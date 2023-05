‘Shalom allemaal!’ blijft steken in een zeker exotisme, en dat is best jammer

Play4 kan het niet genoeg benadrukken: Shalom allemaal! biedt een unieke inkijk in de orthodox joodse gemeenschap van Antwerpen. Op zich is dat niet gelogen. Als deze gelovigen om één ding bekendstaan bij niet-joden, dan is het wel om het feit dat ze op zichzelf leven. Het is bijgevolg bijzonder dat journalist Diederik Van den Abeele het vertrouwen won van enkele strenggelovige joodse families en de toestemming kreeg om hen langdurig te volgen met de camera.

In de eerste afleveringen krijgen we onder anderen de alleenstaande chef-kok Tulli te zien, net als het jonge gezin van David en Sarah. Ze vertellen over hun gezinsleven en normen en waarden, laten de camera toe tijdens hun rituelen of bij een bezoek aan de synagoge. Als kijker heb je echter al snel door dat het hier gaat om de buitenbeentjes van de gemeenschap.

De olijke Tulli is recent gescheiden en lacht graag om zijn eigen buitensporige rook- en drinkgedrag. David en Sarah houden er naar orthodoxe normen een liberale levensstijl op na. Zij is geen huisvrouw maar werkt in het verzekeringswezen. Hij laat de lange pijpenkrullen achterwege en benadrukt dat ze bewust ergens wonen waar ze enige privacy genieten.

Het is natuurlijk geen toeval dat uitgerekend zij en niet hun traditionelere geloofsgenoten camera’s toelaten in hun leven. Al hoeft dat geen bewaar te zijn. Hun deelname geeft de kijker een idee van de verscheidenheid binnen een ogenschijnlijk homogene gemeenschap. Bovendien volgen ze wel degelijk trouw het ritme en de regels van de Thora.

Een groter euvel is dat de geportretteerden zich niet bepaald van hun kwetsbaarste kant tonen. Ondanks dat Van den Abeele hen 2,5 jaar volgde, vertoont hun vroomheid weinig barstjes. Tulli blijft op de vlakte als er gepeild wordt naar de reactie van de gemeenschap op zijn scheiding en hoewel Sarah er eerder gestresseerd dan gelukkig bijloopt, rept ze met geen woord over hoe ze een streng religieuze levensstijl combineert met een job en een gezinsleven.

Precies daardoor reikt het programma niet verder dan een inkijk in de vele regeltjes en wetten. In het joods-orthodoxe bestaan lijkt er alleen maar plaats voor piëteit. Nooit gaat het over hun verhouding tot de westerse hedendaagse samenleving waarin ze vertoeven, laat staan over wat er gebeurt mocht je twijfelen. Hoewel de protagonisten op zich respectvol in beeld gebracht worden, kom je zo onvermijdelijk bij een zeker exotisme terecht. Shalom allemaal! blijft een programma van en voor niet-joodse mensen die al die gekke gewoontes graag eens van dichterbij willen zien. Jammer, toch?

