Seksuoloog Lotte Vanwezemael: ‘Eigenlijk hebben we dat nooit ergens echt geleerd, onze grenzen aangeven’

Naast haar werk met zedendelinquenten, presenteert ze de podcast Lotte gaat diep en de tv-reeks We zien u. Seksuoloog Lotte Vanwezemael (30): ‘Ik denk dat het voor elke ouder verschrikkelijk is als ze je dochter ‘Seksuoslet’ noemen.’

Wanneer we elkaar via videocall spreken, gebeurt dat met twee schorre stemmen. De boosdoener? Pukkelpop, lachen we. Ik ben getroffen door een rondzwevend virus, Lotte Vanwezemael heeft te enthousiast met de muziek meegebruld. Een uitlaatklep, na een periode van hard werken. Geen enkele seksuoloog in Vlaanderen is de afgelopen jaren zo belaagd en beschimpt als zij. Te veel of te weinig bloot, te veel of net niet genoeg aanwezig in de media, veel te weinig aan het werk of nooit bereikbaar om te antwoorden op negatieve berichten. Vanwezemael kan het op sociale media zelden voor iedereen goed doen. “Terwijl mensen vergeten dat ik gewoon wel zeven jaar heb gestudeerd, en dat die commentaren me af en toe best raken.”

Maar eerst, voor we daar belanden, vertelt ze een leuker verhaal. Over haar lief sinds negen maanden, Max Henrard, hoe de twee elkaar leerden kennen en de weg naar hun niet zo spontane eerste kus.

“Heel cliché, maar op een bepaald moment is Max mij op Instagram gaan volgen. ‘Wij hebben elkaar vorig jaar op Pukkelpop ontmoet’, stuurde hij. We bleven een tijdje heen en weer sturen. Maar ik was op dat moment nog niet klaar voor een nieuwe relatie.

“Op een gegeven moment moest zijn schoonbroer − onderdeel van het dj-duo JoyHauser, dat goede techno draait − tijdens een all-night event dj’en. Mijn beste vriendin en ik zouden gaan. Voordien op restaurant zagen we Max en zijn vrienden al. Mijn beste vriendin kende hem. ‘Is Max niks voor jou?’, vroeg ze. Ik twijfelde. Iemand die ook zo van feesten hield, ik wist niet of ik dat wel wilde en of dat iets stabiels zou opleveren. De man met wie ik in de toekomst een relatie zou beginnen, moest een stabiele kerel zijn.

“Toen hij buiten een sigaret ging roken, liep hij mij voorbij. Kort raakte hij mijn schouder aan en knipoogde. Mijn hele lijf reageerde. Ik kreeg meteen kriebels. Na het eten gingen we samen naar het feest. We dansten constant en op een gegeven moment vroeg ik hem: ‘Mag ik u kussen?’ Daarna zijn we de hele nacht aan elkaar blijven plakken. Een eerste date volgde de week nadien en sindsdien zijn we onafscheidelijk.”

Je vroeg dus expliciet toestemming om hem te kussen. Iets wat je ook probeert te stimuleren in je nieuwe programma Wij zien u, waarin de gevolgen van seksueel overschrijdend gedrag worden aangekaart. Het onderwerp zorgt voor heel wat verdeeldheid. Terwijl sommigen reageren ‘dat ze niks meer mogen’, horen we steeds meer getuigenissen over seksueel overschrijdend gedrag. Hoe kijk jij daarnaar?

“Ik zie die polarisatie ook. Belangrijk is vooral dat we met z’n allen snappen dat grenzen kunnen verschillen en dat die bij mensen kunnen verschuiven. Tijdens het uitgaan, of in andere situaties waarin alcohol aanwezig is, vervagen die nog makkelijker. Het gaat er niet over dat niets meer mag, maar dat je wel moet checken óf iets kan voor iemand. Dat is het punt: is de handeling die ik wil stellen oké voor een ander?

‘Je leert tijdens een master niet pijpen, hè. Theoretisch gezien weet ik veel, maar dat betekent nog altijd niet dat ik goed ben in seks.’ Beeld Joris Casaer

“Natuurlijk check ik in mijn vaste relatie ook niet dagelijks of ik Max een kus mag geven. (lacht) En dat hij mij af en toe een pets op mijn billen geeft, is natuurlijk helemaal oké. Maar dat is helemaal iets anders dan wanneer een vreemde dat op straat bij mij doet of dat iemand tijdens het uitgaan mijn lijf aanraakt. Voor mij voelt zoiets niet oké, maar misschien voor anderen wel. Daarom is het belangrijk om te leren accepteren dat mensen kunnen verschillen in wat ze kunnen verdragen en wat niet.

“Check dus eerst of er toestemming is. Nee, dat neemt de romantiek niet weg. En denk ook eens na over hoe je zelf toestemming geeft. Veel mensen vinden het moeilijk om aan te geven dat ze iets onaangenaam vinden. Zij laten anderen daardoor over hun grenzen gaan.”

Hoe komt het toch dat grenzen aangeven en aanvoelen voor veel (jong)volwassenen zo moeilijk is?

“Eigenlijk hebben we dat nooit echt geleerd, onze grenzen aangeven. Ook niet als kind. Veel kinderen zijn weleens kwaad of huilen een keer. Maar veel ouders weten niet dat ze op dat moment iets kunnen aanleren over emoties. Dat het huilen uit verdriet kan voortkomen, maar evenzeer uit kwaadheid. Opvoeding speelt daarin dus een belangrijke, eerste rol. Je kunt bovendien wel een bepaald gevoel hebben, maar je moet het ook nog kunnen herkennen én verwoorden op een manier die duidelijk is voor iemand anders.

“Eigenlijk moeten we proberen om jongeren van kleins af aan te leren omgaan met hoe ze zich voelen, wat ze dan precies voelen en of dat prettig of niet prettig is. Zo kun je baby’s, door ze verschillende stofjes te laten voelen, ook al aanleren wat ze als prettig ervaren en wat niet. Een zacht stofje is fijn, een schurend niet. Het is belangrijk dat we daar al op die leeftijd aan beginnen.

“Ik vind dat het omgaan met en het herkennen van emoties een onderdeel op school zou moeten zijn. Pas dan kunnen we onze jongeren bij hun eigen grenzen laten stilstaan. Ze moeten ook lijfelijk kunnen voelen wat voor hen oké is en wat niet. Een goede oefening daarin is om mensen in fases op elkaar te laten afstappen. Hoe dichter een vreemde komt, des te dichter iemand ook op je lijfelijke grens komt. Wat doet dat met iemand? Zo kunnen we naar ons lichaam leren luisteren.

“Wat ook niet helpt, is dat alles in onze maatschappij enorm snel gaat. Er wordt van je verwacht dat je maar doorgaat, dat je presteert en vooral sterk bent. Jongeren willen erbij horen en niet afgewezen worden. Volgens mij draagt dat ook bij aan het feit dat mensen snel over hun grenzen gaan en laten gaan.”

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vaak meteen aan aanranding of ­verkrachting gedacht. Ten onrechte.

“Tijdens het maken van de serie merkte ik dat jongeren schrokken van de cijfers: 64 procent van de mensen tussen 16 en 69 jaar heeft al eens met seksueel overschrijdend gedrag te maken gekregen. Daarbij gaat het niet alleen over de gevallen waarbij zwaar over een grens is gegaan. Tussen een hand op je bil en een verkrachting zit een gigantische zone.

“Vroeger kenden we de potloodventer in de bosjes, de buurman die met de verrekijker vanuit het raam zat te kijken of iemand die onder een pashokje gluurde. Wanneer je een verhaal hoorde over aanranding of verkrachting, ging het alleen over de extreme gevallen. Gelukkig beginnen we − door onder andere sensibiliseringscampagnes − stilaan te begrijpen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook over ongewenste aanrakingen, over het sturen van dickpics of over wraakporno gaat. Veel van die laatste fenomenen zijn pas ontstaan na de opkomst van sociale media.”

Ook de eerste seksuele ervaring is niet voor alle jongeren even positief. Hoe was dat bij jou eigenlijk?

“Ik was net geen 16 toen ik voor de eerste keer seks had. Met mijn toenmalig lief had ik wel al wat geoefend op het vlak van voorspel. Thuis merkten mijn ouders dat ik geïnteresseerd raakte in seks, en het fijne was dat we er ook heel open over konden praten. Voor Sinterklaas gaven ze me Het vaginaboek en Haar penisboek van Goedele Liekens. Op zich was ik voor die boeken nog wat te jong, ze zijn eerder gericht op een wat ouder doelpubliek dat al meer ervaring heeft. Maar daardoor kon ik wel met mijn liefjes over seks praten.

“Mijn eerste keer was dus prima, maar pas toen ik 19 was, had ik een idee van wat ik echt fijn en lekker vond. Daarvoor was het toch eerder iets wat ik onderging. Ik masturbeerde wel, maar bij een jongen aangeven wat ik fijn vond, nee, dat kon ik nog niet.

‘Ik heb helaas al heel veel dickpics en vieze berichten gekregen. Ook heb ik me al vaak onveilig ­gevoeld in het nachtleven.’ Beeld Joris Casaer

“Aan de universiteit leerde ik een jongen kennen die vijf jaar ouder was. Hij zorgde ervoor dat mijn seksualiteit echt op nummer één kwam te staan. Hij leerde mij dat ik mocht opkomen voor mezelf en hielp me mijn lichaam echt te ontdekken. Alles wat ik wilde, mocht ik uiten. Niet dat ik extreem met hem experimenteerde, maar ik ervoer wel dat er verschillende soorten orgasmes bestaan. Dat zorgde ervoor dat ik op seksvlak echt kon openbloeien. Als ik daar nu op terugkijk, besef ik dat ik best een fijne seksualiteit heb beleefd. Ook nadien heb ik, buiten wat mismatches, nooit echt negatieve ervaringen gehad. Ik heb ook ten volle van mijn periode als single genoten.”

Veel mensen gaan ervan uit dat een seksuo­loog veel en vooral ook goede seks heeft. Terwijl jij net als anderen ook een gewoon mens bent. Hoe belangrijk is seks voor jou?

“Sommige mensen denken dat ik mannen of mijn lief verslind. Het zou zomaar eens kunnen, maar dan ga ik dat niet zeggen. (schaterlacht) Zonder grapjes: natuurlijk zijn er momenten dat ik geen zin heb in seks. Zoals wanneer ik het druk heb, vermoeid of gestrest ben, of wanneer ik kwaad ben op Max. Vroeger merkte ik weleens dat mannen wat bang voor mij waren. Bang dat ze beoordeeld zouden worden op hun bedprestaties, terwijl dat totaal niet het geval is. Het is niet omdat ik seksuologie gestudeerd heb, dat ik daarom weet hoe alles werkt.

“Ieder lichaam is anders, elke keer is anders en daardoor is ook elke keer met iemand nieuw anders. Voor mij is het ook nog altijd spannend. Ik denk dat het beeld dat mensen van een seksuoloog hebben vaak niet klopt. Je leert tijdens een master niet pijpen, hè. (lacht) Theoretisch gezien weet ik een heleboel, maar dat betekent nog niet dat ik goed ben in seks.”

Ben jij zelf al eens in aanraking gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

“Ik heb helaas al heel veel dickpics en vieze berichten gekregen. Ook heb ik het tijdens het uitgaan al weleens meegemaakt dat iemand mijn borst of bil vastgrijpt. Of dat een man iets heel vies naar me roept. Daardoor heb ik me al vaak onveilig gevoeld in het nachtleven. Vroeger durfde ik dan niets te zeggen en negeerde ik het gewoon, of liep ik naar vriendinnen. Tegenwoordig spreek ik iemand er wel echt op aan.

“Toch ben ik vroeger wel een keer voor mezelf opgekomen. Ik heb negen jaar in een bar gewerkt en dan maak je wel wat mee. Een oude man leunde eens naar mij toe om iets te bestellen en kneep plots hard in mijn kont. Ik was 18 jaar. Ik was zo gedegouteerd. Ik heb naar hem geroepen en hem weggeduwd.”

Heb je het idee dat je op sociale media ook meer ongevraagde privéberichten van ­mannen krijgt?

“Ik heb het idee van wel. Doordat mensen naar iemand bekend opkijken of het idee hebben dat ik onbereikbaar ben, wat ik in mijn ogen helemaal niet ben, lijk ik voor sommigen misschien aantrekkelijker. En ik praat dan ook nog eens veel over seks. Dat maakt het vast verleidelijker om me een bericht te sturen. Sommigen doen het zelfs omdat ze hopen ermee in de media te komen, dat ik hun berichten openbaar maak door ze op mijn sociale media te delen. Ik vrees dat dat niet snel zal stoppen. Mensen beseffen niet wat dat bij mij teweegbrengt.”

Er zijn weinig seksuologen in Vlaanderen die online met zo veel haat en negatieve ­commentaren te maken krijgen.

“Soms zeggen mensen weleens dat ze zich daar helemaal niks van aantrekken. Dat vind ik moeilijk te geloven. Ik denk juist dat het normaal is dat die commentaren je raken. Al trok ik me dat vroeger nog veel feller aan. Dan ging ik weleens in discussie of probeerde ik mezelf te verantwoorden. Tegenwoordig verwijder ik gewoon alle negatieve reacties op mijn eigen kanalen. Ik heb daar geen tijd voor en ik wil er vooral geen energie in steken. Ik heb geen zin meer om geconfronteerd te worden met haatcommentaren, waar ik zogezegd maar ‘mee om moet kunnen omdat ik bekend ben’.

“Mensen die hun gal willen spuwen, moeten mij gewoon met rust laten. Scrol door. Ik heb ook weleens een mindere dag en kan ook niet elke mens uitstaan, maar daarom ga ik nog niet op iemands profiel haten. Het spijtige is dat mijn mama de commentaren die onder nieuwsartikels verschijnen ook leest. Ik weet hoe bezorgd ze kan zijn en gun het mensen niet om haar een slecht gevoel te geven.

“Ik denk dat het voor elke ouder verschrikkelijk is als ze je dochter ‘Seksuoslet’ noemen. Wat ik zelf het ergste vind, is wanneer het over mijn beroep als seksuoloog gaat. Als mensen zeggen dat ik ‘niks heb hangen’, ‘een slet ben’, of ‘dikker ben geworden’ vind ik dat niet fijn, maar geen ramp. Terwijl ik het wel pijnlijk vind wanneer mensen me op mijn beroep bekritiseren en zeggen dat ik door mijn media-optredens niet meer geloofwaardig ben als seksuoloog. Echt, mannekes, ik heb zeven jaar gestudeerd. Ik geef al sinds mijn 25ste therapie aan mensen bij een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.), waar ik al drie jaar een vast contract heb. Als ik het zo slecht zou doen, was ik al lang ontslagen, hoor.

“Ik vind dat soort reacties echt jammer, want ik probeer mensen juist te helpen. Dat ik af en toe een bikinifoto post, betekent niet dat ik niet intellectueel genoeg ben. Wie weet worden de haatcomments op een dag wel minder, wanneer ik veel ouder ben.” (lacht)

'Mensen die over de grens van een ander zijn gegaan, zijn daarom geen monsters.' Beeld Joris Casaer

Een tijdje geleden werd je ook van Instagram verbannen. Je lanceerde een korte teaser voor je podcast Lotte gaat diep, van de aflevering met Herman Brusselmans. ­Omdat hij daarin over de lengte van zijn penis sprak, keurde Instagram dat af. Vreemd.

“Absoluut. Zeker als je weet dat Spuiten en slikken (Nederlands tv-programma over seksuele voorlichting, red.) en Easy Toys (website waar seksspeeltjes en dergelijke wordt verkocht, red.) dagelijks content delen waarin het over pijpen, beffen of masturberen gaat. Er zijn nog seksuologen die heel expliciete tips op sociale media geven over anale seks of vingeren en zij worden er niet afgesmeten. Wanneer ik dan met iemand praat over hoe hij over zijn penis denkt, is dat plots een ramp. Echt belachelijk.

“Bij de VRT kende ik iemand die onze ingediende case bij Meta aan het behandelen was. Telkens kreeg ik te horen dat het opgelost was en had ik ’s avonds weer toegang op Instagram, maar werd ik er de volgende ochtend weer afgegooid. Op den duur was ik het zo beu dat ik besloot de video van mijn account te verwijderen. Dat ging totaal tegen mijn principes in, want ik doe helemaal niets verkeerds, maar ik had weinig keuze als ik content op Instagram wilde blijven delen. En dat terwijl er zoveel ongevraagde dickpicks verstuurd worden of fake scamprofielen zijn die niet gescreend worden. Echt niet te vatten.”

Als je nu, met jouw jarenlange ervaring als seksuoloog, even terugkijkt: wat zijn dan de meest voorkomende vooroordelen waar we dringend van af moeten?

“Dat je moet voldoen aan de norm. Veel mensen zijn bang om van de norm af te wijken. Hebben we wel genoeg seks? Vind ik wel dezelfde dingen als een ander leuk? Heel veel mensen vergelijken zichzelf op seksueel vlak met een ander en denken dat hun seksleven abnormaal is. Maar als je zelf last ervaart, denk ik dat het belangrijk is om iets in je seksleven te veranderen. Niet omdat een ander dat zegt of vindt.

“Ik ben dankbaar dat ik mijn cliënten op dat vlak kan geruststellen. Mijn taak bestaat er voornamelijk uit om veel zaken die in een seksleven gebeuren te normaliseren. Tegelijkertijd werk ik nu via het CAW ook met zedendelinquenten. Daar is er seksueel wel degelijk iets misgegaan. Juist daar komen vooroordelen enorm veel voor. Mensen die over de grens van een ander zijn gegaan, zijn daarom geen monsters. Langs de ene kant krijg ik de kans om, nadat iemand iets verkeerd heeft gedaan, hem of haar terug op het rechte pad te helpen. Langs de andere kant is mijn werk in de media vooral preventief bedoeld, juist om zulke zaken te voorkomen. Ik werk dus aan beide kanten van het spectrum en dat vind ik mooi. De cirkel is nu rond.”