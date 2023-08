Singer-songwriter Sixto ‘Sugar Man’ Rodriguez overleden

Rodriguez, die in Detroit werd geboren als de zoon van Mexicaanse immigranten, bracht twee albums uit in de vroege jaren 70, maar zowel Cold Fact als Coming to Reality flopten in eigen land. Hij ruilde zijn muziekcarrière in voor een job als arbeider, en kwam enkele keren op in de lokale politiek – in 1981 stelde hij zich kandidaat om burgemeester van Detroit te worden. Hij woonde bijna zijn hele leven in een huis dat hij op een openbare veiling kocht voor 50 dollar.

Zonder het te beseffen bereikte hij wel succes in Australië, Nieuw-Zeeland en vooral in Zuid-Afrika, waar zijn protestsongs van hem een antiapartheidsicoon maakten. Hij zou in het land meer platen hebben verkocht dan Elvis Presley. Ondanks hardnekkige geruchten dat hij jaren eerder was gestorven, zochten Zuid-Afrikaanse fans hem op in de late jaren 90. In 1998 trad hij voor het eerst weer op, in Kaapstad.

Het vormt het onderwerp voor de met een Oscar bekroonde documentaire Searching for Sugar Man, die Rodriguez’ populariteit ook ver buiten Zuid-Afrika en de Verenigde Staten deed toenemen, ruim veertig jaar na de release van zijn enige twee albums. In 2014 trad hij ook twee keer in België op, in de Ancienne Belgique in Brussel.