‘Schumacher’ op Netflix: hij leeft nog, maar er wordt in de verleden tijd over hem gepraat

Hoe zou het nog zijn met Michael Schumacher? Het is een vraag die slechts een handjevol mensen kan beantwoorden. Gesteld dat zij het al weten, want dat zou impliceren dat ze met hem kunnen communiceren. Het hele verhaal baadt in mysterie, eigenlijk al sinds de ex-Ferrari-piloot eind 2013 een lelijke val maakte op een skipiste nabij het Franse Méribel en dat nauwelijks overleefde. Nu, op zijn 52ste, wordt er nog altijd met de moed der wanhoop voor hem gezorgd in zijn landhuis aan het meer van Genève.

“Hij heeft ons altijd beschermd, nu beschermen wij hém.” Op die manier doorbreken zijn vrouw, zoon en dochter de stilte (of net niet) in de nieuwe Netflix-documentaire Schumacher. Het zinnetje verklaart ook de ver doorgedreven discretie. Schumacher had het niet zo voor pers in zijn privéleven, voor pottenkijkers en sensatiezoekers.

Als kijker kom je niet zo gek veel te weten over de huidige toestand van de F1-legende. Maar je kunt meer dan genoeg afleiden uit het feit zijn naasten intussen in de verleden tijd over hem praten, terwijl zijn hartslag niet opgehouden is. “Hij was...”, zegt zijn vrouw Corinna met tranen in de ogen. “Hij zei altijd...”.



Lang, heel lang



Ik voel me pers, pottenkijker en sensatiezoeker tegelijk wanneer ik me realiseer dat ik al een uur en veertig minuten op dit moment aan het wachten was. Want deze documentaire duurt heel, heel lang. Dat op zich is natuurlijk niet verkeerd. Maar Schumachers verhaal wordt oerklassiek verteld, als een soort Wikipedia van zijn carrière, gemarineerd in overdreven emotionele stockmuziek.

Het begint leuk, je ziet een vierjarige Michael Schumacher met branie over het gazon kletteren in een gocart die zijn Vati uitgerust heeft met een Moped-motor. Frappant hoe het blonde jongetje dat thuis is op een cartpiste lijkt op Anakin Skywalker in Star Wars: Episode 1 – The Phantom Menace. Wat een naturel en wat een zelfvertrouwen ook.

Natuurlijk volgen er nog interessante passages. Hoe de opkomst van Schumacher leidde tot de dood van Ayrton Senna, die er te veel voor overhad om niet ingehaald te worden door die boude Duitser tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994. “Senna was een leeuw. Die voelt het als een jonge leeuw arriveert en wil zijn territorium behouden.” Zes jaar later had Schumacher hetzelfde aantal overwinningen op de teller als Senna. Toen een journalist hem daarop attent maakte, barstte hij in tranen uit met zijn jongere broer Ralf verbouwereerd naast hem.

Maar meestal tikken de jaartallen tergend traag weg tijdens Schumacher, zelfs als de sport je interesseert. Slechts op een paar momenten leer je iets bij dat écht dieper gaat dan “hij had er alles voor over”. Er wordt ook niet zo diep gegraven, geen stoute vragen gesteld. Ook over de F1-wereld zelf is geen kritische noot te horen. Ach, één troost, Michael Schumacher zelf zou daar net blij om (geweest) zijn.

