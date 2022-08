She-Hulk haar muil is krachtiger dan haar spierballen

Als elfjarige had ik een nog onrijpe boon voor She-Hulk, die halfweg de jaren tachtig in de naar het Nederlands vertaalde Marvel-superheldenstrips opdook. Je zou het verliefdheid kunnen noemen, of misschien - nu ik toch al veel te veel aan het ontboezemen ben - zelfs iets van vleselijke aard. In die verwarrende, bedompte tijd waarin een ontluikend manspersoon nog met Lego speelt maar de hormonen ook al beginnen op te borrelen, vermoed ik dat haar aanwezigheid in die strips zelfs een pivotale rol heeft gespeeld voor mijn latere keuze in liefdespartners, die ik nog steeds het liefst groot en stevig van stuk heb, en gezegend met een grote teut.

De mannelijke figuranten in She-Hulk: Attorney at Law, de tv-reeks waarmee Marvel Studios het personage nu op het scherm introduceert, geven me gelijk, merkte ik toen ik de vier eerste afleveringen doorkeek. Wanneer Jennifer Walters (Tatiana Maslany) een Tinder-profiel aanmaakt als zichzelf, krijgt ze alleen afspraakjes geregeld met het soort kolerelijders die daten op je dertigste vandaag - zo vertellen tenminste de lifestyleblaadjes - de hel op Aarde maken voor een vrouw. Maar dan flikkert ze in een opwelling haar groene alter ego op de app, en krijgt ze ineens een overaanbod aan touche.

Mark Ruffalo en Tatiana Maslany in 'She-Hulk: Attorney at Law'. Beeld Marvel Studios

Walters is het nichtje van Bruce Banner, aka de Hulk, die (opnieuw met ingetogen verve vertolkt door Mark Ruffalo) een bijrol speelt in She-Hulk. Door een autocrash krijgt ze een beetje van haar bloed vermengd met het zijne, waardoor ze dus ook een mildere vorm van zijn groene afflictie krijgt. Dat wil zeggen: ze verandert niet in een nietsontziende groene klomp wanneer ze zich wat kregelig voelt, maar wordt een rijzigere, rankere, krachtigere versie van zichzelf. En de muil die ze opzet kan, dankzij ook de extra scheut zelfvertrouwen van de tijdelijke vergroening, evenveel schade toebrengen als de decorstukken die ze met een onbegrensd gemak door de ruimte keilt.

Daar zit natuurlijk komisch goud in, en showrunner Jessica Gao – van toppers als Rick & Morty en Silicon Valley – weet daar het maximum uit te halen in deze vooral als een halfuur comedy opgevatte reeks. De Sex and the City-stuff (want in haar mensenvorm is Walters een hoogst clichématige dertiger in New York, worstelend met leven, liefde en werk) is het zwakke punt in She Hulk: Attorney At Law, maar het loopt gelukkig de ware pret niet in de weg. De centrale superheldenintrige rond booswicht Abomination (een prettig onderkoelde Tim Roth) begint beloftevol, en de grappen zijn veelvuldig, uitstekend getimed en geestig. Meer nog: She-Hulk is het eerste Marvel-product waarvan ondergetekende tranen in de ogen kreeg van het lachen. Niet verkeerd voor een bijna veertig jaar oude crush.

She-Hulk: Attorney At Law is te zien op Disney+.