echt ver weg. Maar Fontaines D.C. staat vandaag ook perfect op zichzelf. Laat de epigonen maar komen.

Skinty Fia verschijnt vrijdag bij PIAS

Fontaines D.C. speelt 30/6 op Rock Werchter