Shania Gooris heeft een persoonlijkheid en legt zo pijnlijk bloot hoeveel BV’s er één ontberen

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: De omgekeerde wereld.

Tetris, een W.O.-toets uit het vierde leerjaar en de drummer van De Kreuners: meer heb je als tv-zender niet nodig om voor 27 jaar gebeiteld te zitten met je vooravond. En dat die producer op die retraite evengoed de papiertjes met daarop ‘Eddy Lipstick’, ‘vinkenzetting’ en ‘een woordenboek Spaans-Duits’ uit die hoge hoed had kunnen trekken, dat maakt dan even niet meer uit.

Wat je vooral niet nodig hebt, zo bewijst De omgekeerde wereld, zijn BV’s die buiten hun comfortzone opereren. De ene kan zingen, de andere acteert, slechts zeer weinigen zijn als een luchtbel naar de oppervlakte van de poel gerezen op basis van hun quizcapaciteiten. Dat is niet hun fort, of ik moest me schromelijk vergissen in Natalia, Michel Van Den Brande of Ian Thomasdevlaamsejustinbieber.

Dat doe ik niet.

Een quiz is allang niet meer het beantwoorden van een vraag – al heeft men De Canvascrack nooit kunnen betichten van een gebrek aan succes. Men zoekt naar dat ene extraatje dat fris laat ogen wat in essentie een mondeling examen is. Bij Blokken was dat Tetris, bij Waagstuk de formulering van de antwoorden, bij De slimste mens het woord voor woord aflezen van een minutieus uitgewerkt script. Bij mij was het vaak een medestudente die hoopte te slagen op basis van een niet-onaanzienlijk inzicht in haar garderobe. Bij De omgekeerde wereld is het de spontaniteit waarmee een BV intellectueel tekortschiet.

Mathias Coppens presenteert 'De omgekeerde wereld'. Beeld VTM

Koeken Troef! weet hoe lang een caféquiz kan duren, of een reeks over caféquizzen, en poogt de vermoeidheid die men na afloop van zo’n mentale beproeving voelt ook nu aan te richten. Een vol uur lang moet ik ondergaan hoe Astrid Coppens of die vent van De buurtpolitie zich een weg door de als snert zo dikke mist in het eigen brein proberen te worstelen. Ik moet toekijken hoe Freddy De Kerpel, een man wiens knokels veertig jaar geleden al tot stof waren vergaan, een beha open probeert te krijgen met één hand, en Danira Boukhriss een pot augurken met beide. Ik weet niet hoelang die laatste er uiteindelijk over heeft gedaan, maar na een halve minuut eindigde het filmpje. Dat lesje heb ik dan ook weer geleerd.

Hoe triest is het dat ik Shania Gooris het hoogtepunt van een quiz moet vinden? Of ze nu slim of dom is weet ik nog altijd niet, maar ze sprak Caesar uit zoals het hoort en telkens wanneer ze haar mond opendeed, luisterde ik – en niet met masochistische motieven. Shania Gooris heeft een persoonlijkheid en legde met de hare pijnlijk bloot hoeveel BV’s er één ontberen, al hun TikTok-accounts ten spijt.

Bovenal vind ik het triest voor die lieve Mathias Coppensdevlaamsemiesbouwman. Ontzie die jongen. Laat hem weer gaan liften. Met 100 euro naar het einde van De omgekeerde wereld.