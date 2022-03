Shakespeare, Dylan en Chokri Ben Chikha: de beste voorstellingen van het moment

“William Shakespeare was een beetje de Quentin Tarantino van z’n tijd”, zei een Shakespeare-kenner in deze krant. Billy’s Violence, de nieuwe voorstelling van Needcompany, bewijst dat door een tiental gewelddadige scènes van de Bard op een rij te plaatsen. Vader Jan Lauwers (regie) en zoon Victor (tekst) slalommen van actiekomedie naar gruwelijke tragiek in een voorstelling die altijd verrast.

Billy’s Violence, op 18 en 19 maart in NTGent

Uitblinken op z’n Vlaams

'Flemish Primitives'. Beeld Kurt van der Elst

Dat de Vlaamse kunsten internationaal moeten uitblinken, stelde Jan Jambon (N-VA) toen hij aantrad als Cultuurminister. Theatermaker Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain) nam de uitdaging aan: hij ging op de wereldtentoonstelling in Dubai de Vlaamse kunsten promoten. In Flemish Primitives zoekt hij naar de ultieme formule voor Vlaams succes.

Flemish Primitives, tot 19 maart in Theater Antigone, Kortrijk. Op 24 en 25 maart in Kaaitheater, Brussel

Dansen op Dylan

'Everybody Dances Bob Dylan'. Beeld KVS

Bob Dylan niet dansbaar? Think again. Zes jaar geleden werd het tegendeel bewezen in de Voetvolk-voorstelling Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan. Ter gelegenheid van de 15de verjaardag van Voetvolk, kunt ook ú ontdekken dat het dikke fun is om op Dylan te dansen. Amateurs kunnen in Everybody Dances Bob Dylan zelf hun favoriete Dylan-song kiezen om er hun eigen choreografie op uit te voeren.

Everybody Dances Bob Dylan, op 19 maart in KVS, Brussel