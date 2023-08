Schrijver Maggie Nelson: ‘Seks kan niet aanwezig zijn als we geen fouten mogen maken’

De vraag naar vrijheid houdt veel ambitieuze denkers bezig. Ook Maggie Nelson, die een inspirerend boek schreef waarin ze worstelt met vrijheid in vier domeinen: kunst, seks, drugs en klimaat. ‘Ik weet niet of de wereld mij serieus neemt, maar dat kan me eigenlijk niet schelen.’

Genereus en aanstekelijk neemt Maggie Nelson je in Over vrijheid mee in een zoektocht om je vrij te denken. En dat is niet iets wat je een, twee, drie doet. Nelson: “Dit is mijn tiende boek, op den duur raak je eraan gewend om jezelf tijd cadeau te geven. Aan de andere kant schreef ik ook over prangende kwesties zoals het klimaat, en dus vond ik het soms pijnlijk om een dag aan mijn bureau te zitten denken terwijl er actie nodig is. Toch denk ik dat het tijd nemen om over dingen te reflecteren een enorme waarde heeft en ons uit de problemen kan halen.

“Vrijheid betekent niet per se dat je op alles meteen moet reageren. Voor mij gaat het ook over stilstaan bij de dingen, iets in een nieuw kader plaatsen. Denken kan je vrijer maken. Je weet dat je niet instinctief of reactionair handelt, en dat geeft vertrouwen. Als schrijver geloof ik dat al de tijd die je neemt om na te denken en te schrijven, het waard is.”

BIO geboren op 12 maart 1973 in Californië • heeft een PhD in Engelse literatuur, maar studeerde ook dans en bekwaamde zich als schrijver bij Eileen Myles • haar werk is een mix van poëzie, essay, autobiografie en kritiek, over kunst, filosofie, feminisme, ... • bekend van oa. Bluets (2009), De argonauten (2015) en Over vrijheid • één essay uit Over vrijheid verschijnt nu apart als boek (Atlas Contact)

In een tijd waarin ook kunst en literatuur afgerekend worden op winstmarges en productiviteit, en er steeds meer bespaard wordt op cultuur in het algemeen, is dat een moedige daad.

“Ik heb de boeken die ik schreef nooit gemaakt om geld te verdienen. Je stelt jezelf de vraag: hoe maak ik tijd, als ik ook nog werk en een familie heb? Jonge mensen zullen zelf moeten uitdokteren hoe ze hiermee aan de slag gaan, wat ze willen vertellen en hoe ze dat kunnen doen. In haar essay ‘Leven zoals de wezels’ schrijft Annie Dillard: ‘We kunnen leven zoals we willen.’ Dat vind ik een bijzonder wijze les. Ja, er wordt veel druk op ons gelegd. Er zijn veel elementen aan ‘het systeem’ die je daadkracht kunnen ondermijnen. En toch keer ik altijd terug naar die zin, die me kracht geeft om strijdvaardig tijd op te eisen.

“In het essay over drugs schrijf ik onder andere dat een verslaving je geest kan vernauwen. Zonder drugs lijkt je leven onmogelijk. Maar je kunt ook plots denken: ik hoef het niet op deze manier te doen. Het is moeilijk, maar mogelijk. Je kunt altijd een keuze maken, dat maakt het leven fantastisch.”

U eist zelf behoorlijk veel vrijheid op in de genres waarin u schrijft. In Bluets schrijft u poëzie. In De argonauten mengt u proza, autobiografie en essays. Klaagt uw uitgeverij niet dat dat lastig is voor de marketing van uw boeken?

“Ja, en dat is meteen de reden waarom ik schrijven niet met geld verdienen associeer. (lacht) Ik beslis trouwens niet op voorhand om poëzie of essays te schrijven. Zowel De argonauten als Bluets kregen tijdens het schrijven de meest passende vorm. In die zin heb ik ook een negatieve houding tegenover ‘de markt’. Als een van mijn boeken veel lezers vindt, beschouw ik dat eerder als toevallig. Tijdens het schrijven denk ik ook niet aan de mogelijke toekomstige lezer, en of die het al dan niet te moeilijk of fijn zal vinden. Ik geef al sinds mijn 27ste les voor de kost, wat me toelaat om mijn boeken te laten zijn wat ze willen zijn.

“Op dit moment schrijf ik al lang genoeg om fans en lezers te hebben die meegaan in mijn cross-overs. Dat doe ik zelf ook met mijn favoriete schrijvers, zoals Anne Carson. Ik voel vertrouwen en nieuwsgierigheid bij haar. Wat ze ook schrijft, ik lees het.”

In Over vrijheid mengt u het wetenschappelijke met het persoonlijke. Als u over het klimaat schrijft, beschrijft u uw eigen angst. U hebt het over trekkende oogleden, pijn op de borst, jeuk, een overactieve blaas en duizeligheid.

“De klimaatopwarming is zo overweldigend. Ik vind het interessant om mezelf als een seismograaf, een proefkonijn of een testcase in te zetten. Ik onderzoek de problemen die ik ervaar, en doe verslag vanuit een emotionele ruimte die in interactie staat met politiek en ecologie.”

U haalt het boek Duistere ecologie van Timothy Morton aan, die schrijft dat er vele lagen zijn in de lastige gevoelens die we rondom klimaatopwarming ervaren. We kunnen ons gedeprimeerd en paniekerig voelen, maar als we dieper in de duisternis afdalen, kunnen we ook hoopgevende ideeën krijgen.

“Je kunt van het duistere naar het ‘zoete duistere’ gaan. Ik vond dat mooi, het idee dat je door de duisternis heen bij iets wonderbaarlijks terechtkomt, een vertigo.

“Je kunt ervan uitgaan dat we als mens – in het licht van de vele soorten en tijdperken – bitter weinig voorstellen op deze aarde. Het probleem is dat dat idee je ook onverschillig kan maken. Dan is het interessanter om na te denken wat de opwarming van de aarde echt met ons doet. Door ons kwetsbaar op te stellen, kunnen we beter vechten voor wat we willen. Niet op een louter brutale manier, omdat je ook verdriet, paniek en ontzetting toelaat.

“Natuurlijk is wat ik beschrijf ook deels een privilege. Niet iedereen heeft tijd om te huilen over verdwijnende koraalriffen. Maar ik denk dat het doorvoelen van de situatie nodig is om voorbij de twee klassieke reacties – paniek of depressie – over de klimaatcrisis te raken. Onze reactie hoeft niet per se fight or flight te zijn.”

U vindt dat we onze hoop beter niet vestigen op de kolonisatie van andere planeten of drugs die ons geestverruimende trips bezorgen, maar dat we samen in deze wereld moeten blijven staan, met alle beperkingen van dien.

“Het is zo’n christelijk wereldbeeld: het idee dat er nog een andere wereld op ons wacht, een soort hiernamaals. Boeddha legt daarentegen zijn hand op de aarde en zegt: ‘Ik ben hier.’ Die laatste houding ontroert me meer.

“En als het over drugs gaat: er zijn zoveel meer mogelijkheden om je gedachten te veranderen zonder bijwerkingen. Meditatie bijvoorbeeld. Niet dat ik het niet begrijp, het verlangen om jezelf weg te vagen. Ik heb er respect voor, maar mijn boek gaat over down-to-earth blijven.

“De Franse socioloog Bruno Latour onderscheidde de mensen niet in links of rechts, maar in termen van terrestrisch versus niet van deze wereld. Er zijn mensen die uit deze wereld willen wegvluchten. In mijn essay betoog ik het omgekeerde, dat ik me met heel mijn hart wil geven, zonder vluchtwegen. Ik wil het hier-zijn onderstrepen.”

Voor sommigen is het makkelijker om ‘hier’ te zijn dan anderen.

“Ja, natuurlijk. En tijdens het schrijven dacht ik ook vaak: dit is een geprivilegieerde, witte, neoliberale gedachte. Mijn gedachten leggen mijn sporen bloot. Toch probeer ik op een caleidoscopische manier naar iets te kijken.”

Hoe kijkt u nu naar de klimaatcrisis? Temperatuurstijgingen die voorspeld werden voor 2050, gebeuren nu al. Bent u nog optimistisch?

“Vroeger was er een dichotomie tussen mensen die doemscenario’s verspreidden en mensen die beweerden dat er niets aan de hand was. Dat is nu veranderd, mensen ontkennen niet meer dat de klimaatverandering wel degelijk gaande is. In het boek citeer ik onder anderen David Wallace-Wells, die zegt dat we niet noodzakelijk fucked of not fucked zijn. Elke temperatuurstijging veroorzaakt meer lijden. Maar ik lees ook over technologieën die veelbelovender zijn dan gedacht, dat maakt me eerder optimistisch.

“Als ik pessimisme voel, gaat die over het gebrek aan politieke moed om er iets aan te doen. Zelfs in zogenaamde democratische samenlevingen is die onvoldoende, dat is deprimerend.

“Als mensen de gevolgen van de klimaatopwarming daadwerkelijk ondervinden, zullen ze misschien stoppen met de fantasie dat de wereld zal eindigen, en manieren vinden om met de werkelijkheid om te gaan. Ze zullen nadenken over de vraag hoeveel branden we nog kunnen verdragen. Het brandseizoen in Californië is een nachtmerrie, en nu starten we opnieuw. Dat is het trieste, er had ons zoveel lijden bespaard kunnen blijven. Maar blijkbaar is de mens niet goed in staat in langetermijndenken. We zullen de prijs betalen, en ontdekken hoeveel we kunnen goedmaken naarmate het lijden toeneemt en de problemen verder worden onthuld.”

'Tot nu toe was het leven fantastisch, maar het is ook beperkt. Er zit een grote vrijheid in dat besef.' Beeld Julien Faure/Opale/Lumen

Laten we het over uw essay over seksualiteit hebben. U gaf me een inspirerend inzicht door vrouwen aan te moedigen om voor hun verlangen op te komen. Je kunt er ook voor kiezen om te benoemen wat je wél wilt, in plaats van steeds te focussen op wat je níét wilt.

“Het was moeilijk om voor dat hoofdstuk de juiste toon te vinden. In het MeToo-tijdperk kregen we een stortvloed van getuigenissen van vrouwen die uitspraken wat ze niet wilden. Dat is belangrijk, ik deel die missie. Anderzijds kunnen we niet langer wachten tot alles verandert om uit te spreken wat we wel verlangen. Als je alleen focust op de don’t-wants, kun je niet uitzoeken wat de do-wants zijn.

“Mijn punt is dat we ruimte moeten maken voor ons verlangen. Als we dat niet doen, dreigen we in een structuur terecht te komen waarin we mannen alleen maar als slechteriken zien. Er kan geen seks zijn als we geen fouten mogen maken. Als je heel strikte regels rondom seks maakt, en alles wat zogenaamd niet ethisch is buiten de cirkel gooit, creëer je ongewild een set-up waarin vrouwen anderen straffen, of zichzelf. Dat lijkt me gevaarlijk.”

Wat heeft u geholpen om uw seksuele verlangen onder woorden te brengen?

“Het hielp om te lezen over vrouwen en queers die over hun seksleven schrijven. Taal geven aan ervaringen waar nog schaamte rond hangt of die nog vaak onbesproken blijven. Ik ging op zoek naar positieve vormen van verlangen. Toegeven: ik hou ervan om iemand te neuken en ga mezelf daar niet voor straffen. Jezelf of de ander niet in een duivels spectrum plaatsen als iemand iets doet wat je niet wilt. Seks als een experiment zien. Het vraagt risico’s om in die sfeer te duiken. Als je een verlangen uitspreekt, neem je immers ook het risico om afgewezen te worden.

“Het feminisme heeft altijd een lastige verhouding gehad met vrouwen die openlijk hun seksuele verlangens delen. Feminisme is eerder moralistisch, terwijl het in queer theorieën meer over sex positivity gaat. Ik geloof dat je je seksuele ervaringen op een goede manier naar extreme limieten kunt drijven, maar dat is ook ingewikkeld.

“Als je als vrouw zegt, ‘ga eens enkele centimeters naar links, daar ligt mijn clitoris’, leer je al snel dat iemand dat ook als bedreigend of beledigend kan opvatten. Het is dus al te gemakkelijk om te zeggen dat vrouwen maar duidelijker moeten zijn over wat ze willen. Er is geen magische oplossing. Maar ik ben hoopvol, omdat ik met veel partners wel mijn lusten kon bespreken.”

Ik blijf toch met het gevoel zitten dat het gesprek rond #MeToo nog niet helemaal is gevoerd. Als je machtige mannen confronteert met grensoverschrijdend gedrag, worden ze bang en nemen ze meteen een advocaat.

“Ja, dat hoor ik vaak. Mannen krijgen een klacht en gaan in total meltdown. Ze denken dat ze alles zullen verliezen, maar eigenlijk wil je gewoon een wake-upcall geven. ‘Hey, ik vond het niet tof dat je zegt dat je mijn jurk mooi vindt.’ En dan kan hij zeggen: ‘Ik snap het. Ik zal het niet meer doen.’

“Het is frustrerend. De dynamiek die we nu voelen is een artefact van de lange periode waarin sommige mannen met zoveel konden wegkomen. Er is een reactionaire angst voor verandering.”

Terug naar het verlangen: u schrijft dat u stopte met drinken. Helpt dat om meer in uw verlangen te staan, als u altijd nuchter bent?

“Alcohol hielp me lange tijd om me vrij te voelen, en dan niet meer. Je hebt een verandering nodig als alcohol een val wordt, als je telkens weer spijt hebt nadat je gedronken hebt. Mensen belanden vaak bij elkaar in bed dankzij feestjes en alcohol. Veel mensen die stoppen met drinken zijn bang dat ze nooit meer seks zullen hebben, omdat ze hun ongeremde zelf niet meer zullen zijn.

“Ik wil niet zeggen dat vrouwen verantwoordelijk zijn als ze dronken te maken krijgen met seksueel geweld. Dit is delicaat, maar ik geloof ook dat drinken een manier kan zijn om geen daadkracht te nemen over je verlangen. Misschien weet je wel wat je wil, maar durf je het niet uit te spreken. Door alcohol plaats je jezelf in een schaduwgebied. Mijn versie van het feminisme is dat we het recht hebben om ons gedrag te analyseren, en op basis daarvan nieuwe keuzes maken.”

Vindt u ook dat feminisme een moeilijke term is omdat hij mannen afschrikt?

“Vrouwen van kleur hadden een andere aanpak dan witte feministen. Ze waren zich ook steeds bewust van de pijn en het lijden van mannen. Je kunt het gesprek op verschillende manieren openen. Je kunt bijvoorbeeld vragen: hoe was het voor jou om op te groeien met bepaalde standaarden over mannelijkheid? Hoe voelde het om daaraan te moeten beantwoorden? Op die manier kunnen we elkaar terugvinden, want iedereen lijdt onder de norm.”

In uw boek uit u uw bewondering voor de inmiddels overleden Amerikaanse beeldend experimenteel kunstenaar Carolee Schneemann, omdat ze een boegbeeld was in de strijd voor seksuele bevrijding.

“Schneemann was een bekende feministische Amerikaanse performer. Ze had een sterke erotische kracht, en was genadeloos tegenover het seksisme in de kunstwereld en daarbuiten. Ze verzette zich tegen het drieduizend jaar durende patriarchaat, door een artistieke taal te geven aan haar verlangen en seksuele ervaringen.

“Een van Schneemanns credo’s was: touch tenderly, fuck fiercely. Seks kon voor haar ook wreed zijn. Dat maakte haar feminisme onverbiddelijk. Met haar ongelooflijke film Fuses inspireerde ze heteroseksuelen om nieuwe manieren van seksueel experiment aan te gaan.”

Vrijheid gaat dus vaak over ja zeggen op dingen?

“Ja. In mijn boek stel ik positieve en negatieve vrijheid tegenover elkaar. Afgelopen weekend was ik op het strand. Een groep rechtse conservatieven hield vlaggen in de lucht met slogans als: ‘Don’t tread on me!’ Ze willen het land claimen, omdat ze vinden dat ze beperkt worden door de nieuwe klimaatwetten. Maar wat dan? Dat antwoord lijken ze niet te hebben. Dat is dus een voorbeeld van negatieve vrijheid.

“Ik ben meer geïnteresseerd in onze relaties met de ander, met de natuur. Een streven naar onderlinge afhankelijkheid. Vele mensen verlangen naar meer collectieve manieren van leven. Het probleem is dat we die sociale infrastructuur nog niet hebben. In de VS wonen de meeste gezinnen ver van hun familie en staan ze er alleen voor. Als je kijkt naar maatschappijstructuren in de geschiedenis, is dat vrij ongewoon.

“Aan de andere kant heb je de hele queer beweging, die de familie en de plaats waarin ze geboren werden vaak achterlaten om in de stad hun family of choice te gaan zoeken. Enerzijds ervaren we moeilijkheden omdat we er alleen voor staan, anderzijds worden we ook niet aangemoedigd om dicht bij onze familie te blijven. In mijn boek wilde ik de spanning opzoeken rond de ideeën over het collectieve leven. En dat terwijl schrijven bij uitstek een heel antisociale bezigheid is.” (lacht)

Beeld RV

U voedt twee jongens op. Hoe is het om het ouderschap te combineren met het schrijverschap?

“Er werd lang gedacht dat moeder-zijn niet samenging met kunst maken. Dat is gelukkig aan het veranderen. Vrouwelijke kunstenaars komen nu met hun buggy naar hun werkplek, zonder schrik te hebben dat ze daarom niet serieus genomen worden.

“Mijn partner (schrijver en kunstenaar Harry Dodge, red.) vindt het veel ingewikkelder om de switch te maken tussen kunst maken en voor ons gezin zorgen. Ik vind het niet zo moeilijk. Maar goed, een baby kan niet overleven als er niet voor gezorgd wordt. Je moet het doen.”

Is het makkelijker om u vrij te voelen naarmate u ouder wordt?

“Ik ben net 50 geworden en voel me toch almaar vrijer. Meer en meer word ik me ervan bewust dat het leven een gelimiteerde ervaring is. Tot nu toe was het fantastisch, maar het is ook beperkt. Er zit een grote vrijheid in dat besef, je herkent dat de intenties die je stelt belangrijk zijn. Als je in het leven blijft doorgaan met dingen die niet voor je werken, vreet het aan je. Je krijgt pijn in je knieën, in je nek. Dat is een opwindend idee, het idee dat je steeds nieuwe keuzes kunt maken.

“Inmiddels neem ik mezelf serieus als schrijver en als moeder. Ik weet niet of de wereld mij serieus neemt, maar dat kan me eigenlijk niet schelen. Ik wil het werk dat ik doe, blijven doen. Ik wil het beste uit mijn relaties halen. En als het leven voorbij is, is het voorbij.”

Dat lijkt me tegelijkertijd hoopvol en triest.

“Ik ben blij dat ik je hoopvol en triest kan achterlaten.”

Over vrijheid, Atlas Contact, 320 p., 24,99 euro.

Het lied van de kunst, Atlas Contact, 112 p., 12,99 euro.