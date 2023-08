Seizoen 1 van ‘The Bear’ was nog maar het voorgerecht, een waar feestmaal wacht nu op uw scherm

Seizoen 1 van The Bear, volgens De Morgen het beste wat er vorig jaar op tv kwam, was nog maar een voorafje, zo blijkt nu. Met de nog sterkere tweede jaargang – op uw bord gelegd in een open keuken waar u met een sinister plezier de koks op elkaar kunt zien foeteren – wordt eindelijk de hoofdschotel opgediend. Yes, Chef!

Bij voorbaat excuus, maar u bent hier net een ongenuanceerde, ongebreidelde, 5.000 lettertekens lange lofzang op het tweede seizoen van keukenserie The Bear beginnen te lezen. Het excuus is bovendien niet eens gemeend, want naar ons gevoel kunnen we helemaal niet anders dan deze delicate brok tv-fictie, deze succulente rilette, opnieuw 3 fonkelende Michelin-sterren toe te dienen.

Het zit hem onder meer in de vele details die seriebedenker Christopher Storer in zijn vertelling brengt. Zoals de bezoekersfoto van wijlen voedselcelebrity Anthony Bourdain die in de eerste aflevering veelzeggend van de muur van de Chicagose sandwichtent The Original Beef of Chicagoland wordt gehaald. Kleine dingen die heel eventjes in beeld verschijnen, en die onmiddellijk charmeren. De toon is er meteen mee gezet: The Bear is opnieuw een feestmaal.

De boer op

Deze keer duurt het tot de derde aflevering voordat we weer de karakteristieke shots van vorig jaar zien: close-ups van sissend voedsel in kookpotten. Dat komt omdat er deze keer een compleet nieuwe dynamiek in het spel is. Vorig jaar ging het om thuiskomen: topchef Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White) moest zijn internationale carrière onderbreken omdat hij het onder de schulden gebukt lopende familierestaurant in Chicago had geërfd na de zelfmoord van zijn broer Mikey (Jon Bernthal). Na de moeizame culinaire opwaardering van dat keetje wordt nu de inzet verhoogd: hij wil in hetzelfde pand met een culinair restaurant beginnen.

De hoofdrol van deze tweede shift is ook niet langer uitsluitend weggelegd voor Carmy. Het keukenpersoneel dat mee in die erflating zat, was vorig jaar ook al iets meer dan een groep figuranten, maar deze keer verschijnen ze als een ware ensemblecast ten tonele, die zich nu ook veel verder buiten de muren van het restaurant beweegt. Er komt meer van Chicago in beeld dan alleen maar de River North-buurt waar The Original Beef gevestigd is, en één aflevering maakt zelfs een excursie naar Kopenhagen.

Echte fucking mensen

Het nerveuze camerawerk van de eerste jaargang bleef, maar richt zich nu voornamelijk op de verbouwing van de keet, onder zware tijds- en gelddruk. Maar wanneer de cameralens ergens blijft hangen, volgt ze een groep echte fucking mensen en de dingen die hen bezighouden. Marcus (Lionel Boyce) en zijn obsessie voor zoet eten, die misschien iets te maken heeft met zijn zieke moeder. Carmy’s zakenpartner Sydney (Ayo Edebiri) en haar verzuurde relatie met haar vader. Oudere koks Tina (Liza Colón-Zayas) en Ebraheim (Edwin Lee Gibson) en hun schrik voor verandering. En dan cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach), dat eikeltje dat kijkers vorig jaar toch graag leerden zien, en zijn sores als gescheiden vader.

Dat allemaal, plus – niet onbelangrijk - hun relatie met voedsel. “Ik wilde er zeker van zijn dat elk personage aanwezig was in de gerechten die worden gemaakt”, zei Storer tegen de Amerikaanse foodieblog Tasting Table. “Je komt een beetje meer te weten over wat deze personages allemaal heeft beïnvloed, zodat ze koken zoals ze koken.”

Het eerste seizoen van The Bear begon op de Amerikaanse betaalzender FX als een intiem eettentje waar toevallig binnengetuimelde bezoekers blij werden verrast, maar tegen de tijd dat het op de streamers landde (op Hulu in de VS, bij ons op Disney+) was het al dat nieuwe hippe adres waar iedereen geweest moest zijn. De verhoogde aandacht van het publiek die Storer en zijn ploeg inmiddels genoten voor deze opvolger, hovaardig Part II getiteld, betekent echter niet dat ze compromissen hebben gemaakt.

Vreugde en inspiratie

The Bear is, alweer, veel beter dan een dertigminutendramedy hoort te zijn. We zijn het gewend geraakt om zo’n series van een half uur – zie The Kominsky Method , of klassiekers Californication en Entourage – als snacks te zien, die kijkers ofwel aflevering per aflevering weghappen wanneer ze er eventjes de tijd voor vinden, ofwel doorvreten tot op de bodem. Daar hoort deze reeks, die met iedere aflevering een perfect gedresseerd pareltje uitlevert, dus niet bij. Honkvastheid, ergens bij horen, roeping, het creatieve proces, toewijding, voedsel als een verbindende kracht: de thema’s vallen u met veel nadruk op de tong.

Maar de hoofdingrediënten van dit tweede seizoen, vertelde Jeremy Allen White pas in een interview in het Amerikaanse herenblad Esquire, zijn vreugde en inspiratie. “Carmy’s verhaallijn in seizoen 2 is dat hij de mogelijkheid heeft om alles te krijgen wat hij wilde toen we hem ontmoetten. En de vraag wordt: is dat genoeg? Zal dat hem gelukkig maken? Zal dat hem vreugde brengen?”

Een laatste element dat die vreugde ook in de woonkamer van kijkers zal brengen, is de met de zorg van een bedreven sommelier samengestelde soundtrack. Voor het eerste seizoen van The Bear had ondergetekende nog nooit de aftiteling van een tv-reeks laten opstaan, letterlijk nog nooit, op toch al vlot 45 jaar tv-kijken. Maar dankzij welgekozen riedels als Strange Currencies van R.E.M., The Christmas Song van Weezer en If You Want Blood van AC/DC in de afsluiting blijft er geen enkel spatje van The Bear meer op het bord liggen.