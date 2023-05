Sidi Larbi Cherkaoui wint Ultima voor Algemene Culturele Verdienste: ‘Ik heb altijd op mijn woorden moeten letten’

Voordat hij de choreografie voor de nieuwe show van Madonna ontwerpt, ontvangt choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui ‘voor zijn grensverleggende oeuvre’ de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. ‘Hoe ouder ik word, hoe meer ik kan plaatsen dat mijn werk niet everyone’s cup of tea is.’

“Ik heb heel veel zin om het tegen mijn moeder te zeggen. Omdat zij ook mijn Vlaamse band is. Zij is Vlaanderen voor mij.” Hij heeft het even moeten verzwijgen, maar vandaag kan choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (47) het geheim eindelijk verklappen. Nadat hij in 2012 al eens de Vlaamse Cultuurprijs, zoals de Ultimas toen nog heetten, voor Podiumkunsten won, ontvangt hij volgende week de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste, die eerder naar onder meer Luc Tuymans, Jan Decleir, Alain Platel en Anne Teresa De Keersmaeker gingen. “Ik ben daar heel dankbaar voor, ik ga daar niet cynisch over doen. Ik neem dat niet licht op. Want ik ga zo’n prijs ook niet elk jaar krijgen.” (lacht)

Naast zijn moeder en zijn familie – “Mijn traject is verbonden aan mijn familie”, zegt hij – hebben die laatste twee een belangrijke rol gespeeld voor Cherkaoui. “Zij hebben mij de ruimte gegeven om in de hedendaagse dans te komen. Die twee mensen hebben veel deuren geopend. Ik ben één jaar naar P.A.R.T.S. (de dansopleiding van De Keersmaeker, EWC) gegaan en ik heb daar in een enorm korte periode enorm veel geleerd. Daarna heb ik bijna acht jaar bij Les Ballets C de la B (het gezelschap van Platel, EWC) gewerkt, als performer en als choreograaf.

“Ik heb veel levens gehad, in verschillende huizen. Ik heb ook bij Toneelhuis gezeten, ik heb bij Ultima Vez gewerkt, bij Theater Stap, ik ben zeven jaar directeur geweest van Ballet Vlaanderen… Al die verschillende periodes, in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, hebben mijn traject gevormd. Delen van mijn hart liggen daar nog. Meestal zit je in een molen, te werken, te werken. Dan ben je maar zo goed als je laatste project. Maar deze prijs doet me toch ook stilstaan bij mijn traject binnen Vlaanderen, dat toch al 26 jaar duurt.”

Madonna

De carrière van Cherkoaui, die ook zijn eigen gezelschap Eastman leidt, beperkt zich evenwel niet tot deze contreien. Hij is sinds twee jaar intendant van het Ballet du Grand Théâtre de Genève, en hij spreekt ons toe vanuit Tokio, waar zijn nieuwe theatervoorstelling Evangelion Beyond net in première is gegaan. Daarnaast zijn er, onder andere, nog choreografieën voor Beyoncé, samenwerkingen met filmregisseurs als Joe Wright (Anna Karenina, Cyrano), Lukas Dhont (Girl) en Adil El Arbi en Billal Fallah (Rebel).

“Over een paar weken begin ik aan de choreografie voor de nieuwe concerten van Madonna. Dat zijn kansen die ik krijg omdat ik gedaan heb wat ik gedaan heb, in al die verschillende contexten, met mijn eigenheid en een zekere vorm van koppigheid. Ik heb altijd mijn eigen weg gezocht, ook al wordt me soms een andere richting opgedrongen.”

Na de covidpandemie besloot Cherkaoui, de Antwerpse zoon van een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader, te werken aan een project dat hij al tien jaar ambieerde: in Vlaemsch (chez moi) onderzocht hij de gelaagdheid van wat een Vlaamse identiteit kan zijn. “Omdat ik vond: het is nú dat ik dit moet zeggen en doen. We zitten in een interessante periode in Vlaanderen, denk ik. Er zijn veel mensen die wakker worden, die inzien dat andere mensen de dingen anders beleven, binnen dezelfde gemeenschap. Want de Vlaamse gemeenschap is heel heterogeen. We zijn nu in een tijd waarin mensen stilaan begrijpen dat er iets bestaat als ‘non-binair’, dat je meerdere dingen tegelijk kunt zijn. Dat brengt moeilijke gesprekken met zich mee, en soms zijn mensen bang dat ze iets verkeerd zeggen. Maar dan denk ik: dat is al heel mijn leven zo. Ik heb altijd op mijn woorden moeten letten.

Beeld © Stefaan Temmerman

“In Vlaanderen voel ik mij soms een soort van alien, iemand die niet helemaal zijn plaats vindt. Daar zijn veel redenen voor: mijn eigenheid, mijn manier van denken en werken, mijn dubbele cultuur… Daardoor is mijn werk niet everyone’s cup of tea. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat kan plaatsen, hoe minder ik eronder lijd en hoe meer ik ervan geniet. Want het biedt ook een zekere vrijheid om niet gebonden te zijn aan verwachtingen. Dat geeft me de mogelijkheid om mijn hart te volgen, om dingen te doen uit passie, niet uit berekendheid. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar het heeft me wel gelukkig gemaakt.

Vlaams

“Daarom ben ik heel dankbaar voor deze prijs. Omdat een deel van mij heel Vlaams is – het is dat deel dat soms enorm afziet (lacht), omdat ik soms het gevoel heb niet Vlaams genoeg te zijn.” Toch benadrukt hij dat zijn familienaam hem niet minder Vlaams maakt. “Want er zijn heel veel Vlaamse mensen met dit soort achternaam. Mijn nicht en neef heten ook Cherkaoui, en die zijn ook Vlaams, en een kwartje Marokkaans. En mijn achternaam had evengoed Van Der Schueren kunnen zijn, zoals mijn moeder. En als ik Jan Van Der Schueren heette, zou je daar niets over zeggen. Het idee om daar een punt van te maken, wordt een beetje kortzichtig.

“Een cultuur is voortdurend in verandering. Het Vlaanderen van de jaren 80, van de jaren 90, van nu, dat is telkens een ander Vlaanderen. Dus misschien moeten we dat discours ook een beetje veranderen. Toen ik jong was, maakte ik voorstellingen als Rien de rien, die mensen ongemakkelijk maakten. Daarna heb ik geprobeerd om ‘zachter’ te worden, en nu ben ik opnieuw niet meer bang om wat wrijving te creëren. Je hebt wrijving nodig om warmte te maken. Ik heb de neiging om de realiteit een beetje in een nieuwe richting te willen duwen, om de manier waarop we naar iets kijken een beetje door elkaar te schudden, om te zeggen: wat als we het nu eens van de andere kant bekijken? Als wij dat als kunstenaars niet meer durven, wie dan wel?”