Simon Cowell trekt na 17 jaar de stekker uit ‘X Factor’

Cowell was het brein achter de show waarin amateurzangers strijden om een ​​platencontract. Daarnaast trad hij ook op als hoofdjury in een steeds wisselend panel. “Simon blijft aan de top van zijn spel en weet hoe hij een treffer moet maken”, aldus een bron. “Hij bezit de rechten op de show. Het is dan ook zijn beslissing om de show stop te zetten, niet die van ITV (de zender waar het programma op werd uitgezonden, red.). Hij wil stoppen voor The X Factor een grote grap wordt.”

“Wereldwijd is het nog steeds een fenomeen dat jaarlijks miljoenen binnenhaalt", gaat de insider verder. “Maar in het VK is het ongetwijfeld een beetje oud geworden. Ook ITV bevestigde dat er geen plannen zijn voor een nieuw seizoen van The X Factor in het VK.

Simon Cowell zal zich nu concentreren op de lancering van een gloednieuwe spelshow, genaamd Walk The Line. Volgens een bron lijkt het op een muzikale versie van Who Wants To Be A Millionaire?. De show wordt niet bestempeld als de vervanger van The X Factor.

The X Factor werd in het VK voor het eerst uitgezonden in 2004; toen werd Steve Brookstein gekroond tot de allereerste winnaar. Sindsdien bestormden artiesten als One Direction, Little Mix, JLS en Leona Lewis de hitparade nadat ze bekend werden dankzij de talentenjacht. Het format kwam ook even naar Vlaanderen en kreeg twee seizoenen. In 2005 werd het gepresenteerd door Koen Wauters en in 2008 door Hadise. De runner-up in het tweede seizoen was Tom Dice.