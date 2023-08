Seks, drugs en basketbal: hoe de Showtime Lakers de NBA groot maakten

Glitter, glamour en een flinke scheut Magic: de legendarische Los Angeles Lakers zetten de NBA op de kaart in de jaren 80. HBO’s quasi-biopic Winning Time werpt een licht op die tumultueuze periode en laat vooral zien hoe moeilijk het is om aan de top te blijven.

Vandaag kent iederéén de NBA als de meest dominante basketbalcompetitie op aarde, maar ooit was er een tijd dat golf en zelfs bowling meer kijkers lokten. Enter Jerry Buss, een even flamboyante als vermogende playboy die in een gekke bui beslist om in 1979 de toen kwakkelende Los Angeles Lakers op te kopen.

Buss’ palmares is niet min: naast een vastgoedtycoon, een begenadigd pokerspeler en filantroop was hij ook nog eens doctor in de chemie. “Dat laatste vind ik veruit het indrukwekkendst”, zegt vertolker John C. Reilly (Boogie Nights, Magnolia). “Ik was een zeer matige student op school, dus de intelligentie en innerlijke kracht die je nodig hebt om het tot doctor te schoppen – in eender welk vakgebied – is enorm lovenswaardig. Buss liet zich tot het eind van zijn leven in 2013 altijd met ‘doctor’ aanspreken, dus ik veronderstel dat hij er ook behoorlijk trots op was.” (lacht)

Reilly had slechts een week tijd om zich voor te bereiden op de rol. Door creatieve meningsverschillen trok Michael Shannon (Revolutionary Road, Nocturnal Animals) op het laatste nippertje de deur achter zich dicht. Comedylegende Will Ferrell wilde maar al te graag inspringen, maar producer Adam McKay koos achter diens rug voor Reilly. Dat zou het einde van een langlopende vriendschap betekenen, die haar oorsprong vond bij de cultklassieker Anchorman. Later werkten ze ook samen voor de Nascar-spoof Talladega Nights en het heerlijk onnozele Step Brothers, waarin eveneens glansrollen weggelegd zijn voor Reilly. “Ik had Will moeten bellen, maar ik deed het niet”, zei McKay daarover tegen Vanity Fair. “Ik heb het verknald.”

Dramedy

Los van die persoonlijke vete lijkt Reilly gewoon geboren voor de rol van Buss, alleen al om zijn looks en uitstekende gevoel voor dramedy. De megalomane mogol leidt al te graag de aandacht van zijn comb-over af met een bescheiden dos borsthaar. Hij zuipt, rookt, gokt, verleidt alles wat beweegt, zet zichzelf het liefst op de eerste plaats, maar is tegelijk een gulle peoplemanager met een groot hart voor zijn familie. En dan zeker voor zijn moeder, vertolkt door Sally Field.

De scènes met mama Jessie, die in het eerste seizoen een tragisch einde kent, kwamen hard aan. “Mijn moeder is heel plots gestorven. Tijdens het draaien besefte ik: o mijn god, ik heb nog heel wat te verwerken. Maar Sally hielp me erdoor, het was een bijna therapeutische ervaring.”

John C. Reilly als Jerry Buss en Quincy Isaiah als Magic Johnson. Beeld Warrick Page/HBO

Vandaag heeft Buss’ dochter Jeanie, gespeeld door Hadley Robinson, de touwtjes in handen in Los Angeles. Robinson rolt net niet met haar ogen wanneer we haar vragen hoe het is om zowat de machtigste teameigenares in de basketbalwereld te vertolken, de eerste en vooralsnog enige met een NBA-kampioenschap op haar naam. “Dat ze een vrouw is doet er niet toe, punt. Ze is gewoon een extreem capabele persoon. Ik hoop dat ze daar zelf niet al te veel mee bezig moet zijn.”

Reilly beaamt en geeft ook mee dat hij bijna een traantje plengde toen hij Jeanie ontmoette tijdens een Lakers-wedstrijd. “Ik had oprecht verwacht dat ze iets ging zeggen à la: ‘Hey, bedankt om onze vuile was buiten te hangen.’ Maar nee, ze zei me dat haar vader een grote fan was dankzij mijn rol in de musical Chicago. Ze zei dat ik hem kon doen lachen én wenen tegelijk, en dat dat hét kenmerk is van een goed acteur. Toen kreeg ik het toch even moeilijk.”

Donkerder dagen

Toen Buss de Lakers kocht had hij twee doelen voor ogen: naast titelambities – uiteraard – wilde hij van de ploeg een heus entertainment-imperium maken. Het toverwoord: showtime. Hij introduceerde onder meer de Laker Girls, het cheerleadersteam destijds aangevoerd door popster in wording Paula Abdul, en wierf als eerste wapenfeit supertalent Earvin ‘Magic’ Johnson aan tijdens de draft van 1979. Die scheut Magie is exact wat de Lakers nodig hadden. Hij hielp met zijn wervelende speelstijl LA in 1980 aan het kampioenschap, de apotheose van het eerste seizoen. Dat lukte ondanks een blessure van Kareem Abdul-Jabbar – de superster die afgelopen NBA-seizoen zijn onaantastbaar gewaande scorerecord van 38.387 punten verbroken zag door LeBron James, eveneens een Laker.

Debutant Quincy Isaiah kreeg de eer om in de huid van Magic te kruipen. Waar hij in het eerste seizoen vooral geportretteerd wordt als clownesk supertalent met een niet-aflatende grijns, belicht Winning Time II zijn donkerder dagen: van ongewenst vaderschap over een stevige blessure tot een diep conflict met de coach. “We zien hem gaandeweg meer en meer aan zichzelf twijfelen. Dat was wel een serieuze shift voor mij. Maar zoals bij ieder succesverhaal: om grootse dingen te doen moet je door diepe dalen heen”, verduidelijkt Isaiah.

‘Not even close’

De echte Magic Johnson, aan wiens carrière in de nineties een vroegtijdig einde kwam na een hiv-besmetting, is echter niet gediend met de reeks. Ook al gaan de makers prat op authenticiteit en baseerden ze zich op meerdere (auto)biografieën, waaronder de bestseller Showtime en ook My Life van Magic zelf. “Not even close”, zei Johnson, tijdens een promo-interview voor zijn eigen Apple TV+-docureeks They Call Me Magic.

Coachduo Paul Westhead (Jason Segel) en Pat Riley (Adrien Brody). Linksonder ook een jonge Jack Nicholson (Max E. Williams), Lakers-fan in hart en nieren. Beeld HBO

En hij is niet de enige. Ook Kareem Abdul-Jabbar, door Solomon Hughes afgeschilderd als bloedserieuze en autoritaire moslim, distantieerde zich al snel. “Oppervlakkig en lui geschreven”, oordeelde de legende na het bekijken van de pilootaflevering. “Een Frankenstein-monster bestaande uit allerlei aaneengeplakte roddels.” Hughes, met zijn 2 meter 11 de enige échte basketter van de cast, die maandenlang oefende om ’s mans kenschetsende sky hook te perfectioneren, laat het niet aan zijn hart komen: “We zouden een interessant gesprek kunnen voeren, mocht hij alle afleveringen gezien hebben. Maar het is wat het is.”

De Australische acteur Jason Clarke is minder mals voor de kritiek van de toenmalige general manager Jerry West, die vindt dat hij afgebeeld wordt als cartoonfiguur en zelfs dreigde met een rechtszaak. “Ik heb Wests autobiografie wel twintig keer gelezen. Het staat er allemaal in! Waar heb je het over, dude?” Toegegeven: Wests korte lontje en profaan getier zijn zodanig prominent in Winning Time dat we lichtjes geneigd zijn de inmiddels 85-jarige Amerikaan – die vooral bekendstaat als het logo van de NBA overigens – te geloven.

Strak in het Armani-pak

De opvallendste karakterboog tussen beide seizoenen is niet alleen weggelegd voor Magic, maar vooral voor coachingduo Paul Westhead (gespeeld door Jason Segel, vooral bekend als goedzak Marshall uit sitcom How I Met Your Mother) en Pat Riley (Oscar-winnaar Adrien Brody). Het tweetal begon als ietwat onzekere vervangers voor Jack McKinney, die tijdelijk forfait moest geven na een stevig fietsongeval. Na een succesvolle run, en de eerder vernoemde titel, blijven beiden aan zet.

Het succes stijgt naar Westheads hoofd en hoe heerszuchtiger hij wordt, hoe meer hij de voeling met zowel teamgenoten als metgezel Riley verliest, met alle explosieve gevolgen van dien. “Ik zie het zo”, zegt de immer aimabele Segel. “Ik ga ervan uit dat iedereen altijd alles met de beste bedoelingen doet. Niemand probéért te falen. Niemand wil gecorrumpeerd worden door macht. Iedereen denkt altijd het juiste te doen, ook al is dat niet per se zo.”

'We zien Magic Johnson gaandeweg meer en meer aan zichzelf twijfelen', zegt vertolker Quincy Isaiah. Beeld HBO

Riley ontpopt zich ondertussen tot de charismatische leider die hij vandaag nog steeds is. In totaal heeft hij een aandeel in een kwart van alle gespeelde NBA-finales (19 van de 77 om precies te zijn), inclusief de recentste nederlaag van Miami Heat, waar hij team president is, tegen de huidige kampioen Denver Nuggets. “Gewoonweg een fascinerend en inspirerend figuur”, vindt Brody. De vestimentaire metamorfose – altijd gehesen in Armani-pak, de haren strak achteruitgekamd – onderstreept Rileys bloei. “Ik ben wat meer kauwgom gaan eten en hield mijn armen wat meer gekruist”, zegt Brody, die dankzij zijn gelijkaardige karakterkop meteen geloofwaardig overkomt als Riley.

F*** Boston!

En dan zijn er die gevleugelde woorden: “Fuck Boston.” Meer dan eens spuit Brody ze, de ene keer wat woedender dan de andere. De iconische rivaliteit tussen de Los Angeles Lakers en de Boston Celtics is vandaag nog steeds volop gaande, maar kende haar hoogtepunt in de jaren 80. “Ik sta er nog steeds van versteld hoe beide fanbases elkaars bloed kunnen drinken”, zegt Brody. “Waarom kan je er niet tegen dat een ander team beter is? Het blijft voor mij iets opmerkelijks.” Dat zijn ‘Fuck Boston’-uitspraken de ronde doen als internetmeme onder Lakers-fans wimpelt hij droogjes af met: “Ik ben slechts een acteur die een rol speelt.”

Die bloedvete vormt de spil van Winning Time. Toen Magic zijn entree in de NBA maakte, pakte Boston dan ook uit met zijn evenknie Larry Bird. Het tweetal streed al tegen elkaar in de hogescholencompetitie en ook op het hoogste niveau zijn ze volkomen aan elkaar gewaagd. Bird, alias ‘The Hick from French Lick’ – of iets minder politiek correct: The Great White Hope –, is de enige die erin slaagt twijfel te zaaien bij Johnson, met zijn elegante spel op het veld, maar ook met zijn trashtalk ernaast. Relatieve nieuwkomer Sean Patrick Small geeft de boerenpummel vorm.

“Toen ik Sean voor het eerst op het veld zag in zijn Celtics-tenue, was ik compleet omvergeblazen”, zegt Michael Chiklis, die Red Auerbach speelt, de toenmalige chef bij de Celtics. “Datzelfde shotje, die droge manier van praten, het plaatje klopt gewoon.” We kunnen hem moeilijk ongelijk geven. Chiklis, zelf afkomstig van Boston en dus diehard Celtics-fan, heeft naar eigen zeggen hard gelobbyd voor deze rol. Hoe het dan voelt om in deze reeks, die vanzelfsprekend vanuit het standpunt van de Lakers geschreven is, als de antagonist afgeschilderd te worden? “Ik heb geen idee naar welke serie jij gekeken hebt, vriend, maar wij zijn de fucking helden!” (lacht)

Het tweede seizoen van Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty is vanaf 7 augustus te zien op Streamz.