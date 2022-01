Sergio Herman:‘Dat gefermenteerd lam was ronduit smerig. Ik kreeg het bijna niet doorgeslikt’

Drie jaar geleden maakte Sergio Herman aan de zijde van Axel Daeseleire een culinaire roadtrip in Van de kaart op VTM. Dat smaakte naar meer, en kijk: vanaf deze week kunt u aanschuiven voor Sergio over de grens. Daarin reist de Nederlandse topchef naar ‘de uithoeken van heel Europa en daarbuiten’ met telkens een andere bekende compagnon de route, van Jeroen Meus over Ella Leyers tot Marco Borsato en – over smaak valt tenslotte wél te twisten – Regi Penxten. Schuilt er in de meester-kok ook een meester-interviewer?

Sergio Herman: “Nu Axel er niet meer de hele tijd bij was – in één aflevering van Over de grens keert hij wel terug – was ik volledig op mezelf aangewezen. Maar het is me redelijk goed gelukt, al zeg ik het zelf. Onder het genot van lekker eten kringelen de interessante verhalen natuurlijk vaak als vanzelf op, hè.”

Met Jeroen Meus ben je Kroatische kikkerbillen gaan eten. Hebben die uiteindelijk nog het menu van een van je restaurants gehaald?

Herman: “Nee! (lacht) Toen ik klein was en met mijn ouders uit eten ging, zag je vaak kikkerbillen in lookboter op de kaart staan. Jeroen en ik wilden dat graag nog één keertje meemaken, maar daar wil ik het graag bij houden. Het smaakt misschien een beetje naar kip, maar een kikker hoort gewoon niet thuis op je bord.”

Heb je nog meer vieze dingen gegeten?

Herman: “Op de Faeröer, waar meer schapen dan mensen wonen, heb ik een sneetje gefermenteerd lam gegeten. Het was helaas ronduit smerig. Ik kreeg het bijna niet doorgeslikt.”

En wat was de topper?

Herman: “Eén van de hoogtepunten was de tarbot die ik in de buurt van San Sebastian heb gegeten. De plaatselijke chef verwerkt zelfs delen uit de kop en de ruggengraat in zijn gerecht. Het was on-be-schrijf-lijk lekker.”

In volle pandemie een culinair reisprogramma maken: het was vast geen lachertje.

Herman: “Door de coronatoestanden moesten we vooral binnen de Europese grenzen blijven. Maar dat was eigenlijk niet erg, want ook hier valt veel te ontdekken – elke reis was een fantastische ervaring.

“We hebben wel een uitstap naar Marokko gemaakt. Ongelooflijk wat voor een volledig andere cultuur je aantreft op amper vier uur vliegen. Je ziet daar mensen op ezels rijden, er is schrijnende armoede, maar tegelijk enorm veel schoonheid.

“De geplande reis naar Zuid-Afrika met Wim Lybaert hebben we wel moeten omzetten in een roadtrip door Nederland.”

Ai.

Herman: “Ik ken Nederland natuurlijk goed, en toch heeft die reis me verbaasd. In Rotterdam hebben we mensen ontmoet die sojasaus maken op een traditionele manier, maar zó goed dat je er tranen van in je ogen krijgt. We hebben mosselen en oesters gegeten in mijn eigen Zeeland, we kochten de grootste paling die ik ooit zag in Volendam, en aten heerlijk streetfood in Amsterdam. Wie een trip naar Mokum plant, móét dat gewoonweg eens proeven.”

Sergio over de grens, VTM, dinsdag, 20.30 uur

© Humo