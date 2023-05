Scorsese, Almodóvar en een verrassing van Tarantino: dit wordt Cannes 2023

Dinsdagavond wordt de rode loper uitgerold voor de 76ste editie van het filmfestival van Cannes. En als vakbondsacties de boel niet platleggen, belooft het een memorabele editie te worden. Negen films en één HBO-serie om reikhalzend naar uit te kijken.

Augure

Vorig jaar was het filmfestival van Cannes één groot Belgisch feest: met Close, De acht bergen en Tori et Lokita haalden toen maar liefst drie films uit ons land de competitie. Dit jaar behoort een Gouden Palm niet tot de mogelijkheden, maar buiten de officiële competitie zijn de (Franstalige) Belgen wel weer zeer goed vertegenwoordigd. Zo is er Augure, de eerste langspeelfilm van allround artiest Baloji, die u vooral kent als rapper. Zijn eigenzinnige debuut, over vier Congolezen die als tovenaars of heksen bestempeld worden, is geselecteerd in Un Certain Regard, het avontuurlijke luik van het festival waar ook Lukas Dhont zijn Girl voorstelde.

Ook in de twee belangrijkste parallelselecties zijn Belgische films te vinden. L’autre Laurens van Claude Schmitz en Mambar Pierrette van Rosine Mbakam zijn geselecteerd in de Quinzaine des Cinéastes. Il pleut dans la maison van Paloma Sermon-Daï en Le Syndrome des amours passées van Ann Sirot en Raphaël Balboni verdedigen de Belgische eer in de Semaine de la Critique.

'Augure' Beeld rv

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese heeft intussen de kaap van de tachtig gerond, maar je kan niet zeggen dat de man niet met zijn tijd meegaat. Zijn vorige film, de epische gangsterkroniek The Irishman, maakte hij met geld van Netflix. Voor Killers of the Flower Moon klopte hij dan weer aan bij Apple TV+. Dat Scorsese, nochtans een van de grootste voorvechters van de bioscoopervaring, tegenwoordig zijn heil zoekt bij streamers, heeft een simpele verklaring: aan zijn films hangt een prijskaartje vast dat traditionele studio’s niet meer kunnen of willen neertellen als er geen spandex in voorkomt. Killers of the Flower Moon zou zo maar even 200 miljoen dollar gekost hebben. Een aanzienlijk deel van dat budget is wellicht naar de cast gevloeid: Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, de twee muzen van Martin Scorsese, spelen de hoofdrollen. De film is gebaseerd op een non-fictieboek dat “een schokkend verhaal over oliehebzucht, racisme en seriemoord op de Osage-indianen” vertelt.

Lily Gladstone en Leonardo DiCaprio in 'Killers of the Flower Moon'. Beeld AP

Asteroid City

Ook mee met zijn tijd, of toch gretig omarmd door de jeugd van tegenwoordig: Wes Anderson. Nadat de trailer voor zijn nieuwste film Asteroid City op het internet werd losgelaten, begonnen tiktokkers aller landen hun dagelijkse leven te filmen in Andersons alom bekende symmetrische, pastelkleurige stijl. Maar ook op dat goeie ouwe filmfestival van Cannes blijft de Amerikaanse regisseur van The Grand Budapest Hotel een graag geziene gast. Het in de jaren 50 gesitueerde Asteroid City, Andersons elfde langspeler al, beleeft zijn wereldpremière in de officiële competitie. We zouden hier de plot kort omschrijven, ware het niet dat we de rest van deze paragraaf nodig hebben om de duizelingwekkende cast te overlopen: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray, Margot Robbie, Adrien Brody, Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Steve Carell, Maya Hawke, Edward Norton, Willem Dafoe, Hong Chau, Matt Dillon... Een mens zou voor minder sterretjes beginnen te zien.

Scarlett Johansson in 'Asteroid City'. Beeld AP

Les Filles d’Olfa

Drie jaar geleden choqueerde en fascineerde Kaouther Ben Hania met The Man Who Sold His Skin, een prikkelend drama over kunst en migratie, met Koen De Bouw in een heerlijk duivelse rol. De film sleepte een Oscarnominatie in de wacht, en nu is Ben Hania klaar voor de volgende stap: een gooi naar de Gouden Palm. De Tunesische regisseuse treedt voor het eerst aan in de competitie met haar vijfde langspeelfilm Les Filles d’Olfa. Een hybride documentaire met een intrigerende opzet. Olfa Hamrouni is een Tunesische moeder van vier meisjes. Wanneer haar twee oudste dochters verdwijnen, huurt Kaouther Ben Hania professionele actrices in om hun plaats in het gezin in te nemen. Op het filmfestival van Venetië ging vorig jaar met All the Beauty and the Bloodshed al een documentaire met de hoofdprijs lopen. Zou het in Cannes ook kunnen gebeuren?

'Les Filles d’Olfa' Beeld rv

The Zone of Interest

Het is al van 2013 geleden dat Jonathan Glazer nog eens een film uitbracht, maar na tien jaar zit zijn Under the Skin wel nog steeds onder onze huid. Laat ons langs een donkere poel wandelen, en wij beginnen angstvallig om ons heen te kijken of we nergens een halfnaakte Scarlett Johansson zien opdoemen. Benieuwd welke huiveringwekkende beelden Glazer in Cannes op ons netvlies zal branden met The Zone of Interest. Een gezellige film belooft dat alweer niet te worden: Glazer verfilmt het gelijknamige boek van Martin Amis, dat zich afspeelt in het vernietigingskamp van Auschwitz. Het verhaal focust op de affaire tussen een nazi-officier en de vrouw van de kampcommandant. Componist Mica Levi, die doorbrak met hun huiveringwekkende score voor Under the Skin, zorgt opnieuw voor de muziek.

'The Zone of Interest' Beeld AP

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Nog één laatste keer laat Harrison Ford de zweep van Indiana Jones klappen. De tachtigjarige acteur kondigde aan dat het iconische personage er samen met hem de brui aan zal geven na Indiana Jones and the Dial of Destiny. Het valt dus te hopen dat deze vijfde film, vijftien jaar na het toch wat ondermaatse Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, een waardig sluitstuk zal vormen voor de legendarische filmreeks. Indy moet het wel zonder zijn geestelijke vaders doen: voor het eerst schreef George Lucas niet mee aan het scenario, en zat Steven Spielberg niet in de regiestoel. Benieuwd hoe gezwind Ford v Ferrari-regisseur James Mangold de franchise over de finish zal leiden. Hij kan alleszins rekenen op de hulp van twee nieuwe klasbakken: Phoebe Waller-Bridge speelt Jones’ petekind, en Mads Mikkelsen vertolkt een ex-nazi met ambities in de ruimte.

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' Beeld Photo News

La chimera

Als u het ons vraagt is Alice Rohrwacher met haar poëtische, haast magische touch een van de interessantste filmauteurs van het moment. Haar vorige langspeler Lazzaro felice, die in Cannes de prijs voor beste scenario won, was in 2018 van het mooiste dat er wereldwijd gemaakt werd. Eerder dit jaar maakte haar kortfilm Le pupille nog kans op een Oscar. Nu keert de Italiaanse regisseuse terug naar Cannes met haar eerste Engelstalige langspeelfilm La chimera. Die gaat over een collega van Indiana Jones: een jonge archeoloog, gespeeld door Josh O’Connor, die zich inlaat met schimmige grafplunderaars. Ook de iconische Isabella Rossellini doet mee.

'La chimera' Beeld rv

The Idol

Rond de nieuwe HBO-serie The Idol hangt nu al een schandaalsfeertje - of wat had u anders verwacht van de makers van het in seks en drugs gedrenkte Euphoria? Regisseur Sam Levinson sloeg de handen in elkaar met Abel Tesfaye - u welbekend als de zanger met het hoge stemmetje die zijn gezicht niet meer kan voelen. The Weeknd schreef en produceerde niet alleen mee, hij neemt ook de hoofdrol in de reeks op zich. De zanger speelt nachtclubeigenaar annex sekteleider Tedros, een even charismatische als problematische figuur die een fragiele popster (Lily-Rose Depp) om zijn vinger windt. Ook Troye Sivan en K-popster Jennie Ruby Jane spelen mee. De productie werd geplaagd door creatieve meningsverschillen en reshoots. Levinson verving regisseuse Amy Seimetz toen al 80 procent van de opnames achter de rug was, en stuurde de reeks in een pikantere, perversere richting. Gewoon provocerend of, zoals sommige bronnen beweren, een ‘shitshow’ vol ‘seksuele martelporno’?

Lily-Rose Depp en Abel 'The Weeknd' Tesfaye in 'The Idol'. Beeld Photo News

Strange Way of Life

Op de eerste Engelstalige langspeelfilm van Pedro Almodóvar is het nog even wachten: de Spanjaard werkt momenteel aan A Manual for Cleaning, met Cate Blanchett in de hoofdrol. Maar in Cannes trakteert Almodóvar zijn fans wel op Strange Way of Life, na The Human Voice al zijn tweede Engelstalige kortfilm in drie jaar tijd. Met Ethan Hawke en Pedro Pascal - sinds The Mandalorian en The Last of Us een van de meest geliefde acteurs op de planeet - in de hoofdrollen spreekt dit filmpje sowieso tot de verbeelding, maar het wordt nog beter: Almodóvar waagt zich voor het eerst aan een western!

Ethan Hawke en Pedro Pascal in 'Strange Way of Life'. Beeld AP

Tarantino’s verrassing

Nee, Quentin Tarantino komt in Cannes nog niet zijn tiende en laatste fictiefilm The Movie Critic voorstellen. Dat zal wellicht iets voor de editie van 2024 zijn. Toch zakt QT dit jaar al naar de Croisette af. De legendarische Pulp Fiction-regisseur is eregast in de Quinzaine des Cinéastes. Op donderdag 25 mei komt hij praten over zijn boek Cinema Speculation, een persoonlijke filmgeschiedenis van de spannende jaren 70 in Hollywood. Maar Tarantino brengt ook een verrassingsfilm mee. Heeft hij zelf een documentaire bij zijn boek gemaakt? Wil hij een film van een opkomend talent lanceren? Of vist hij een vergeten b-film uit de krochten van zijn persoonlijke collectie?

Quentin Tarantino. Beeld Getty Images for RFF

Het filmfestival van Cannes heeft plaats van 16 tot 27 mei.