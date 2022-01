Series om te bekijken in 2022: wie kan Squid Game overtreffen?

1. Billie vs Benjamin

Waarover gaat het? Een rechtse rakker en linkiewinkie leren elkaar kennen op een vrijgezellenweekend en worden verliefd, maar al snel wordt duidelijk dat de verschillen in levensvisie een relatie bemoeilijken. ‘Dries Van Langenhove die Meyrem Almaci een tong draait’ is in elk geval een interessant uitgangspunt voor een dramareeks.

Waarom kijken? De laatste keer dat Tim Van Aelst en David Vennix samen een reeks maakten, was dat een schot in de roos. Als Billie vs Benjamin, met Charlotte Timmers en Ward Kerremans in de hoofdrol, zelfs maar half zo goed is als Studio Tarara destijds achten wij de kans op een mislukking irreëel.

Vanaf 17/1 op Streamz.

2. Pam & Tommy

Waarover gaat het? Een minireeks die de kamikazerelatie van actrice Pamela Anderson en Mötley Crüe-drummer Tommy Lee reconstrueert. Ze trouwden in 1995, 96 uur na hun eerste ontmoeting, met als letterlijk hoogtepunt van hun huwelijk het sekstapeschandaal dat uitmondde in een juridisch geschil tussen Anderson en een videodistributiebedrijf.

Waarom kijken? Pamela Andersons moeder kwam er in People Magazine achter dat haar dochter was getrouwd. In een bikini op een strand. Tijdens de relatie werd Lee opgepakt voor huiselijk geweld, na de scheiding beweerde Anderson dat ze hepatitis C aan het huwelijk had overgehouden omdat Lee en zij dezelfde tattoonaalden hadden gebruikt. Je zou voor minder iemands leven verfilmen.

Vanaf 2/2 op Disney+.

Pamela Anderson en Tommy Lee. Beeld Photo News

3. Inventing Anna

Waarover gaat het? Journaliste Vivian Kent kwam enkele jaren geleden oplichter Anna Sorokin op het spoor. Sorokin gaf zich uit voor de rijke Duitse erfgename Anna Delvey en ging zowel met de harten als het geld van de New Yorkse sociale elite aan de haal. Tussen 2013 en 2017 plunderde ze zo banken, hotels en rijken.

Waarom kijken? Inventing Anna is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en zal bij streamers in alle uithoeken van de wereld een schokgolf veroorzaken. De reeks werd uitgewerkt door Grey’s Anatomy-bedenkster Shonda Rimes, Ozark-actrice Julia Garner speelt Sorokin. Veelbelovend!

Julia Garner als Anna Delvey in 'Inventing Anna'. Beeld AARON EPSTEIN/NETFLIX

Vanaf 11/2 op Netflix.

4. As We See It

Waarover gaat het? Drie twenty somethings met een vorm van autisme hokken samen en delen het verlangen naar liefde en vriendschap. Hun doel is een job te vinden en te behouden om zo toegang te vinden tot een wereld die ze tot dan als ontoegankelijk beschouwen.

Waarom kijken? As We See It is de Amerikaanse adaptie van de gesmaakte Israëlische reeks On the Spectrum en werd bewerkt en geregisseerd door Parenthood-bedenker Jason Katims. De trailer belooft een humoristische en intelligente reeks waarvan wij hopen dat de makers niet alle clichés rond autisme zullen afvinken.

Vanaf 21/1 op Amazon Prime Video.

Andrew M. Duff, David Futernick en Angela Fornero in 'As We See It'. Beeld Ali Goldstein / © 2021 Amazon C

5. The Afterparty

Waarover gaat het? The Afterparty is een dramady die draait rond de moord tijdens een afterparty van een middelbareschoolreünie. De acht afleveringen vertellen het verhaal van die nacht, maar telkens vanuit een ander perspectief, elk met haar eigen visuele format binnen een filmgenre dat bij het personage past.

Waarom kijken? Apple TV+ probeert de concurrentie bij te benen met sterke eigen reeksen, maar teert tot dusver vooral op het succes van Ted Lasso en The Morning Show. The Afterparty moet het volgende lokaas worden. Met regisseursduo Philip Lord en Christopher Miller is de productie in handen van Oscar-winnaars. Adelbrieven staan echter niet garant voor succes.

Vanaf 28/1 op Apple TV+

'The Afterparty'. Beeld RV

6. Euphoria: seizoen 2

Waarover gaat het? Het langverwachte tweede seizoen van de tienerreeks waarin hoofdrolspelers Hunter Schafer en Zendaya zich een weg manoeuvreren in een flitsende wereld van seks, drugs en sociale media. Denk bij tienerreeks eerder aan Sex Education dan aan Glee of High School Musical.

Waarom kijken? Euphoria is het schoolvoorbeeld van een reeks die de tijdsgeest vat. Vooral de wijze waarop bewustzijn rond inclusiviteit, gender en seksualiteit wordt bijgebracht, is fascinerend. De makers wisten tijdens het eerste seizoen namelijk vlot te koorddansen tussen taboes en clichés.

Vanaf 10/1 op Streamz.

Hunter Schafer en Zendaya in 'Euphoria'. Beeld RV

7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Waarover gaat het? Kristen Bell speelt iemand die ervan overtuigd is dat ze haar nieuwe overbuur een moord heeft zien plegen, maar haar voorliefde voor wijn en pijnstillers zorgen ervoor dat de politie haar niet gelooft. Klinkt als een flauwe zwarte komedie, maar niet elke reeks kan uitpakken met Kristen Bell.

Waarom kijken? De moeilijk te memoriseren titel verkleint de kans op een instant hype, maar een Youtuber vatte de trailer vakkundig samen: “Dit kan een briljante zwarte komedie worden, als een mix van Rear Window en The Flight Attendant. Of het wordt een complete puinhoop.”

Vanaf 28/1 op Netflix.

Kristen Bell in 'The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window'. Beeld RV

8. Ozark: seizoen 4

Waarover gaat het? Sinds het eerste seizoen moet financieel adviseur Marty Byrde in opdracht van zijn belangrijkste klant – het grootste drugskartel van Mexico – miljoenen dollars drugsgeld zien wit te wassen. Blijkt geen fluitje van een cent te zijn.

Waarom kijken? Het vierde seizoen wordt het laatste, verdeeld over twee keer zeven afleveringen, waarvan het eerste deel later deze maand op Netflix verschijnt. Wie nog nooit van Ozark heeft gehoord, wordt bij deze verzocht een van de beste misdaadreeksen van de laatste jaren in te halen.

Vanaf 28/1 op Netflix.