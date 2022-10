‘Shantaram’ is op zijn best wanneer de personages hun kop houden

Lin Ford (Charlie Hunnam, vooral bekend uit bikerreeks Sons of Anarchy) is door omstandigheden buiten zijn wil om (nu ja) verzeild geraakt in de Indiase hoofdstad Bombay (het huidige Mumbai). Maar de zelfontdekkingsrage die veel leeftijdsgenoten naar het Aziatische land drijft, boeit hem niet: hij is met een vals paspoort Australië ontvlucht na een ontsnapping uit de gevangenis van Melbourne, waarin de ooit veelbelovende student was beland na een mislukte roofoverval om zijn heroïneverslaving te bekostigen. “De meesten komen naar hier om zichzelf te vinden”, zegt hij op een bepaald moment in India. “Ik ben hier om mezelf te verliezen.”

De twaalfdelige Apple TV+-reeks Shantaram is niet geïnteresseerd in dat spirituele rugzaktoerisme dat blijkbaar ook al in de vroege jaren 80, waarin deze tv-reeks zich afspeelt, twintigers en dertigers in de ban hield. En dat ook ondergetekende, nochtans vurig voorstander zijnde van reizen naar alle landen op de wereld, nooit goed heeft begrepen. Een studiegenoot die na het afstuderen op kosten van ma en pa een sabbatjaartje in India doorbracht, werd daarna gewoon accountmanager bij een marketingbureau. Veel levensveranderende inzichten zal hij er dus wellicht niet hebben opgedaan. Het lijkt me altijd meer een ‘been there, done that, bought the T-shirt’-dingetje dan een introspectieve reis, die iemand in essentie kan maken in ieder decor dat ver genoeg buiten zijn comfortzone ligt.

Mensen met zoveel zelfinzicht zouden ook interessantere dingen te vertellen hebben dan wat de westerse personages in Shantaram tegen elkaar lopen te verkondigen. Het groepje waarin Ford verzeild geraakt in die kroeg die Reynaldo’s heet (een fictieve staminee losjes gebaseerd op het echt bestaande Leopold Cafe in Mumbai), met onder meer een Italiaanse pooier en een Franse sjacheraar, onderhoudt dialogen met elkaar die uw nekharen rechtop zullen doen staan.

Shantaram is op zijn sterkst wanneer de personages hun kop houden. Het is een reeks waarvan het plot geen grote haast heeft om zich te ontrollen, maar waarvan de beeldenstroom wel stilaan onder uw huid kruipt. U voelt in uw luie stoel bijna het stof, de drek, het bloed en het zweet in uw handpalmen. En ze dompelt u onder in de chaos van de Indiase metropool, waarin tegelijkertijd behaaglijke anonimiteit en gevaar schuilt. Waarin lui met een onwelriekend verleden, die niet willen worden gevonden, ook mooi onder de radar blijven zolang ze niet zo stom zijn om tegen de lamp te lopen bij een paspoortcontrole. Zoals het min of meer interessante personage Khader Khan (Alexander Siddig), een misdaadbaas die de wijsheden warm serveert, tegen de protagonist zegt: “Ik ben altijd blij wanneer ik hier goeie dingen hoor over een westerling.”

Shantaram is te zien op Apple TV+.