Seksuele satire ‘Poor Things’ is logische Gouden Leeuw-winnaar

De 80e editie van het filmfestival van Venetië kwam zaterdagavond tot een logische conclusie: de Gouden Leeuw ging naar Yorgos Lanthimos’ laaiend onthaalde Poor Things, dat zich al sinds de derde dag van het festival als topfavoriet opwierp. De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos (50) won al prijzen op topfestivals als Cannes (The Lobster, The Killing of a Sacred Deer) en Venetië (The Favourite). Maar de hoofdvogel wist hij daar nooit af te schieten. Tot nu.

Na drie vrouwelijke laureaten wint nu opnieuw een man de Gouden Leeuw, maar wel met een film waarin de maatschappelijke positie van de vrouw centraal staat. Poor Things gaat over Bella Baxter (Emma Stone), een dode vrouw die weer tot leven gewekt wordt door een excentrieke wetenschapper (rol van Willem Dafoe). Als een naïef kind in een volwassen lichaam stapt ze de wijde wereld in. Niet geremd door taboes of traditionele genderpatronen verkent ze haar seksualiteit - tot grote paniek van mannen als Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), die eerst meegenieten van haar hoge libido, maar het vervolgens willen temmen. Hoewel de film zich in een (prachtig vormgegeven) surrealistische droomwereld afspeelt, legt hij heel precies de vinger op wat vrouwen ook in de echte wereld moeten, en vooral niet mogen zijn. Een hilarisch en genadeloos meesterwerk.

Bikkelhard migratiedrama

De andere favoriet voor de Gouden Leeuw was Agnieszka Hollands Green Border: een bikkelhard drama over de helse situatie waarin vele migranten terechtkomen op de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Een humanitaire ramp die in Green Border (een Belgische coproductie) eindelijk zichtbaarheid krijgt. De Poolse minister van justitie Zbigniew Ziobro vergeleek de film misnoegd met “nazipropaganda”, maar op het festival van Venetië werd Holland beloond met de Speciale Juryprijs.

De Italiaan Matteo Garrone won de prijs voor Beste Regisseur met Io Capitano. Daarmee zette de jury van Damien Chazelle de migratiecrisis nog wat hoger op de agenda: de film toont de odyssee van twee jonge Senegalezen die naar Italië willen migreren.

Voor het Belgische Holly was geen plaats op het palmares, al had hoofdactrice Cathalina Geeraerts wel al de Bisato d’Oro gewonnen, een prijs die niet door de festivaljury, maar door een groep filmjournalisten wordt uitgereikt. Het Belgische Quitter la nuit van Delphine Girard, met Veerle Baetens in de hoofdrol, won dan weer de publieksprijs in de parallelle selectie Giornate degli Autori.