Schrijver Herman Brusselmans: ‘Ik moest mijn best doen, maar ik ben eindelijk gecanceld’

De vaststelling dat zijn vak er niet meer toe doet, maar bovenal het vaderschap nopen Herman Brusselmans (65) tot een drastisch besluit: voor het eerst in zijn carrière neemt de auteur gas terug. ‘Schrijvers hebben zichzelf irrelevant gemaakt. De literatuur is dood.’

Onze journalist praat en eet een avond lang met een interessante gast in het restaurant van een van de huischefs van ‘Koken met De Morgen’. Deze week: schrijver Herman Brusselmans bij Instroom van chef Seppe Nobels, in de Antwerpse haven.

Onderaan de trap van restaurant Instroom treffen wij een foeterende Herman Brusselmans en zijn compagnon Muis – de schrijver heeft zich zoals gebruikelijk laten rijden. Lichtjes over zijn toeren jaagt Brusselmans de vlam in een sigaret. Het voorwerp van de opwinding: een ongeval in de Kennedytunnel, waardoor het tweetal uren onderweg is geweest. Om zijn diepste emoties omtrent het verkeer te schetsen, brengt Brusselmans Falling Down in herinnering, de film uit 1993 waarin Michael Douglas in de file terechtkomt, uitstapt, en met een riotgun aan een spoor van bloedvergieten in Los Angeles begint.

The angry young Belgian van weleer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar de woede is lang niet bekoeld. Het volstaat om naamgenoot Filip Brusselmans van het Vlaams Belang ter sprake te brengen (“een stuk onbenul”), of de gratis jenever voor vrouwen met okselhaar op de Gentse feesten om het vuur te laten oplaaien. Maar op gezette tijdstippen daalt er een ongewone tederheid over de schrijver neer, met name wanneer Roman Brusselmans ter sprake komt, “de kleine”, bijna een halfjaar oud.

“Het is een soort verliefdheid, ik kan het niet anders benoemen. Als ik hem zie, straal ik. Het is nochtans geen gemakkelijke: hij heeft last van reflux of lactose-intolerantie of beide. Als hij pijn heeft, huilt hij niet maar zet hij het op een oorverdovend krijsen. Ik ben wel wat gewoon, ik heb op concerten van Motörhead met mijn kop in de boxen gehangen, ik vergeef het hem met graagte. Ik heb nog nooit gedacht: hou uw bakkes. Je kunt je dat niet permitteren; zo’n dreumes is weerloos, reageert alleen op honger en pijn. Wist je trouwens dat baby’s zo luid krijsen opdat hun moeder ze altijd zouden horen, hoe ver die ook weze?”

‘Als mijn zoon 15 is, zal ik 80 zijn. Dan ben je ofwel dood, ofwel op de sukkel.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Bio geboren in Hamme op 9 oktober 1957 / is in zijn jonge jaren een succesvolle voetballer, schopt het tot bij Sporting Lokeren / debuteert in 1982 met verhalenbundel Het zinneloze zeilen. Breekt in 1985 door met De man die werk vond / zijn roman Ex-drummer werd verfilmd in 2007 / werd in februari dit jaar voor het eerst vader / in september verschijnt zijn 87ste roman Het huwelijk van Jan en Sofie

U hebt de naslagwerken erop nageslagen?

“Oei, ik groei! (lacht) Ken je dat boek, heb jij kinderen? Het is voor iedereen aanpassen, zo’n vaderschap, en daar komt in mijn geval de leeftijd bij. Die zal mij in de toekomst parten spelen.”

Hij zal zich mogen reppen voor zijn vadermoord.

“Als hij 15 is, zal ik 80 zijn. Dan ben je ofwel dood, ofwel op de sukkel.”

Was uw gevorderde leeftijd op voorhand een afweging?

“Het was, wat ze noemen, een accidentje. Omdat ze er erge maagpijn van kreeg, was Lena al lang gestopt met de pil. Wij hebben zeven jaar met elkaar geslapen zonder dat daar een zwangerschap uit is voortgekomen. Maar een keer hebben we kennelijk te goed gemikt. Lena’s maandstonden bleven uit, maar dat gebeurde wel vaker. In Parijs heeft ze toch een test gekocht, en het was prijs. Onverwacht, maar we waren ongelooflijk blij.

“De bevalling was, voor zover dat kan, gemakkelijk. Ik was er bij, jazeker, heb alles gezien, maar niet frontaal, Lena wilde niet dat ik inkijk had. Toen vroedman Wim een ruggenprik wilde geven, wilde ze er niet van weten: laat maar.”

Kranig.

“Een geval, Lena, sterk als een leeuwin.

“Zo’n kleine is een wonderlijk proces: je ziet hem dag na dag veranderen. Hij is nu goed vijf maanden oud en hij begint te grijpen, gooit zijn speelgoed op de grond. Lena heeft een lijst van wat kinderen op elke leeftijd moeten kunnen. Typisch, zul je zeggen, maar wij hebben de indruk dat hij voorlijk is, zelfs hoogbegaafd. (lacht) Ik ben wel vergeten waarom, voor hetzelfde geld is het een dommerik. Maar het komt erop neer dat Lena het meeste werk doet.”

Vooraf had u zich stellig voorgenomen om de ouderlijke taken fiftyfifty te verdelen.

“Het zal 70-30 zijn.”

Is dat onvermijdelijk?

“Lena gaf de borst, dat speelt natuurlijk mee. Ze zegt nu wel dat ik stilaan eens mag opstaan om een flesje te geven. Je moet natuurlijk altijd op je qui-vive zijn. Misschien ben ik té alert. Als ik buiten een sigaret ga roken, sta ik met mijn voorhoofd tegen het raam en verlies ik hem geen moment uit het oog.

“Lena werkt twee dagen per week als receptioniste in een hotel, van 15 tot 23 uur. Ik bekommer mij dan om de kleine. Dat slurpt veel energie, en dat moet ik dan bekopen. Ik voel dat vooral tijdens het schrijven. De drive is minder. Nu, ik ga sowieso afbouwen. Ik had vroeger vier columns per week, daar zijn er drie van weggevallen. In plaats van twee boeken per jaar zal ik er hoogstens nog een schrijven.”

‘De meeste thrillers die vandaag verschijnen spelen zich af in de jaren 1960: schrijvers zijn te achterlijk om de moderne opsporingstechnieken te begrijpen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Een ommekeer: uw werkkracht en output hebben altijd naar die van Aleksej Stachanov geneigd, de mijnwerker die volgens de Sovjet-propaganda in één dag 100 ton steenkool opgroef.

(knikt) “De kleine heeft mijn routine afgepakt, het is dag en nacht verschil met vroeger. Wanneer een nieuw boek van mij verscheen, lagen er al twee andere klaar. Dat is voorgoed gedaan. De drang om te schrijven is er nog altijd, maar ik leg me geen tijdsdruk op. Het zal me worst wezen wanneer het volgende boek klaar is. Dat verontrust mij niet, nee, ik ben zelfs blij. Je moet het zien zoals het is: de literatuur is dood.”

Ik hoorde Bret Easton Ellis laatst zuchten: Novels used to matter.

“Wat is de relevantie van de literatuur nog? Nul komma nul. Miljoenen mensen lezen de boeken van Lucinda Riley (vooral bekend van ‘De zeven zussen’-reeks, red.), en ik heb vijfduizend fanatieke volgers, maar de tijd dat romans iets teweegbrachten is voorbij.”

De roman is toch nog altijd een superieure vorm van waarheidsvinding?

“Schrijvers hebben zichzelf irrelevant gemaakt. De meesten zijn dommeriken die een goede zin kunnen opschrijven maar verder van niks weten. Daarom spelen de meeste thrillers die vandaag verschijnen zich af in de jaren 1960: schrijvers zijn te achterlijk om de moderne opsporingstechnieken te begrijpen.” (grijnst)

Zullen we, voor we samen een requiem aanheffen, het hebben over Het huwelijk van Jan en Sofie? Uw zesentachtigste roman verschijnt in september.

“Zevenentachtigste. Ik vind het zelf een geestig romanneke, een fictief verhaal over een jong koppel dat een kindje krijgt. Helemaal op het einde gebeurt er wel iets, in de voorlaatste zin wordt hun leven op zijn kop gezet. Ik ben er nog niet uit of dat een goed idee is geweest of niet.”

Jan en Sofie zijn gelukkig, onthoud ik: ‘Maar de toestand in de onverklaarbare wereld lijkt ver van hen af te staan, al zijn ze zich bewust van het schisma tussen Oost en West.’ Is er actualiteit in het boek geslopen?

“Dat gebeurt zelden in mijn boeken, tenzij zijdelings, als een running gag. De personages praten erover, op het niveau van: ‘Dat is toch nogal het een het ander, hè, dat Oosten?’ (lacht) Poetin, dat is pure kolder, maar eigenlijk is het niet grappig.

“Ik heb Mart de Kruif ontmoet, luitenant-generaal op rust van de Nederlandse landmacht. Ik was compleet star-struck, ik heb een zwak voor alles wat met het leger te maken heeft. ‘Zeg maar Mart’, zei hij, maar ik stond erop om generaal zeggen. De Kruif denkt dat er iets op komst is. Ik hoop dat hij het fout heeft, want ‘iets’ kan een atoombom zijn. En ook al is het cliché zo hoog als een huis: het gaat niet meer over mij – als er een atoombom op mijn kop valt, dan is dat zo, je moet van iets doodgaan – maar over mijn zoon als hij twintig is.”

‘De boeken, de columns, televisie en literaire optredens: als je dat allemaal op een hoop smijt is het wel de moeite waard. Daardoor kan ik nu stoppen met werken en voor mijn zoon zorgen.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Iemand zei me ooit: als je kinderen hebt, vallen veel existentiële twijfels weg, omdat de continuïteit verzekerd is. Ik kan bevestigen dat zulks klinkklare nonsens is: de angsten nemen alleen maar toe. Probeer u maar eens in te beelden dat de kleine Roman voor de eerste keer met zijn fietsje naar school gaat.

“Mijn lang haar ben ik al kwijt, maar ik geef mijn imago gaarne zijn nekschot: ik ga een elektrische bakfiets kopen. Wij hebben geen auto en de kleine moet wel naar de crèche gebracht worden. Ik heb naar Vespa gebeld, dat nu een elektrisch model heeft. Ik vroeg of ze er geen constructie op konden monteren voor de kleine. Ze hebben redelijk snel geantwoord dat kinderen pas vanaf hun derde op een gemotoriseerd voertuig mogen, helaas.” (lacht)

Ik probeer mij u voor te stellen op een fiets.

“Het was veertig jaar geleden, maar een paar weken geleden ben ik met de fiets frieten gaan halen. Lena heeft zo’n sportief modelletje (duikt met de kop in het stuur), ik scheet in mijn broek.”

De recensenten waren erg positief over uw vorige roman, Theet 77.

“Positievér.”

Hebt u niet het gevoel dat uw carrière een renaissance beleeft?

“De mensen zijn erin getrapt. Niet dat ik het zo bedoeld had, maar als je maar genoeg herhaalt dat je op een gegeven moment je definitieve roman gaat schrijven, gaan mensen dat geloven. Toen ik vijf jaar geleden voor een ander boek te gast was bij Van Gils en gasten, zei Van Gils: ‘Bedankt en we kijken halsreikend uit naar Theet 77! (lacht) Terwijl Theet niet erg van mijn andere boeken verschilt.”

U beschouwt het niet als een hoogtepunt?

(zet glas neer) “Tom, mijn oeuvre is een aaneenrijging van hoogtepunten. Maar Theet 77 staat wel in mijn top 5.”

Voelt u zich voldoende ernstig genomen als literator?

“Als je zelfs maar één keer per jaar op straat wordt aangesproken door een lezer die zegt dat hij je boeken fantastisch vindt en dat je zijn jeugd hebt bepaald, dan kun, dan mag je niet klagen. Dan mogen tien lezers op hln.be mij nog een langharige lul noemen, so what?”

U klaagt wel eens over hoe recensenten uw boeken bespreken.

“Dat kan ik mij niet zo herinneren. En het heeft ook geen zin; iedereen die op een podium kruipt heeft voor- en tegenstanders. Ik vind wel dat ik te vaak en te makkelijk word weggezet als een slechte schrijver van slechte boeken. Of ‘die van kut en lul’, terwijl ik amper over seks schrijf. Veel recensenten recenseren niet de schrijver Brusselmans, maar de pipo in de jury van De slimste mens.”

U duikt al decennialang op in de meest uiteenlopende televisieprogramma’s, niet altijd om uw literair werk te slijten. Hebben die optredens een schaduw op uw oeuvre geworpen?

“Dat is zeker zo. Maar ik wilde mijn brood verdienen met schrijven en alles wat daarmee samenhangt. De boeken, de columns, televisie en literaire optredens: op zich zijn dat geen vetpotten, maar als je dat allemaal op een hoop smijt is het wel de moeite waard. Daardoor kan ik nu stoppen met werken en voor mijn zoon zorgen.”

Is die financiële zekerheid u meer waard dan een literaire prijs?

“Zo’n prijs zou me nog meer financiële zekerheid geven, maar goed, ze geven die prijzen nooit aan mij, altijd aan iemand anders. Je kunt blijven zeggen: shit, weer niets. Louis Paul Boon is daaraan doodgegaan. Hij zat in oktober altijd naast de telefoon te wachten – met een whisky tegen de stress – op telefoon van het Nobelprijscomité. Hij heeft nooit telefoon gekregen en hij is gestorven aan een hartaanval. Die jury’s worden ook bevolkt door serieuze mensen. Ik neem mijn vak serieus, maar de literatuur niet. Nogmaals: wat stelt het nog voor?”

‘Onlangs speelde ik nog een column kwijt. ‘Er is geen plaats meer voor een oude witte cisman’, kreeg ik te horen. Eigenlijk word ik gestraft omdat ik een normale mens ben.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Het heeft wellicht ook te maken met de controverse, die u gedurig en ingespannen hebt opgezocht. Hebt u soms spijt?

“Het proces met Ann Demeulemeester in 1999 had niet gemoeten voor mij, dat was voor beide kampen een verspilling van geld en energie. Maar als je me vooraf had gezegd dat ik een proces aan mijn been zou hebben voor die zin, dan had ik gezegd dat je mijn kloten mocht kussen (Brusselmans liet het titelpersonage in ‘Uitgeverij Guggenheimer onder meer zeggen dat modeontwerpster Demeulemeester eruitzag ‘als een dwergpoliep met puitenogen’, red.) Nu zou ik de zin schrappen, want controverse mondt nu niet meer uit in processen maar in bedreigingen.”

Vindt u dat de belediging moet kunnen bestaan als kunstvorm?

“Als literair genre. Ik heb voor De Nieuwe Revu meer dan 200 columns geschreven waarin ik overschatte mensen uitmaakte voor het vuil van de straat.”

We weten hoe dat is afgelopen.

“Niet goed. Met Shirma Rouse, de zangeres.”

U had de spot gedreven met haar gewicht. Vindt u dat iedereen zomaar alles moet slikken?

“Ik moet toch al veertig jaar lang alles slikken? Hoe vaak ben ik niet uitgescheten, meestal over mijn uiterlijk? ‘Pokdalige lelijkaard met ongewassen haar’ – terwijl ik altijd mijn haar was. En ben je wel aan het schelden als je over een vrouw die 400 kilo weegt, schrijft dat ze 600 kilo weegt? Natuurlijk vind ik dat ik in de literatuur mensen op hun uiterlijk mag pakken, komaan.”

Salman Rushdie zei ooit: ‘Why shouldn’t literature provoke?’ Intussen weet hij waarom: omdat de kans bestaat dat een of andere gek je op een dag aanvliegt met een dolk in de hand.

“En het ziet er dan ook niet uit, dat ooglapje. (grijnst) Onlangs ben ik nog een andere column kwijtgespeeld, die in Culture Club op Radio 1. Toen ik na de laatste aflevering polste naar het volgende seizoen, zeiden ze dat er geen plaats meer is voor een oude witte cisman: het moet lgbtq+ of iemand van kleur zijn. ‘Goeie joke’, zei ik, maar het bleek hen menens. Eigenlijk word ik gestraft omdat ik een normale mens ben. De witte cisman is de norm, en hij wordt gediscrimineerd. Ik heb er lang mijn best voor moeten doen, maar ik ben eindelijk gecanceld.”

“In dit boek is een van de personages trouwens non-binair, alleen weet hij zelf niet hoe ze aangesproken wil worden.”

Verwacht u weer reuring?

“Niet eens, want het is een licht boekje geworden, het is geen sarcasme of zelfs maar satire. Dat heb ik bewust of onbewust vermeden. Ik heb het ook al zo vaak gedaan, tegen schenen stampen.”

De gevoeligheden, zeker over identiteit, zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Toch hebt u lang aan het n-woord vastgehouden.

“Dat is me recent nog op een relletje komen te staan, nadat ik in de context van de nieuwe James Bondfilm ‘n****’ had gezegd op een event in Rotterdam. Bregje Hofstede was zo verontwaardigd dat ze niet wilde optreden, ‘na een racist’. Maar het is al lang goed: ik gebruik het woord niet meer.”

Met tegenzin, is mijn indruk.

“Ik heb in 2003 een verhaal geschreven dat ik regelmatig voordraag en waarin ik het n-woord gebruik. Nooit is daar een kat over gestruikeld. Tot woke kwam: sindsdien lopen geregeld mensen de zaal uit. Nu verwittig ik het publiek op voorhand: wie het niet wil horen, kan vertrekken. Ik zou het n-woord natuurlijk ook kunnen vervangen door bruine medemens.”

Dat klinkt postironisch, neerbuigend en dus nog erger.

“Voilà, maar wat moet je op den duur dan zeggen?”

‘Als zoveel mensen zich door het n-woord gekwetst voelen, laten we het dan niet meer gebruiken. Maar het ís wel een toegeving, vind ik, een knieval.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Bent u van de strekking: ‘We mogen niks meer zeggen!’?

“Nee, ik vind zelfs dat ik nog betrekkelijk veel mag zeggen. Maar niet zo lang geleden viel niemand over het n-woord. Agatha Christie niet, Hergé niet, zelfs Suske en Wiske niet. Toen ik mijn boek Guggenheimer koopt een neger klaar had, zei de uitgeverij ook ‘Zouden we dat wel doen?’, maar daar kwam amper reactie op, en dat is nog maar zeven jaar geleden. Als zoveel mensen zich door het n-woord gekwetst voelen, laten we het dan niet meer gebruiken. Maar het ís wel een toegeving, vind ik, een knieval.”

Mijnheer Brusselmans, ik las onlangs dat uw seksleven te lijden heeft onder de komst van de kleine Roman.

“Dat vind ik maar normaal ook, mijn lief heeft daar vanonder heel wat meegemaakt.”

Ik vroeg me af: waarom deelt hij zoiets mee?

“Omdat ik te gast was in een podcast over seks. Dat Het Nieuwsblad dat nadien groot op zijn site zet, vind ik klein.”

Maar dat had u toch kunnen raden?

“Soms schrik ik toch nog.”

Ik dacht: misschien vindt hij het eigenlijk wel geestig?

“Ik vind het niet geestig, ik vind het belachelijk. Een hele pagina in Het Laatste Nieuws over mijn haar: komaan, gasten! Het zou me niet kunnen schelen als ze ook eens belangstelling voor mijn boeken zouden tonen. Alle gazetten en alle weekbladen willen nu al maanden ‘de familie Brusselmans’ brengen. Als ik tegen de Story zeg dat ik in augustus een interview wil geven over mijn boek, willen ze alleen weten of ik voor de foto dan ook de kleine op de schoot ga pakken. Natuurlijk is dat publiek niet geïnteresseerd in mijn boeken, die willen een foto van mij met mijn kort haar zien, om dan op straat te roepen dat ik er veel beter uitzie. Gisteren vroeg een vrouw mij: ‘Zijt gij die schrijver niet, Brusselmans?’ ‘Ah ja, ik dacht het al, ik herkende uw stem.’” (lacht)

Vindt Lena het prettig dat u zo mededeelzaam bent?

“Zij vindt het net als ik belachelijk dat het zo groot in de gazet staat, ze is niet voor bullshit. Uiteindelijk vindt ze het fijn dat ik rechtdoorzee ben. Ik heb tien jaar geleden al gezegd dat ik Viagra gebruik. Wie ligt daarvan wakker? Kennelijk veel mensen, maar ik dus niet. Veel mensen praten nog altijd wat besmuikt over seks – ho, ho, ho – maar ik heb er nooit enige moeite mee gehad. Ik rook al veertig jaar, al mijn aders zitten dicht, en dus ook die in mijn lul. Vraag het maar aan de kenners, die twee pakjes per dag roken, nietwaar Muis?” (lacht)

Is die openheid een manier om uzelf te beschermen?

“Als je geheimen hebt, kunnen die uitkomen. Mij kunnen ze op weinig pakken. En het is niet echt mijn ambitie, maar als ik over mijn erectiestoornissen praat, kan ik andere mensen helpen.”

Zijn er zaken waar u niet over praat?

(denkt na) “Weinig. In Theet 77 heb ik een grens overgestoken door te schrijven over mijn vader die mijn moeder sloeg, waarna mijn broer en ik hem in elkaar geslagen hebben. Maar ook dan heb ik geen enkele aarzeling gevoeld om daarover te schrijven.”

Ik heb heel wat oude interviews herlezen, waarin het vaak gaat over de agressie die ook in u zit.

“Ja, ik ben potentieel agressief. Niet fysiek, maar verbaal. Met woorden kan ik echt wel een klootzak zijn.”

‘Lena noemt het: mijn buien. Dan is er geen land met mij te bezeilen. Ik word onprettig, enggeestig en ga schelden. Zo maak je andere mensen ongelukkig, en meestal de mensen die het dichtst bij jou staan.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

U zei ooit dat u een paar keer zo woedend bent geweest dat u de aandrang voelde om te slaan, maar dat u het niet deed omdat u uw moeder had beloofd nooit een vrouw te slaan.

“Ik herinner me een ruzie met mijn eerste vrouw, Gerda. Uiteraard weet ik niet meer waarover het ging, waarschijnlijk over een onnozelheid, want het gaat altijd over onnozelheden. ‘Als het zo zit…’, zei ik, en ik stapte met ons televisietoestel naar het venster. Tijdens die tien meter naar het venster dacht ik: ‘Die tv heeft mij verdomme 25.000 frank gekost, ik ga die niet kapotsmijten.’ (lacht) Een andere keer gooide ik mijn trouwring op de grond, waarna die omhoog sprong tegen de ene muur, op een andere afschampte en recht in mijn hand viel. Dan lig je plat van het lachen en is het gedaan met ruziemaken.”

In het begin van uw relatie met Lena was u erg jaloers, wat ook in verbale agressie uitmondde.

“Ik vind het nogal normaal dat ik jaloers was: ik was 56, en Lena een schoon meisje van 24. Ze woonde toen in Brussel en ging vaak uit met haar beste, weliswaar gay vriend. Maar als ze zei dat ze me om 2 uur een sms zou sturen, kookte ik om 2.01 uur al van woede. Lena is het type dat zegt: ‘Wat maakt het uit?’ Maar natuurlijk maakt dat uit, verdomme, en zo begint dat. Dat heb ik van mijn vader, die was juist hetzelfde. Een goeie gast, maar hij had buien. Zo benoemt Lena dat ook: mijn buien. Dan is er geen land met mij te bezeilen. Ik word onprettig, enggeestig en ga schelden. Zo maak je andere mensen ongelukkig, en meestal de mensen die het dichtst bij jou staan. Lena zegt vaak dat ik niet zou schelden als er andere mensen bij waren. Dan zeg ik: ‘Nee, natuurlijk niet.’”

Schrikt u soms nog van uw eigen woede-uitbarstingen?

“Niet meer. En ik probeer eraan te werken, iedere keer beloof ik dat het nooit meer zal gebeuren. Lena heeft al terecht gezegd: ‘Het moet niet meer te lang duren.’ Maar die woede zit in mij, het is een soort karaktertrek.”

Ik verwijs nog eens naar Bret Easton Ellis, die verontrustend gewelddadige passages heeft geschreven, denk maar aan American Psycho. Dat komt hem vaak op kritiek te staan, alsof je een sadist moet zijn om zoiets te kunnen verzinnen.

“Dat is complete bullshit. Je kunt de meest gruwelijke taferelen verzinnen en toch een simpele, burgerlijke janlul zijn zoals ik. Ik heb al tien keer geprobeerd om een boek te schrijven over alleen maar gelukkige mensen. Met Het huwelijk van Jan en Sofie kom ik in de buurt, maar meestal ben ik na tien bladzijden gestopt met schrijven –walgend. Remco Campert heeft Gouden dagen geschreven, maar dat is een van zijn mindere boeken. Het moet schuren, anders werkt het niet. Ik moet altijd hard lachen met de films van Quentin Tarantino, of met American Psycho. Natuurlijk, als Patrick Bateman een buis in de kut van een vrouw steekt en een rat loslaat is dat eigenlijk niet grappig. Maar je moet er toch maar opkomen.” (lacht)

Wat is de grens? Geweld tegen kinderen?

“Ik heb er nog nooit over geschreven, maar ik schrijf sowieso weinig over kinderen. Kinderen interesseerden mij niet tot ik er zelf een had. Vanaf wanneer worden kinderen interessant? Meisjes wanneer ze 14 worden. Zoals Muis altijd zegt: als er gras op staat, kunt ge voetballen.” (lacht)

U bent ook altijd openhartig geweest over uw drankprobleem. Ik herlas onlangs Under the Volcano (1947) van Malcolm Lowry en moest denken: wat een lucratieve combinatie is dat toch, het schrijverschap en alcohol.

“Ik denk dat muzikanten heel wat erger zijn dan schrijvers, zeker in het Vlaamse literaire veld. Peter Terrin, Christophe Vekeman, Tom Lanoye en ik zijn brave, burgerlijke lulletjes.”

Was u vandaag nog in leven als u was blijven drinken?

“Waarschijnlijk niet. Niet met 20 whisky-cola’s per dag en nog een paar pinten tegen de dorst. Het ergste wat ik als dronkenlap ooit heb gedaan, is een pint kapotgooien op het graf van Karel van de Woestijne: ‘Hier zie, kutschrijverke, zie mij, ik ben pas de man!’” (lacht)

U bent 65. Vindt u dat een plezierige leeftijd?

“Dat kan het zijn, als je bereid bent om de dood te aanvaarden. Als je bereid bent om te aanvaarden dat je geen twintig jaar meer zal leven. Ik heb me altijd afgevraagd waarom mensen van 80 of 90 niet altijd in paniek zijn, maar allicht komt er altijd een moment dat je er vrede mee hebt. Bij mij was dat toen ik 61 werd, de leeftijd waarop mijn moeder gestorven is. Ik ben ouder dan zij ooit geweest is. Dan besef je: profiteer van het leven. Een kind hebben vind ik profiteren, omdat het zo fantastisch is. Misschien heeft de komst van Roman er ook mee te maken: ik heb iets op de wereld gezet waarin ik verder leef. Ik zou het kut vinden als ik morgen sterf, dat is te vroeg voor mijn kind en mijn vrouw, maar als je 65 bent, kun je eigenlijk niet meer jong sterven. Mensen zullen zeggen: het is te vroeg, maar jong is het ook niet.”

Herman Brusselmans, Het huwelijk van Jan en Sofie, Prometheus, 288 p., 23,99 euro.