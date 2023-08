‘Seksscènes zijn niet per se het beste middel om verlangen weer te geven’: Pedro Almodóvar over zijn gay western

Ooit bedankte Pedro Almodóvar (73) vriendelijk voor Brokeback Mountain, maar met Strange Way of Life heeft hij nu toch zijn eigen gay western gemaakt. In kort formaat. Een gesprek met de Spaanse regisseur over naakte cowboys, bloedhete draaidagen in de woestijn en de hobbelige weg naar zijn eerste Amerikaanse langspeelfilm.

Pedro Almodóvar wordt volgende maand 74, sukkelt met zijn rug, en zijn wilde haren zijn al lang overwoekerd door grijze. Bovendien maakte hij met Dolor y gloria vier jaar geleden al een introspectieve, alom bejubelde semi-autobiografie die een perfect adieu van het filmmedium had kunnen betekenen. Toch is Almodóvar niet van plan om achterover te leunen en de rest van zijn dagen in zijn designappartement in Madrid te slijten.

Integendeel, zijn zeventiger jaren brachten een nieuw elan: de man uit La Mancha schreef een boek met korte verhalen en begon ook korte films te draaien – het formaat waarin filmstudenten normaal hun eerste stapjes zetten, pakt autodidact Almodóvar pas voorbij de pensioenleeftijd op. The Human Voice, met Tilda Swinton, en zijn nieuwste westernkortfilm Strange Way of Life, met Ethan Hawke en Pedro Pascal, betekenden ook nog eens het begin van een Engelstalig avontuur.

Een foto op de set van 'Strange Way of Life' met Pedro Almodóvar, met Pedro Pascal (l.) en Ethan Hawke (r.). Beeld Cinéart

“Kortfilms maken heeft me een grote teug frisse lucht gegeven”, vertelt Almodóvar ons op het Filmfestival van Cannes, waar Strange Way of Life de avond voordien in wereldpremière ging. “Langspeelfilms, in welk genre ook, leunen onvermijdelijk dicht bij de realiteit aan. Bij een kortfilm is dat veel minder het geval, waardoor je vrijer bent om dingen uit te proberen. Een idee als dat van The Human Voice, waar Tilda Swinton op het einde uit het decor stapt en de achterkant ervan zichtbaar wordt, zou in lange vorm gewoon niet werken. Kortfilm heeft me dus een enorm gevoel van vrijheid gegeven, alsof ik pas begon met filmmaken.”

Acteur Ethan Hawke, die via een tolk aandachtig meeluistert naar wat Almodóvar in het Spaans vertelt, knikt instemmend. “Ik ben ook een enorme fan van korte vertelvormen. In een kortverhaal telt elke zin. Zo is het ook in deze film. Een simpele close-up van een lade met ondergoed krijgt een enorme betekenis. In een lange film zou je zo’n shot meteen weer vergeten zijn.”

Halfnaakte sheriff

Het beeld dat Hawke aanhaalt, was voor Almodóvar het beginpunt van Strange Way of Life, waarin twee cowboys opnieuw samen in bed belanden, 25 jaar nadat ze een stormachtige liefdesverhouding hadden. “De eerste scène die ik schreef, was die waar Jake en Silva zich samen staan aan te kleden: ik vertrok van het beeld van twee rijpere mannen na een stomende liefdesnacht. Het gespannen gesprek dat zich daarna ontvouwt, en waarin duidelijk wordt dat een van de twee een verborgen agenda heeft. Het leek me nog krachtiger om die situatie in een westernjasje te steken. Omdat homoseksualiteit in het begin van de twintigste eeuw nog veel moeilijker lag, en omdat de western bij uitstek een mannelijk genre is. Ik vond dat amusant: een sheriff die halfnaakt zijn bed staat op te maken, samen met een andere man. Dat had zeker nog nooit iemand gezien.” (lacht)

Opvallend: van het eigenlijke gerollebol tussen beide cowboys krijgen we in de film zo goed als niets te zien. Wanneer de twee elkaar in de armen vallen, laat Almodóvar het scherm zedig zwart worden. Is de ooit zo subversieve cineast, die groot werd in de tegendraadse Movida-beweging, zijn drang om te choqueren kwijt? “Weet je, ik heb nu tweeëntwintig lange en twee korte films gemaakt, en daarin heb ik alles kunnen tonen wat ik wilde. Neem nu een film als Átame... Op die manier heb ik me kunnen bevrijden van de noodzaak om alles expliciet te tonen.

“Eigenlijk vind ik zelfs dat seksscènes niet per se het beste middel zijn om verlangen weer te geven. In films uit de jaren veertig is het verlangen voor mij heel expliciet voelbaar door de close-ups van vrouwen die smachtend naar mannen kijken, en omgekeerd. Die blikken vind ik krachtiger dan een naakt lichaam. Dat wilde ik in Strange Way of Life ook doen: het verhaal vertellen via woorden en blikken. Op een bepaald moment verdraagt Jake de blik van Silva zelfs niet meer, omdat die zo intens en expliciet is.”

Om Strange Way of Life echt tot leven te brengen, had Almodóvar dan ook twee acteurs nodig die meteen elektriciteit door de lucht joegen als ze elkaar in de ogen keken. “Met Ethan en Pedro heb ik die gevonden”, zegt de regisseur trots. “Ik kende hen allebei al uit de theaterwereld, dus ik ben zelfs niet via hun agents gegaan: ik heb hen rechtstreeks opgebeld. Ze waren allebei meteen enthousiast, alleen moest Pedro eerst nog The Last of Us draaien. Dus we hebben op hem gewacht. Want de keuze van de juiste acteurs was de sleutel tot deze film. En al zeg ik het zelf: ik vind dat dit de meest accurate cast is die ik ooit heb samengesteld. Er was een instantchemie tussen Pedro en Ethan, die alles veel gemakkelijker maakte.”

70 graden in de zon

Met ‘gemakkelijker’ lijkt Almodóvar ‘toch nog enigszins draaglijk’ te bedoelen. Want om het Wilde Westen op te roepen, ging hij draaien in de bloedhete Tabernas-woestijn boven Almería, waar Sergio Leone ook zijn spaghettiwesterns opnam. “We waren er in augustus”, zegt Almodóvar nog napuffend. “Het was ondraaglijk warm, en dat woog op ons humeur.” Ethan Hawke vult aan: “Bij temperaturen van 60 à 70 graden in de zon is het soms moeilijk om goedgeluimd en genuanceerd te blijven...”

Dat Almodóvar en zijn cast het hoofd althans figuurlijk koel konden houden, danken ze aan hun voorbeeldige voorbereiding. Hawke: “Pedro werkt als een theaterregisseur: hij is niet bang van repetities. Sommige filmmakers vrezen dat repeteren de magie van acteren verloren doet gaan, maar het tegendeel is waar. Want net doordat we zo goed gerepeteerd hadden, waren de dagen op de set heel ontspannen. Wanneer de lichten en de camera erbij komen, ontstaat er plots heel veel druk. Het is een enorm voordeel als je dan al precies weet wat je moet doen. Ook voor Pedro zelf trouwens: sommige regisseurs worden door de stress en de opwinding van het filmen een beetje blind. Pedro niet. Hij ziet precies wat zijn acteurs in elke take proberen te doen, en wanneer ze daar wel of niet in slagen. Dat schept een enorm vertrouwen.”

Na Strange Way of Life wil Almodóvar zijn Engelstalige avontuur verder zetten met een eerste Amerikaanse langspeelfilm. Een tijdlang zag het ernaar uit dat dat A Manual for Cleaning Women zou worden, een adaptatie van een kortverhalenbundel van Lucia Berlin, met Cate Blanchett in de hoofdrol. Maar vlak na de opnames van Strange Way of Life trok Almodóvar zich daaruit terug. Wat is daar gebeurd?

“Eigenlijk komt het erop neer dat ik te veel tijd heb gehad om na te denken over alle problemen die ik bij het maken van die film kon tegenkomen”, grinnikt Almodóvar. “Het was een heel grote productie, met verhalen die zich afspelen in de jaren 60, 70, 80 en 90. We zouden bijna alles in een filmstudio draaien, waardoor we ieder object in de decors zelf hadden moeten uitkiezen of fabriceren. Sommige scènes waren gesitueerd in een decor van een honderd meter lange straat in Oakland: daarvan had ik elk detail centimeter per centimeter moeten goedkeuren... Dat maakte me heel zenuwachtig. Ik ben altijd heel betrokken bij de decors van mijn films. Ik kies ieder object zelf uit, en breng vaak spullen uit mijn eigen huis mee naar de set. Bij deze film zou dat onhoudbaar geweest zijn. Ik vreesde dat ik de controle zou verliezen, dat ik gek zou worden. Ik kreeg er nachtmerries van.

“En daar kwam nog eens bij dat ik last heb van mijn rug, terwijl ik voor die film naar veel verschillende plekken zou moeten reizen om locaties te scouten. Samengevat: ik besefte uiteindelijk dat het een veel groter project was dan ik aanvankelijk dacht. Daarom leek het me beter om eruit te stappen, hoe erg het scenario me ook beviel.”

Dromen van New York

Intussen heeft hij wel al een nieuw langspeelfilmproject gevonden in de VS. Veel kan hij er nog niet over kwijt, “maar het is een heel ander soort project”, zegt hij opgelucht. “Het verhaal speelt zich vandaag af, dus voor de decors kan ik gewoon naar de winkel gaan en zelf kopen wat me bevalt. Het is ook een scenario dat me beter ligt. Ik ben me de afgelopen jaren gaan specialiseren in heel intieme films met weinig personages. Mijn laatste films gaan telkens over twee of drie mensen, in een handvol decors. Dat is in dit nieuwe project ook het geval.”

De opnames van zijn nieuwe film moeten volgend voorjaar van start gaan in New York. “Ik ben nu de locaties aan het uitkiezen, en ik heb de cast ook al vastgelegd. We draaien de binnenscènes in Spanje, maar de buitenscènes in New York – een stad die me altijd heeft doen dromen. Het gevoel dat ik had toen ik er voor het eerst was, kan ik nog altijd oproepen. Het nadeel is dat er in de winter heel weinig uren daglicht zijn. Daarom beginnen we pas in maart volgend jaar te filmen.”

Het idee om een volledige langspeelfilm te draaien in het Engels – een taal die Almodóvar naar eigen zeggen niet al te best beheerst – boezemt hem geen angst in. Niet meer. “Met Ethan en Pedro draaien heeft me gerustgesteld. Ik weet nu dat ik er wel kom met mijn zeer basic Engels. (lacht) Is het mijn lichaamstaal die de boodschap overbrengt? Ik weet het niet. Maar ik slaag er alleszins in om te communiceren. Daar heb ik na deze ervaring het volste vertrouwen in.”

Strange Way of Life speelt vanaf 16/8 in de bioscoop.