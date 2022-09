‘See How They Run’: een pastiche die minder slim is dan hij zelf denkt ★★☆☆☆

‘Als je er één hebt gezien, heb je ze allemaal gezien’, zegt Adrien Brody in See How They Run. En dus probeert deze film heel erg origineel te zijn, met de nadruk op ‘probeert’. Alleen de immer degelijke acteur Sam Rockwell maakt het nog vermakelijk.

Het is alweer drie jaar geleden dat Rian Johnson met Knives Out een vitale update gaf aan de klassieke, op Agatha Christie-leest geschoeide whodunit. Disney probeert op dat elan verder te gaan met See How They Run en trekt daarbij voluit de kaart van de opzichtige, postmoderne pastiche.

Adrien Brody vertolkt een Hollywood-regisseur die in de vroege jaren vijftig het succesvolle Agatha Christie-toneelstuk The Mousetrap naar het grote scherm moet brengen, maar in de coulissen van de Londense West End wordt vermoord. Aan de uitgeleefde detective Stoppard (Sam Rockwell) om een spelletje Cluedo te winnen. Was het de hebberige theaterproducent (Ruth Wilson)? De misnoegde scenarist (David Oyelowo)? De rijzende ster (Harris Dickinson)? Of is het toch gewoon de butler?

Over de flegmatieke Sam Rockwell zult u ons waarschijnlijk nooit horen klagen; zelfs met een ongemakkelijk Brits accent draagt hij See How They Run met vanzelfsprekend gemak. In zijn schaduw staat zijn nieuwsgierige hulpje, agent Stalker (Saoirse Ronan), iets te nadrukkelijk komisch te wezen.

Hoe dan ook: het zijn niet de acteurs die de achilleshiel van See How They Run vormen, wel de overdreven nostalgische regie van Tom George en een scenario van Mark Chappell dat niet gewoon knipoogt naar het genre maar zijn publiek dik anderhalf uur lang in de ribben port. Kijk eens hoe we het genre op zijn kop zetten!

Voorspelbaar

See How They Run begint met een voice-over van een dood personage (een referentie aan de klassieke Hollywood-film Sunset Blvd., voor de liefhebbers) dat haarfijn uitlegt waarom hij een hekel heeft aan whodunits: ze vertellen altijd hetzelfde, ze worden bevolkt door karikaturen en ze zijn voorspelbaar. Dat geldt óók voor de meta-whodunit See How They Run, al lijkt de film dat zelf niet te beseffen. Het moordmysterie is immers slechts een alibi om slim te doen over het genre.

Maar See How They Run is niet zo slim als de film zelf denkt. Chappell mag het dan zelf geestig vinden om de draak te steken met elk aspect van het genre om het dan zelf te gebruiken, wij vonden het snel vervelend en het deed ons afvragen waarom we dan wel naar deze film zaten te kijken.

“Flashbacks onderbreken de flow van het verhaal”, zegt Brody. In een flashback – hebt u ’m? En dan vervolgt hij: “What’s next? Een bord dat zegt ‘drie weken later’?” Waarna een bord met ‘drie weken later’ volgt. Slim? Nee, flauw. En dat vat See How They Run wel zo’n beetje samen.

Vanaf morgen in de bioscoop.