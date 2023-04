‘Shalom allemaal!’ belicht de orthodoxe Joden: ‘Het soort solidariteit uit die gemeenschap kennen wij niet meer’

Voor wie geregeld in de Antwerpse stationsbuurt passeert, zijn orthodoxe Joden een vertrouwd beeld. ‘Maar hoewel we ze overal zien, weten we eigenlijk weinig of niks over de manier waarop ze leven’, stelde journalist Diederik Van den Abeele vast. Met zijn docureeks Shalom Allemaal! wil hij daar verandering in brengen.

Antwerpen heeft – op Israël en New York na – de grootste Joods-orthodoxe gemeenschap ter wereld. En daar kan je, zeker in de stationsbuurt, niet naast kijken. De in het zwart geklede mannen en vrouwen met lange rokken maken er nadrukkelijk deel uit van het straatbeeld. En toch wist journalist Diederik Van den Abeele, die al zijn hele volwassen leven in Antwerpen woont, amper iets over zijn opvallende buren. “Er zijn op televisie wel wat pogingen gedaan om in die Joodse gemeenschap door te dringen, maar verder dan eens gaan eten bij Hoffy’s (bekend Joods koosjer restaurant, PD) en een begeleid bezoekje aan één of andere synagoge raakten die meestal niet.”

Van den Abeele wou beter doen en maakte een ambitieuze verlanglijst. “Ik wou bij mensen thuis gaan filmen, een begrafenis mee maken, maar ook een besnijdenis, een bar mitswa of een trouwfeest op beeld vast leggen. De Joodse gemeenschap helemaal leren kennen, dat was de bedoeling.” Enige probleem, de Joodse gemeenschap staat niet meteen bekend om zijn toegankelijkheid. “Ergens is dat ook logisch. Het Joodse volk sleept een geschiedenis van vervolging en massamoorden met zich mee, met de Holocaust als gruwelijk dieptepunt. Telkens ze in het verleden vertrouwen stelden in de buitenwereld liep het verkeerd voor hen af. Daarom leeft bij een groot deel van de gemeenschap het idee dat het beter is om hun eigen leven te leiden en de deuren gesloten te houden.”

Vertrouwen winnen

Beginnen deed Van den Abeele met dagelijkse wandelingen en fietstochten om zo de wijk en zijn bewoners zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna was het zaak vertrouwen te winnen. En dat was niet makkelijk. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de Joodse gemeenschap geen homogene groep. Er zijn heel veel verschillende stromingen en subgroepen. Er was dus geen centraal aanspreekpunt waar ik om medewerking kon vragen. Ik heb ooit nog gerechtelijke dossiers uitgespit voor het VTM-programma De kroongetuigen. Dat was een stuk simpeler dan dit. Als je in zo’n dossier toelating krijgt van hogerhand, heb je meteen medewerking van alle speurders die er aan hebben gewerkt. Zo’n overkoepelende carte blanche kan je binnen de Joodse gemeenschap niet krijgen.”

Journalist Diederik Van den Abeele: 'Het leven van Joden is geprogrammeerd door God. Wij moeten keuzes maken. Dat bezorgt ons een vorm van stress die mijn Joodse vrienden niet kennen.' Beeld Play 4

Dat er op het moment dat Van den Abeele begon te filmen een virus de ronde deed, hielp ook al niet. “Toen we in de wijk straatbeelden maakten dachten veel mensen dat we daar enkel stonden om hen te betrappen mochten ze met te veel mensen tegelijk de synagoge binnenstappen.” Met geduld, doorzettingsvermogen en goede argumenten kreeg Van den Abeele bij een aantal mensen uiteindelijk toch een voet tussen de deur. “Ik ben er oprecht van overtuigd dat het een goede zaak is dat wij als niet-Joden de Joodse gemeenschap leren kennen. Al was het maar om een aantal stomme vooroordelen de wereld uit te helpen. Met deze reeks laat ik zien dat Joden gewoon mensen zijn zoals jij en ik, maar dan wel helemaal anders.”

613 wetten

Drie jaar lang dompelde Van den Abeele zich onder in een wereld die voor een groot stuk blijkt te draaien rond de 613 wetten waar orthodoxe Joden zich aan moeten houden. En hoe absurd sommige van die regels op het eerste gezicht ook lijken, Van den Abeele leerde er ook de schoonheid van inzien. “Neem nu de sjabbat, van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdag zonsondergang mogen ze zo goed als niks doen. Geen telefoon opnemen, niet met de auto rijden, geen elektriciteit aan- of uitzetten en zelfs geen plannen maken voor de dagen daarna. Die regels worden heel strikt gevolgd. Op vrijdagavond zie ik in de verschillende WhatsApp-groepen waar ik ondertussen deel van uit maak alle Davids en Aarons online verdwijnen. Maar die sjabbat geeft hen wel de tijd om bij elkaar op bezoek te gaan, te praten, te wandelen. Ik vind dat mooi. Onze zondag is ondertussen een dag als alle andere waardoor wij daar veel minder aan toe komen.”

Beeld uit 'Shalom allemaal!' Beeld Play 4

Hoewel je misschien net het omgekeerde zou denken is Van den Abeele er van overtuigd dat de waslijst aan regels en voorschriften het leven ook makkelijker maakt. “Omdat je niet meer na moet denken. Het leven van gelovige Joden is helemaal geprogrammeerd door God. Elke dag weten ze perfect wat ze moeten doen. Bij ons is dat veel minder het geval. Wij moeten voortdurend keuzes maken waarvan we ons dan achteraf af vragen of het wel de juiste waren. Dat bezorgt ons een vorm van stress die mijn Joodse vrienden niet kennen.”

Ook naar de solidariteit binnen de Joodse gemeenschap kijkt Van den Abeele met bewondering. “Wanneer een Jood in de problemen komt, staan er meteen mensen klaar om te helpen. Je ziet in Antwerpen bijvoorbeeld vaak de gele scooters van Hatzoloh rijden. Dat is een Joodse ambulancedienst, gerund door vrijwilligers. Of je nu een auto-ongeval hebt, of je raakt met je vinger tussen een deur, die gasten zijn meteen ter plaatse. Chaverim is dan weer een soort klusjesdienst die dag en nacht paraat staat. Een telefoontje en er komt een technicus langs. Gratis en voor niets. Dat soort solidariteit kennen wij niet meer. Wij kopen elk jaar een sticker van het Rode Kruis en daarmee is de kous af.”

Shalom Allemaal!, dinsdag om 21 uur op Play 4.