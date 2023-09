‘Sf is zoveel meer dan ruimte en robots’: toppers en trends bij Het Voorwoord

Wat verkoopt momenteel goed in Het Voorwoord?

“Ik heb nog nooit in zo’n korte tijd zo veel exemplaren van een boek verkocht als van Ilja Leonard Pfeijffers Alkibiades. Die klepper kwam dan ook precies op het goede moment uit, net voor de vakantie, wanneer lezers sowieso dikkere boeken kopen omdat ze denken meer tijd te zullen hebben. Dat het oorspronkelijk Nederlandstalig werk is, is ook mooi meegenomen.

“Uitgeverij Koppernik is van plan om heel wat van David ­Foster Wallace uit te geven. Het eerste boek is er al, Dit is water, een warm en bloedmooi pleidooi voor een bewust leven. Dat ik het voorwoord mocht schrijven is natuurlijk helemaal te gek, en de reden waarom ik het te pas en te onpas aanprijs. Dat laat zijn sporen na in de verkoopcijfers.

“Bij de non-fictie valt het succes op van Het ontstaan van de tijd, waarin kosmoloog Thomas Hertog een evolutionaire kijk op het ontstaan van het heelal presenteert. Niet makkelijk, maar wel heel interessant.”

Ziet u een trend in de boekenwereld?

“De herwaardering van de literaire sf. Esther Gerritsens Gebied 19 is daar een mooi voorbeeld van, maar recentelijk waren er nog meer, zoals Auke Hulsts De Mitsukoshi Troostbaby Company en Het personeel van Olga Ravn. Overgave van Martin MacInnes is zelfs genomineerd voor de Booker Prize. Die terugkeer doet me plezier. Het genre heeft veel meer te bieden dan flitsende ­space-­opera’s en bliepende robots. Er wordt ook prachtige sf geschreven, die het kader gebruikt om dieper in te kunnen gaan op sociale of menselijke kwesties. Die vind ik geniaal.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Max Porters Shy. Die beweegt amper, terwijl Sergej ­Dovlatovs Omtrekkende bewegingen, waarin vier romans van deze in 1990 gestorven Rus verzameld zijn, een onvoorzien ­succes is geworden.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ik heb net erg van de nieuwe Elvis Peeters genoten, De tijden, die we hier hebben voorgesteld. Waar ik zo snel mogelijk aan wil beginnen, is Gevechten in de woestijn van de Mexicaan José ­Emilio Pacheco, met een voorwoord van Valeria Luiselli. Als zij het de moeite vindt, ben ik meteen nieuwsgierig.”