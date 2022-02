De gastenlijst van Sergio over de grens oogt als het clubje BV’s dat vroeger wekelijks een of ander lacherig panelprogramma had bevolkt. Met de keizersnede lijken zo’n Regi Penxten, Kürt Rogiers, Ella Leyers, Axel Daeseleire uit een vaag marktonderzoek geboren. Of koppelde de productieploeg het nuttige aan het aangename door Sergio’s bekende vrienden uit The Villa of een andere discotheek op te duikelen?

Die voorspelbare parade van gasten staat gelukkig geen verrassende amuse-gueule van een programma in de weg. Zeeland’s finest leidt de dans in aangename, weze het weinig beklijvende televisie. Dat laatste wordt week per week wel een groter struikelblok: Sergio over de grens schept steeds hoge verwachtingen, maar lost ze zelden in.

De verbluffende vergezichten en prodigieuze landschappen stelen meestal de show. Moét ook wel, want de genaamde Sergio is zelf geen grote prater, laat staan een doorgewinterde interviewer. Schutterig in gang getrapte gesprekken leiden veelal tot getelefoneerde ontboezemingen. Bij Ella Leyers, die hij kennelijk ook nooit eerder had ontmoet, vindt hij zelfs nauwelijks ingang, wat leidt tot wat kabbelend gekeuvel en halve inzichten die gepromoveerd worden tot grote denkbeelden.

Openhartiger was de aflevering met Kürt Rogiers, die het over de chronische kanker van zijn vader en beginnende dementie van zijn moeder had. En ook met Axel Daeseleire bleek het contact hartelijker. Niet verwonderlijk. Drie jaar geleden maakten beiden al eens een culinaire roadtrip op VTM. Op de Faeröer, een eilandengroep in het Hoge Noorden, bedenken de twee elkaar tijdens een autorit voortdurend met kusjes, kneepjes in de knie en koosnaampjes als copain en maestro. Je had niet eens het vijfde wiel aan die wagen willen zijn bij die twee bromancende tortelduifjes. Hoe zou dat trouwens smaken, zo’n op het karkas gebraden tortelduifje?

Als het aan Sergio over de grens ligt krijgt u daar hooguit een vaag idee van. Meestal kijk je wat schaapachtig - als een gefermenteerd lam, zo u wil - naar alle smikkelfestijnen waarbij de commentaar zich beperkt tot dialectische varianten op “amai, lekker” of “zàlig”. Sergio improviseert ter plekke wat hij gaat maken als slotgerecht - an sich een hoogstandje - maar als kijker heb je daar niet veel aan. Elke veredelde koksmuts thuis wil toch weten hoé die culinaire knakker precies te werk gaat?

De achillespees - yummie, achillespees - van dit programma is dan ook het vraatzuchtige, ijdele concept. Wil je een reisprogramma zien, dan bestaan er meer informatieve of diepgaande alternatieven. Wil je een bekende kop zijn hart oprecht zien luchten op een ander? Dan blijf je beter af met Wim Lybaert als chauffeur in De Columbus, of Het Huis. En als kookprogramma schiet Sergio over de grens zijn doel evengoed voorbij. Veel eenvoudiger is Mediterranean Feast van Yotam Ottolenghi: een culinaire en culturele ontdekkingsreis naar het Middellandse Zeegebied, waarbij de kijker deelgenoot van diezelfde reis wordt gemaakt.

Sergio Herman zie je met een aan waanzin grenzende passie experimenteren in zijn geïmproviseerde keuken, maar pottenkijkers duldt hij niet. Smadelijk.

‘Sergio over de grens’, elke dinsdag op VTM.