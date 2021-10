Shockregisseur Gaspar Noé wint Grand Prix op Film Fest Gent

Gaspar Noé’s Vortex is een verrassende winnaar op het 48ste Film Fest Gent. Niet omdat de film het niet verdient, maar omdat de film zelf verrast. Na radicale en vaak choquerende films als het extreem gewelddadige Irréversible (2002), het uiterst seksuele Love (2015) en de bad trip van Climax (2018) richt de Frans-Argentijnse cineast zijn lens nu op een bejaard koppel dat geconfronteerd wordt met dementie.

Voor Noé’s doen is Vortex, dat in februari in de zalen komt, dan ook een opvallend ingetogen, emotionele film. Naar eigen zeggen wilde hij zijn focus wegdraaien van jonge personages en op oudere mensen richten, nadat hij zelf in 2019 een hersenbloeding overleefde en aan corona twee dierbare vrienden verloor. Noé maakte Vortex, zo vertelde hij in interviews op het filmfestival, omdat aftakeling en dood plots alomtegenwoordig werden in zijn leven.

Ondanks die thematiek is de inkleding van Vortex nog steeds radicaal eigenzinnig: Noé vertelt vrijwel het hele verhaal in split screen, waarin we tegelijk zien hoe de twee naamloze personages (prachtig vertolkt door de Franse actrice Françoise Lebrun en de Italiaanse horrorregisseur Dario Argento) tegen zowel mentale als fysieke aftakeling strijden. “De dualiteit van de interactie tussen de split screens creëert niets minder dan een waarachtig kunstwerk”, oordeelde de jury.

Zo triomfeert het uitstekende Vortex in een bijzonder eclectische competitie met, onder meer, een artistieke documentaire uit Ethiopië (Faya Dayi), een horrorfilm uit eigen land (Inexorable) en een Hollywoodster in een eigenzinnige biopic (Kristen Stewart als Diana in Spencer). Ook het Belgische kleinood Un Monde en vooral het prachtige The Worst Person in the World, van de Noorse regisseur Joachim Trier, maakten indruk.

Daarnaast kreeg Memoria, van voormalig Gouden Palm-winnaar Apichatpong Weerasethakul, een eervolle vermelding van de jury. Tilda Swinton blinkt uit in deze uiterst poëtische, bevreemdende en hypnotiserende film, die zich afspeelt in Colombia. De Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek ging dan weer naar een Belg: Gentenaar Ruben De Gheselle won hem voor zijn score voor het magisch-realistische Clara Sola van Nathalie Alvárez Mesén.