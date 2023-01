‘Season of Sex’ toont een erotisch mijnenveld dat smeekt om glijmiddel

Het vrouwelijke orgasme, het rolde in 2022 in Vlaanderen over de tongen als nooit tevoren. In quotes, in boekvorm, op Twitter én op het scherm. Seksuologen van allerlei snit serveerden ons gevleugelde uitspraken. Gaande van “De clitoris is geen voorgerecht dat je desgewenst ook kan overslaan, maar een volwaardig menu” (Lotte Sierens, auteur van It’s All About the Clit) tot “Je wilt niet elke keer op dezelfde manier klaarkomen, zoals je ook niet elke dag biefstuk-friet wil eten” (seksuologe Sara Taels). Als klap op de vuurpijl dropte VRT MAX onlangs Season of Sex. In zes korte afleveringen volgen we er de klopjacht van de jonge Lou (Maïmouna Badjie) op haar eerste allesverpletterende orgasme, een queeste waarbij die op de heilige graal peanuts is.

Season of Sex nestelt zich ergens vaagweg in het kielzog van het onovertroffen Sex Education of Sexify, maar blijkt er slechts een klein onvolgroeid zusje van. De reeks, in elkaar geknutseld in samenwerking met Sensoa, heeft als eerbaar streven “jonge mensen te tonen dat seks ook klungelen en zoeken is”. En vooral: “dat vrouwelijk genot en seksueel plezier geen taboe mogen zijn”, aldus regisseur Olympia Allaert (29), ook maker van Hoodie.

Twijfelende twintiger Lou is “chronisch orgasmeloos” maar “geen maagd, hé”. Haar vaste neukmaatje houdt het bij “erin-en-eruitseks” die haar op haar honger laat. Soelaas vindt ze bij de neustip van haar Aladdin-knuffel, die haar feilloos naar een hoogtepunt dirigeert. Maar ze schaamt zich ook als huisgenoot Paolo (Milton Rice) haar betrapt (“Waarom mag jij je teddybeer niet afrijden? Waarom is dat fout?”). Fantastische seks met “mensen van vlees en bloed”, dat lukt maar niet. Haar oren tuiten bovendien van de knetterende bedavonturen van Paolo, een rondwandelend lustprieel. Na een zoveelste teleurstelling beslist Lou tot “een seksperiment”. Tegen Nieuwjaar moet het er wezen, dát ultieme orgasme. Gepusht door Paolo gooit ze haar belevenissen op Instagram – want ja, in elke zichzelf respecterende serie gaat er heden wel iets ‘viraal’.

“Supergeil” zijn, zich “keilos” voelen. Het strijdt bij Lou om voorrang met een ondefinieerbare schaamte, waardoor ze altijd wéér op de rem trapt. Ze knapt af op een hete bliksem die finaal “vies blijkt van zijn eigen sperma”. Een trio dan maar? Daar heb je tenslotte “tweemaal kans op een orgasme”. Helaas: “Te veel next level (…), totaal niet in sync, allesbehalve geile seks.” Of komt het wowgevoel tussen de bloempotten, tijdens een flirt met de dominante lesbische Ayla? Lous missie is een erotisch mijnenveld. De lustdoders liggen voortdurend op de loer. En dat het allemaal nauw luistert in bed, quoi.

Season of Sex is rommelig, sympathiek én ontwapenend, met een pittige, ongegeneerde beeldregie. Maar de stroeve dialogen, waarin stopwoordjes ‘nice’ en ‘écht?’ werkelijk duizendmaal vallen, smeken om glijmiddel. Iets te uitdrukkelijk turen we naar een parade van seksuele misverstanden met een educatief tintje. Pas in de laatste twee afleveringen krijgen de personages hun broodnodige diepgang en reliëf.

