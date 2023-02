Scrotum, testikels en sluitspier: ‘Tulpen uit Antwerpen’ beroert ze met aplomb

Je moet het de commerciële tak van de inlandse muziekindustrie nageven: zelfs in crisistijden vinden die gladjakkers een manier om hun derrie aan de man te brengen. Muzikale coverprogramma’s fungeren namelijk als de Tien om te zien van de jaren 2000. Hitmelkerijen zijn het, alwaar vermoeide evergreens worden herkauwd, gereframed, vertaald en desnoods op een hoempabeat worden gezet teneinde volgende zomer op allerhande braderijfeesten door de aftandse speakers van dj Joske Smos te kunnen knallen.

Het pampert een generatie die opgroeit in de waan dat popmuziek overspannen suave moet klinken en mag druipen van vals sentiment, moet koketteren met tegelijk machismo én uitgeholde girlpower, dan wel polonaisegewijs terug in de tijd mag hossen richting ordinaire volksdeun. Intussen blijven we lekker effe hangen bij de “copy of a copy of a copy” – dankuwel Nine Inch Nails – van Liefde voor muziek en zien we nog nauwelijks het verschil tussen de MIA’s en Het gala van de gouden K’s.

Tulpen uit Antwerpen. Beeld SBS

Uit die koek willen ze bij Play4 natuurlijk ook een hap, bijgevolg doet Tulpen uit Antwerpen aan als een wanhopig afkooksel van deze en gene muziekshow, Liefde voor muziek voorop. Vlaamse chansonniers, of wat daar tegenwoordig voor moet doorgaan, coveren er Nederlandse hits. Hollandse wereldsterren waar u en ik godzijdank nog nooit van hebben gehoord, mogen op hun beurt de krakers uit de Vlaamsche canon molesteren.

Wat leverde dat op in de eerste aflevering? Een scrotumverschrompelende Coldplay-karikatuur die ‘Hey lekker beest’ van Isabelle A. uitwoonde. Cleymans & Van Geel, een duo dat zich aan dit type programma’s vastzuigt met de hardnekkigheid van een streptokok, boog ‘Kleine café aan de haven’ van Vader Abraham om tot testikelloze confectie-kleinkunst. Rapper Bizzey dwong ‘Domino’ van Clouseau de afropop in, wat sneu was voor de afropop. Bart Peeters voegde ‘Leef’ van André Hazes Jr. achteloos toe aan zijn epileptische folkrepertoire.

Strandbar

Belle Perez dan maar? Zij mikte met haar overspannen versie van ‘1 nacht alleen’ van Doe Maar op een discotheek in Lloret de Mar maar kwam niet verder dan een strandbar op ‘Sint-Anneke Plage’, waar ninetiesmarina’s aan witte wijntjes sippen terwijl hun Ronny nog even zijn getunede Opel Manta parkeert. De voetballersvrouw Kat Kerkhofs, die in hoedanigheid van presentatrice de liedjes aan elkaar kwetterde, voelde er zich niet verwonderlijk helemaal in heur sas. Haar Nederlandse evenknie, de voortreffelijk inwisselbare Buddy Vedder, had op zijn achternaam na hoegenaamd niets gemeen met de frontman van Pearl Jam. Jammer.

Wie kan het überhaupt wat schelen welke cover aan het einde van dit programma door het studiopubliek tot beste wordt verkozen? Alleszins niet hij die in de vooruitblik naar aflevering 2 een sluitspiervernauwende versie van Bazarts ‘Goud’ hoorde en prompt zin kreeg zijn hersens lam te leggen met een snuif ketamine.

